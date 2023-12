10 dos melhores locais para o fogo de artifício da véspera de Ano Novo, festas e muito mais

Se assim for, estes destinos em todo o mundo têm uma reputação bem merecida de proporcionar uma grande festa de Ano Novo. A música, a vida nocturna, as festas e as tradições gastronómicas de Ano Novo fazem definitivamente parte da festa - mas é o fogo de artifício que rouba a cena nestes locais.

Não se esqueça de planear com antecedência todos os anos se quiser apanhar as festas mais importantes e reclamar as melhores áreas para ver o fogo de artifício. Alguns locais cobram entrada e, por vezes, os bilhetes esgotam-se com meses de antecedência.

Por isso, vamos seguir a meia-noite à volta do mundo - aqui estão 10 locais fantásticos onde pode ir para uma passagem de ano inesquecível:

Sydney

Sydney, na Austrália, é uma das primeiras grandes cidades internacionais a saudar o novo ano à meia-noite. O maior espetáculo de fogo de artifício tem lugar no porto de Sydney, com a Opera House e a Harbour Bridge como pano de fundo espetacular.

As ilhas no porto ou os parques familiares de ambos os lados oferecem excelentes vistas. Os melhores lugares para assistir ao fogo de artifício costumam esgotar-se cedo. Outros eventos no início da noite incluem cerimónias de povos aborígenes e um espetáculo de barcos no porto adornados com luzes.

Um bónus para Sydney: O verão está a começar, pelo que também pode aproveitar as praias da cidade, incluindo Manly, Bondi e Bronte.

Taipei, Taiwan

Avéspera de Ano Novo em Taipei, a capital da ilha de Taiwan, é um espetáculo visual.

O edifício mais alto da cidade, o Taipei 101, é o ponto de partida para um vibrante espetáculo de fogo de artifício vertical. Os locais privilegiados para assistir ao evento incluem a Tiger Mountain (para ver à distância), o National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall (conhecido por ter algumas das melhores vistas do Taipei 101) e o Xinyi Commercial District, que fica bastante cheio desde cedo.

A cidade também patrocina espectáculos musicais no Taipei City Hall Plaza antes do grande evento.

Banguecoque

Banguecoque vem frequentemente à mente dos viajantes que procuram as melhores cidades da Ásia para a vida nocturna. Por isso, é um local natural para passar o ano novo se gostar de multidões, luzes brilhantes, barulho e folia.

Assista a um fantástico espetáculo de fogo de artifício no ICONSIAM, um importante destino de compras e entretenimento ao longo do rio Chao Phraya. Poderá querer continuar a celebração num dos deslumbrantes bares de Banguecoque, como o Sky Beach Bangkok, o bar mais alto da cidade, ou o Sirocco, também situado no alto das ruas movimentadas.

Se a folia se tornar demasiado intensa, passe algum tempo de descanso no dia 1 de janeiro num templo. Wat Pho é conhecido pelo seu Buda reclinado - mas também pelas suas multidões. Para um momento ainda mais calmo, experimente o vizinho Wat Suthat.

Dubai

O Burj Khalifa, no Dubai, é um dos arranha-céus que mais chama a atenção no mundo, e é ainda mais na véspera de Ano Novo.

À medida que 2023 chega ao fim, o Burj Khalifa detém o recorde de edifício mais alto do mundo (828 metros ou 2.716,5 pés), e multidões juntam-se aos seus pés para dar as boas-vindas a um novo ano com um espantoso espetáculo de fogo de artifício. Não muito longe, o Burj Plaza é um pouco mais calmo e popular entre as famílias.

O Dubai está a construir uma reputação como um destino gastronómico importante, pelo que poderá querer deliciar-se com restaurantes como o Orfali Bros, fundado por três irmãos da Síria, ou o Baku Cafe, que serve comida do Azerbaijão. E se estiver a pensar em fazer compras, visite o Dubai Mall, um dos maiores do mundo.

Cidade do Cabo

A Cidade do Cabo é uma das cidades mais bem situadas de África - e do mundo. O fogo de artifício da passagem de ano nesta cidade sul-africana torna-a ainda mais espetacular.

Se está à procura de um sítio para jantar, considere o Pier, com um menu vegetariano. Fica na zona ribeirinha de Victoria & Albert, que é um ótimo local para ver o fogo de artifício. Se gosta de música, há sete horas de música ao vivo e DJ no anfiteatro à beira-mar.

Aproveite ao máximo sua viagem visitando os famosos vinhedos da África do Sul nos arredores da Cidade do Cabo, como o Leeu Estates. Tal como Sydney, a Cidade do Cabo está a entrar no verão, pelo que é uma óptima altura para estar ao ar livre.

Roma

Os cidadãos de Roma sabem como organizar um bom bacanal - há mais de 2.000 anos que o fazem. Para o fogo de artifício, dirija-se ao Circus Maximus, o local de corridas de carruagens e de entretenimento da antiguidade, para um espetáculo visual que impressionaria os antigos festeiros dos anos de glória do Império Romano.

A véspera de Ano Novo também é para os ouvidos. Entre os eventos: O Festival Amore, que se centra na música de dança eletrónica e que celebra o seu 20º aniversário. Para os mais clássicos, há o concerto dos Três Tenores no Teatro Flaiano, entre outras selecções.

Se não quiser festejar muito, pode desfrutar do musical Rome Parade, que apresenta bandas marciales, entre muitos outros actos, no dia de Ano Novo. E não se esqueça da sua roupa interior vermelha!

Londres

A imponente Londres proporciona sempre um cenário notável para o fogo de artifício da Passagem de Ano, que tem lugar em Westminster, perto do London Eye e do Big Ben.

Os bilhetes para 2023 na zona oficial de lançamento já estão esgotados (como é habitual), mas é possível ver o fogo de artifício gratuitamente a partir de colinas como Primrose Hill, Parliament Hill em Hampstead Heath, Greenwich Park e Alexandra Palace. Também pode tentar encontrar um lugar em pontes como a Millennium Bridge e a Southwark Bridge.

Outro excelente ponto de observação é um cruzeiro no rio, onde se pode apreciar o espetáculo a partir do Tamisa.

Uma forma tradicional de saudar a perspetiva de um novo ano é instalar-se num dos pubs mais antigos de Londres, como o Old Bell Tavern, que serve bebidas para adultos desde 1670.

Rio de Janeiro

Se quiser saudar um novo ano com cerca de 3 milhões de outras almas numa estância balnear quente com fortes vibrações brasileiras, dirija-se ao Rio de Janeiro.

O principal encontro na Praia de Copacabana, que começa ainda antes de escurecer, apresenta tradicionalmente uma variedade de actuações musicais e fogo de artifício. Se quiser festejar ao estilo clássico do Rio, faça uma visita ao Jobi Bar. É uma instituição social da cidade, aberto desde os anos 1950.

Procurando uma bela vista? Vá até a Vista Chinesa, um pequeno pagode chinês empoleirado para proporcionar um panorama fantástico.

Cidade de Nova Iorque

Times Square em Manhattan - é sinónimo de véspera de Ano Novo em todos os Estados Unidos. Mesmo que não tenha estado lá pessoalmente para a contagem decrescente de 10-9-8, há uma boa hipótese de ter visto a famosa queda da bola na televisão. (A bola estreou-se em 1907 e tem sido lançada todos os anos desde então, exceto durante dois anos durante a Segunda Guerra Mundial).

Se não lhe apetecer entrar em Times Square com o que deve parecer metade de toda a humanidade, aqui estão algumas outras opções:

- Assista ao fogo de artifício e à diversão na Grand Army Plaza, que fica mesmo à saída do Prospect Park, em Brooklyn. Pode ser necessário chegar cedo para obter as melhores vistas.

- Nova Iorque é uma cidade fluvial, por isso pode festejar na água com um cruzeiro Circle Line e desfrutar de algumas vistas fantásticas.

Las Vegas

Las Vegas é uma cidade de luzes brilhantes durante todo o ano, mas na véspera de Ano Novo, a festa é total.

A Strip é fechada aos veículos e os peões tomam conta dela para um festival digno de Las Vegas. À meia-noite, vários casinos lançam uma impressionante barragem de fogo de artifício dos telhados dos seus edifícios. Chegue cedo o suficiente para ter uma boa vista.

Depois, há todos os espectáculos de Vegas que pode querer ver primeiro; adicione alguma magia à noite no espetáculo Impossible de David Blaine .

Tal como as marés de sorte, Vegas nem sempre é boa. Não se esqueça de verificar a previsão do tempo e de se agasalhar bem - o deserto arrefece muito à noite, especialmente no inverno.

Fonte: edition.cnn.com