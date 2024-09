10:54 Ucrânia: 29 dos 42 ataques aéreos russos frustrados

Rússia realizou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite. A Força Aérea Ucraniana relatou esses ataques em seu canal do Telegram, afirmando que utilizou mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Ch-101 e "Iskander-K", entre outros. A Ucrânia alega ter interceptado com sucesso sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, defendendo-se com sucesso contra 29 ataques aéreos.

*10:19: Consequências Potenciais do Ataque com Mísseis em Poltava*Forças russas estão bombardeando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios iniciais sugerindo um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. No entanto, a mídia russa se vangloria de seu suposto sucesso de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

9:52: Ucrânia Revela Números de Vítimas Russas*O Estado-Maior Ucraniano divulgou novas estatísticas de vítimas das forças russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, estima-se que a Rússia tenha sofrido mais de 620.350 soldados, com a perda de 1.390 tropas nas últimas 24 horas. Além disso, equipamentos como 7 tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones também foram supostamente destruídos pela Ucrânia. No total, a Ucrânia alega que a Rússia perdeu 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início da ofensiva em grande escala. Estimativas internacionais* sugerem que esses números são significativamente menores, embora provavelmente representem um mínimo.

*9:21: Governador: Região de Lviv Sofre Dia Devastador - Número de Mortes Aumenta*Após uma série de ataques aéreos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja os registros às 7h18, 6h17 e 5h29), o número de mortos aumentou. Sete mortes foram relatadas, incluindo uma criança de 7 anos e uma menina de 14 anos, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj* no Telegram. "Este é um dia triste para nossa região", lamentou Koszyzkyj, descrevendo a situação como um triste desfecho. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia anunciado cinco mortes e mais de 30 feridos em um post no Twitter, expressando suas condolências às famílias das vítimas.

*8:49: Ministro Kuleba Renuncia*O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, renunciou, como confirmado pelo presidente da Câmara, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será discutida na próxima sessão plenária, anunciou Stefantschuk em sua página do Facebook.

*8:03: Zelensky: Ataque em Poltava Entre os Piores Desde o Início da Guerra*O ataque com mísseis russos em Poltava é um dos piores ataques únicos desde o início da guerra, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Ele pediu novamente por uma melhor defesa aérea, com pessoas ainda presas sob os escombros.

*7:39: Grossi Avisa sobre Iminente Crise na Usina Nuclear de Zaporizhzhia*O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram o estado das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi deve inspecionar a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi informou a Zelensky que a situação na usina é "extremamente volátil", com o potencial para um incidente catastrófico.

7:18: Governador: Pelo Menos Dois Mortos no Ataque em Lviv*Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, como anunciado pelo governador da cidade, Maksym Kozytskyi*, no Telegram.

*6:53: Ucrânia Pede Mais Ajuda para Setor Agrícola e Desminagem*A Ucrânia está pedindo mais ajuda para reconstruir seu setor agrícola e esforços de desminagem, de acordo com o jornal alemão "Rheinische Post". O governo ucraniano pediu financiamento para terras agrícolas próximas à linha de frente, além do possível apoio de um programa de entrega de geradores financiado pelo Ministério da Agricultura. Além disso, a Ucrânia pediu ajuda para esforços de desminagem em regiões próximas à linha de frente. De acordo com o governo alemão, o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento já está engajado em um projeto para detectar e remover minas.

*06:17: Ucrânia: Incêndio após Ataque de Drone Russo em Lviv*Um incêndio começou próximo à estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos na cidade no noroeste da Ucrânia, conforme mencionado pelo governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, pelo Telegram. Duas instituições educacionais também sofreram danos, com várias janelas quebradas e vidro estilhaçado nas ruas. Kozytskyi revelou que vários drones Shahed participaram do ataque russo. Serviços de emergência estão presentes no local. De acordo com Andriy Sadovyi, prefeito de Lviv, as escolas afetadas permanecerão fechadas. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Apesar de estar situada na Ucrânia ocidental, perto da fronteira polonesa, Lviv foi atacada várias vezes desde o início do conflito, embora esteja longe da linha de frente oriental.

*05:29: Segunda Onda de Ataque Aéreo Ataca Kyiv*

04:35 Biden Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea para Ucrânia

Após o ataque hediondo das forças russas na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, promete fornecer mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. "Condeno veementemente esse ataque repugnante", declarou Biden. Os Estados Unidos continuarão a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo a prestação de sistemas e capacidades de defesa aérea que o país precisa para proteger suas fronteiras". Selenskyj renovou seus apelos aos aliados ocidentais após o ataque, que deixou pelo menos 51 mortos, para fornecer rapidamente à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e permitir o deployment de armas de longo alcance atualmente entregues para ataques em território russo.

02:52 Novo Ataque de Drone em Kyiv

A Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. Unidades de defesa aérea ucranianas estão em ação para repelir os ataques nas proximidades da cidade, segundo relatado pelo Exército Ucraniano via Telegram. Não há informações disponíveis sobre o número de drones envolvidos e potenciais danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos na capital ucraniana que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Selenskyj: Determinado a Manter Kursk Inoperante Indefinidamente

A Ucrânia planeja manter o controle sobre os territórios ocupados na província russa de Kursk até que Putin esteja disponível para negociações, segundo o presidente Selenskyj em entrevista à emissora norte-americana NBC News. A ocupação dos territórios é um componente essencial do "plano de vitória", ele acrescenta. Em geral, a Ucrânia não requer nenhum território russo, diz Selenskyj, sem especificar se a captura de mais território russo está sendo considerada. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo o presidente Biden foi mantido informado.

here.

00:47 Quatro Ministros Ukrainianos Renunciam

Quatro ministros renunciam em antecipação a uma reforma ministerial na Ucrânia. Eles são a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel fundamental no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Não está claro se os quatro ministros assumirão posições de alto nível em outro lugar. "Uma grande reformulação do governo é esperada esta semana", diz David Arakhamia, líder da fração do partido no poder, Servo do Povo, via Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, depois, um dia de nomeações", anuncia Arakhamia, que é considerado um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Após Ataque de Foguetes em Poltava: Zelensky Pede Autorização para Usar Armas de Longo Alcance

Após o ataque mortal das forças russas na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede autorização para empregar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos tornar-se-ão impraticáveis se pudermos destruir os sites de lançamento dos invasores, assim como os aeroportos e instalações militares russas a partir dos quais eles operam", diz Zelensky em seu discurso diário em vídeo. Segundo ele, o número de mortos em Poltava aumentou para 51 e o número de feridos para 271, com mais pessoas ainda presas sob os escombros.

here.)

22:06 Zelensky Demite Outro Alto Funcionário

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dispensou Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da presidência, segundo um decreto publicado no site do presidente. O presidente do parlamento também anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como primeira vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O presidente Volodymyr Zelensky explica que mudanças estão sendo implementadas para garantir o fortalecimento necessário do governo. "O outono será excepcionalmente importante. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de modo a permitir que a Ucrânia alcance todos os resultados de que precisa."

21:42 Correspondente da ntv em Poltava: "Pessoas Descreveram um Incidente Realmente Terrível"

As autoridades ucranianas relatam um dos ataques aéreos mais intensos desde o início do conflito. Estimativas indicam um número significativo de mortos e feridos. A correspondente da ntv, Aisha Patel, relatando do local, descreve o ambiente como "nervoso" e detalha as experiências dos moradores durante o ataque de míssil.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Participação em Execuções de Prisioneiros O Escritório do Procurador-Geral da Ucrânia implica tropas russas no assassinato de combatentes detidos. Investigações estão em andamento sobre o tiroteio fatal de três ucranianos na região de Torez, Donetsk, no leste da Ucrânia, como anunciado em seu canal do Telegram. De acordo com os detalhes disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "As forças ocupantes os obrigaram a deitar de bruços e atiraram nas suas costas", relatou o escritório, citando vídeos circulando na internet como prova.

(Você pode revisar atualizações anteriores aqui.)

A Comissão emitiu uma declaração condenando os continuados bombardeios aéreos da Rússia contra áreas civis na Ucrânia, exigindo um cessar-fogo imediato e o cumprimento do direito humanitário internacional.

Em resposta ao lançamento de estatísticas de baixas russas, a Comissão expressou preocupação com o alto número de perdas relatadas e o potencial impacto em ambos os setores militar e civil na Rússia.

Leia também: