10 jogadores do Kansas City Royals não podem jogar em Toronto por não estarem vacinados contra a Covid-19

Os 10 jogadores não estão vacinados contra a Covid-19 e não podem jogar no Canadá devido às restrições de viagem impostas pelo país, confirmou uma fonte com conhecimento da situação à CNN.

Matheny disse que a decisão de vacinar é uma "escolha individual".

"A organização tem feito um bom trabalho ao trazer profissionais e especialistas para falar com os rapazes em conversas difíceis e colocá-los nas suas mãos para tomarem a decisão que acreditam ser a melhor para eles e para as suas famílias", disse ele após a vitória da equipa por 5-2 sobre os Detroit Tigers em Kansas City na quarta-feira.

Sete dos jogadores que falaram com os repórteres após o jogo de quarta-feira citaram sua escolha pessoal no assunto e disseram que tinham o apoio do clube, incluindo colegas de equipe vacinados, de acordo com MLB.com.

"Foi uma decisão pessoal, e vou deixar as coisas assim", disse Andrew Benintendi, o único representante da equipa no All-Star desta época.

"Não sou contra as vacinas, então é apenas uma preferência pessoal", disse Hunter Dozier. "Não estou a julgar ninguém que quisesse ou não tomar a vacina."

Juntamente com os jogadores, Matheny disse que alguns membros da equipa também não viajarão para o Canadá.

Devido às actuais restrições em vigor no Canadá, a MLB e a Associação de Jogadores da MLB concordaram que os jogadores que não podem entrar no país devido ao seu estado de vacinação irão para a lista restrita sem salário ou tempo de serviço.

Antes de os 10 jogadores dos Royals serem colocados na lista restrita, o máximo que faltava a uma equipa dos EUA que jogava em Toronto eram quatro jogadores, segundo a ESPN. No total, vinte e cinco jogadores foram colocados na lista restrita esta época devido ao seu estado de vacinação.

"Queremos a nossa equipa da Liga Principal em campo? A resposta é sim", disse Matheny. "Mas, neste momento, esta é a situação em que nos encontramos. Estamos ansiosos para que outra pessoa entre em cena e aproveite ao máximo a oportunidade."

Dayton Moore, presidente de operações de beisebol do Royals, disse em uma declaração relatada pelo The Kansas City Star que a organização não poderia falar sobre o status de vacinação dos jogadores. Ele disse que a equipa fez um "trabalho incrível" ao tentar educar os membros da organização para fazerem uma "escolha individual", mas ficou "desapontado" com a forma como isto irá afetar a equipa.

"Mas, no final do dia, a escolha é deles", disse Moore, de acordo com o Star. "É o que eles decidem fazer. E nós sempre fomos uma organização que promove e incentiva as suas escolhas individuais. Infelizmente, algumas destas coisas afectam a equipa. Estamos desiludidos com algumas dessas situações, mas sabemos que fazem parte do jogo. Faz parte do mundo em que vivemos e estamos ansiosos por dar a estes jogadores a oportunidade de jogar em Toronto".

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA recomendam a vacinação contra a Covid-19 para todos os grupos etários elegíveis, e os dados mostram que os indivíduos não vacinados correm um risco muito maior de morrer de Covid-19.

A série de quatro jogos dos Royals tem início previsto para quinta-feira. Estão em último lugar na Divisão Central da Liga Americana, com um registo de 35-53.

Jill Martin, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com