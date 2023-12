10 perguntas de saúde mais populares que fez ao Dr. Google em 2023

Essas foram apenas algumas das perguntas relacionadas à saúde mais populares pesquisadas no Google nos Estados Unidos de 1º de janeiro a 27 de novembro, de acordo com a empresa de tecnologia.

"Os dados refletem as principais pesquisas de tendências, o que significa que as consultas de 'tendências' são as pesquisas que tiveram um grande aumento no tráfego durante um período sustentado em 2023 em comparação com 2022", disse a porta-voz do Google, Sarah Armstrong, em um e-mail.

Aqui estão as 10 perguntas de saúde mais populares que as pessoas pesquisaram no Google em 2023 e algumas de suas respostas.

1. Por quanto tempo o estreptococo é contagioso?

As infecções por estreptococos nos Estados Unidos aumentaram no início de 2023, deixando muitas pessoas com dúvidas sobre o quão contagiosa é a doença e por quanto tempo.

Em fevereiro, a percentagem de consultas de cuidados de saúde por faringite estreptocócica ou um diagnóstico relacionado foi quase 30% mais elevada do que durante o pico anterior em 2017.

Embora a maioria das dores de garganta seja causada por vírus, a faringite estreptocócica é uma infeção da garganta e das amígdalas causada pela bactéria Streptococcus do grupo A - e estas bactérias são muito contagiosas.

As pessoas que tratam a faringite estreptocócica com antibióticos tornam-se menos contagiosas ao fim de 24 a 48 horas, segundo a Johns Hopkins Medicine, mas uma pessoa com faringite estreptocócica não tratada pode infetar outras pessoas durante cerca de duas ou mesmo três semanas.

Os sintomas de faringite estreptocócica podem incluir febre, dor ao engolir, amígdalas vermelhas e inchadas e gânglios linfáticos inchados. De acordo com o CDC, os sintomas menos comuns podem incluir vómitos e dores de cabeça - mas não tosse ou corrimento nasal.

2. Quão contagiosa é a faringite estreptocócica?

Normalmente, uma pessoa infetada pode transmitir a bactéria a outras pessoas através de gotículas respiratórias ao falar, tossir ou espirrar, ou através de contacto direto, por exemplo, se alguém tocar em feridas na pele causadas pela bactéria, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

Normalmente, são necessários dois a cinco dias para que alguém que tenha sido exposto à bactéria do estreptococo do grupo A fique doente com estreptococo.

A faringite estreptocócica é mais comum nas crianças, uma vez que até 3 em cada 10 crianças com dores de garganta têm faringite estreptocócica, de acordo com o CDC, em comparação com cerca de 1 em cada 10 adultos com dores de garganta.

3. Como reduzir o colesterol

Um número crescente de estudos sugere que o consumo de uma dieta à base de plantas, vegetariana ou vegana pode ajudar a baixar o colesterol.

Um estudo, publicado no European Heart Journal em maio, revelou que, em adultos que seguem uma dieta à base de vegetais, os níveis de LDL ou colesterol de lipoproteínas de baixa densidade - frequentemente designado por "mau" colesterol - diminuíram 10% e o colesterol total diminuiu 7% em comparação com adultos que comem carne e vegetais.

As pessoas podem reduzir ou controlar o seu colesterol limitando a quantidade de gorduras saturadas e trans que ingerem. As gorduras saturadas encontram-se principalmente nas carnes vermelhas e nos produtos lácteos gordos, e as gorduras trans são frequentemente utilizadas em margarinas e bolachas, biscoitos e bolos comprados em lojas.

Os alimentos ricos em ácidos gordos ómega 3 - como o salmão e as sementes de linhaça - têm benefícios para a saúde do coração, e as fibras solúveis - encontradas em alimentos como a aveia, as maçãs e as couves-de-bruxelas - podem ajudar a reduzir a absorção do colesterol pela corrente sanguínea.

Praticar exercício físico regularmente, não fumar, perder peso e não beber demasiado álcool podem ser úteis para melhorar os níveis de colesterol.

4. O que é que ajuda a combater o inchaço?

Há várias causas comuns para o inchaço abdominal, incluindo obstipação, síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, comer em excesso e até mesmo certos medicamentos - mas há algumas medidas que as pessoas podem tomar para ajudar a cuidar do inchaço em casa.

De acordo com a National Library of Medicine, pode ajudar evitar pastilhas elásticas e bebidas gaseificadas, bem como alimentos que podem produzir gases, como couves-de-bruxelas, couve, feijão e lentilhas. Deixar de fumar e não comer demasiado depressa também pode ajudar.

Os suplementos de fibra, como psyllium ou farelo 100%, podem agravar os sintomas, mas certos medicamentos como a simeticona podem ser úteis.

Contacte um médico se, para além do inchaço, tiver dores abdominais, sangue nas fezes, diarreia, agravamento da azia, vómitos ou perda de peso.

5. O que causa a tensão arterial baixa?

Quando a tensão arterial desce demasiado - para um valor inferior a 90/60 mm Hg - a situação designa-se por hipotensão.

De acordo com a American Heart Association, a tensão arterial baixa pode ocorrer em caso de repouso prolongado na cama, depressão, doença de Parkinson ou gravidez.

Quando alguém perde grandes quantidades de sangue, isso pode causar pressão arterial baixa, assim como certos medicamentos, incluindo diuréticos, beta-bloqueadores e antidepressivos tricíclicos.

Uma tensão arterial baixa crónica pode provocar sintomas como tonturas ou vertigens, náuseas, desmaios, fadiga, dores de cabeça, visão turva e palpitações cardíacas.

6. O que causa as verrugas?

As verrugas mais comuns na pele são causadas pelo papilomavírus humano ou HPV, um grupo de mais de 150 vírus, que se pode propagar de várias formas.

A maioria das formas do vírus é transmitida através do contacto pele com pele ou de objectos partilhados, como toalhas ou panos, de acordo com a Mayo Clinic. O vírus propaga-se normalmente através de rupturas na pele e, embora as verrugas apareçam mais frequentemente nas mãos, também podem afetar os pés, o rosto, os órgãos genitais e os joelhos.

7. Porque é que me sinto nauseado?

Embora a gravidez ou a gripe gástrica sejam algumas das causas comuns de náuseas, as náuseas crónicas também podem ser um sintoma de perturbações relacionadas com o sistema digestivo, como a doença do refluxo gastroesofágico ou a úlcera péptica.

Algumas pessoas podem ter um risco aumentado de náuseas devido a determinados medicamentos ou tratamentos que possam estar a tomar, como os doentes com cancro que estão a fazer radioterapia ou quimioterapia.

As pessoas grávidas também correm um risco acrescido de sentir náuseas durante o primeiro trimestre, o que é comummente designado por "enjoos matinais". De acordo com a Cleveland Clinic, os investigadores estimam que cerca de 50% a 90% das grávidas têm náuseas, enquanto 25% a 55% têm vómitos.

8. O que causa a pré-eclâmpsia?

A pré-eclâmpsia - que pode levar à eclâmpsia quando alguém com pré-eclâmpsia tem convulsões - é uma doença que provoca tensão arterial elevada após a 20ª semana de gravidez ou após o parto.

A nível mundial, entre 10% e 15% das mortes devidas à gravidez ou ao parto são causadas por pré-eclampsia e complicações associadas, como a eclampsia.

Nos Estados Unidos, a pré-eclâmpsia afecta entre 5% e 8% das gravidezes, de acordo com a organização sem fins lucrativos de saúde materna e infantil March of Dimes, e, na maioria dos casos, conduz a um parto prematuro.

No entanto, as causas exactas da pré-eclampsia permanecem desconhecidas. As pessoas podem estar em maior risco de pré-eclâmpsia se tiverem tido pré-eclâmpsia numa gravidez anterior, se estiverem grávidas de gémeos ou trigémeos ou mais, ou se já tiverem pressão arterial elevada, diabetes, doença renal ou uma doença autoimune como lúpus ou síndrome antifosfolípide.

9. Como parar de ressonar

As mudanças no estilo de vida podem ajudar a tratar o ressonar, como perder peso, evitar o álcool antes de dormir, tratar a congestão nasal, dormir o suficiente e não dormir de costas, de acordo com a Mayo Clinic.

Alguns estudos também mostram que dormir numa posição inclinada tem o potencial de reduzir o ressonar.

Por vezes, a utilização de uma tira nasal ou de um aparelho oral durante o sono pode ajudar a reduzir as probabilidades de ressonar. Em casos graves, os profissionais de saúde podem recomendar uma cirurgia para tratar o ressonar grave.

O ressonar pode muitas vezes ser um sinal de um distúrbio do sono chamado apneia obstrutiva do sono, uma doença que faz com que as pessoas interrompam a respiração durante o sono.

10. Quanto tempo dura uma intoxicação alimentar?

Muitas vezes, a intoxicação alimentar pode durar cerca de um ou dois dias, mas dependendo do germe que causa a doença, pode durar 10 dias ou mais, de acordo com a Cleveland Clinic.

A intoxicação alimentar é causada pelo consumo de certos germes, como a Salmonella ou a E. coli. Os sintomas podem variar de leves a graves, de acordo com o CDC.

Os sintomas mais comuns de intoxicação alimentar são diarreia, dor de estômago, náuseas e febre. Consulte um médico se os sintomas forem graves, incluindo diarreia com sangue, diarreia que dure mais de três dias, febre alta superior a 102 graus, vómitos tão intensos que não seja possível manter os líquidos no estômago e sinais de desidratação.

Fonte: edition.cnn.com