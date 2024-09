10:51 Diplomata russo expressa dúvidas sobre acordos negociados

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda Ucrânia na Crise Energética

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo suas colaborações com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para manter a segurança energética. Especialistas estão preocupados com as condições de inverno severas na Ucrânia devido aos numerosos ataques aéreos russos em infraestrutura vital. Esses ataques podem levar a numerous interrupções de energia, aquecimento e água. O PNUD visa reduzir essas interrupções empregando geradores a gás para suprir a população.

09:55 Oblast de Sumy Ainda sem Energia após Ataque de Drone

A região de Oblast de Sumy, na Ucrânia, sofreu um ataque de drone pela manhã. Como resultado, cerca de 280.000 residentes estão atualmente sofrendo com falta de energia. A força aérea ucraniana alega ter abatido 16 drones, enquanto os restantes resultaram em danos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: Prisioneiro de Guerra Executado pelos Russos

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relatou a execução de um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado por soldados russos. A cena foi horrível, com as mãos do prisioneiro amarradas e uma espada usada no ato inscrita com "Por Kursk". Especialistas ucranianos acreditam que esse incidente horrível é um vislumbre da crueldade e sede de sangue russas.

09:02 Comentários Francos sobre a Ofensiva de Kursk pelo Comandante Checheno

No meio de agosto, Kyiv lançou uma invasão na região de fronteira de Kursk, deixando os líderes militares russos sem palavras. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinov rapidamente suscitou otimismo em seu canal do Telegram, "Sejam pacientes, aproveitem alguns pipocas e assistam nossos caras aniquilarem o inimigo". Desde então, Alaudinov tem se destacado como um importante comentarista sobre a ofensiva de Kursk, atraindo a atenção da mídia. Uma notoriedade como essa não pode ser obtida sem a aprovação das autoridades superiores, concordam os especialistas. Como um líder checheno como Ramzan Kadyrov, Alaudinov parece possuir um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até especulam que ele poderia ser o sucessor de Kadyrov.

08:42 Alemanha Fornece Mais de 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A Alemanha anunciou mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno para a Ucrânia, revelou a Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock em uma reunião em Chisinau, a capital da Moldávia. Com o outono se aproximando e o inverno à espreita, Baerbock destacou a importância desse auxílio, já que a Rússia planeja outra "guerra de inverno" para tornar a vida difícil para os civis ucranianos.

08:01 Instalações de Energia em Sumy Alvo de Drones Russos

A Ucrânia sofreu outro ataque de drone da Rússia, resultando em danos significativos à sua infraestrutura energética. A força aérea ucraniana abateu 34 dos 51 drones, com a região nordeste de Sumy relatando ataques direcionados à infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e instalações médicas. As autoridades ucranianas estão atualmente consertando as instalações danificadas.

07:37 Número de Vítimas Militares da Rússia Atinge 1020

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia teria sofrido 1020 baixas (mortos e feridos) nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, o número de mortos do lado ucraniano é de 635.880 soldados, com 6 sistemas de artilharia, 2 tanques, 6 veículos blindados e 66 drones destruídos ou danificados.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo sob Ataque

O aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, foi alvo de ataque de drones ucranianos, segundo o Kyiv Post. A base é conhecida por abrigar bombardeiros estratégicos armados com mísseis, frequentemente usados em ataques contra cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Quer Promover Diálogo Aliado sobre Armas de Alcance Longo

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apoia o debate global em andamento sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia ataque território russo com sistemas de armas de longo alcance ocidentais. Sem especificar, Stoltenberg afirmou que cada estado membro tem o direito de tomar essas decisões, enfatizando a importância da coordenação próxima. A Ucrânia vem pedindo permissão aos seus aliados para lançar ataques contra centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos há semanas. O líder norueguês expressou preocupação com o potencial aumento do conflito, afirmando: "Não há opção sem riscos na guerra, mas ainda acho que o maior risco está na Rússia vencer na Ucrânia".

06:13 Meta Proíbe Canal de Propaganda Russa RT

A Meta, empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, decidiu restringir a disseminação da propaganda estatal russa fechando o RT (antigo Russia Today) e organizações associadas em todo o mundo. A empresa citou campanhas de desinformação em torno da invasão russa da Ucrânia como a razão por trás dessa decisão. Anteriormente, a UE baniu o RT em seus estados-membros.

07:06 Lukashenko Liberta 37 Presos em Belarus

O ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, libertou 37 pessoas. A Presidência em Minsk revela que são prisioneiros condenados por "extremismo" - um rótulo frequentemente usado na Bielorrússia para identificar críticos do governo. Entre eles estão seis mulheres e vários com problemas de saúde. Não há informações específicas sobre as identidades reais dos 37 presos libertados. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia tem concedido indultos a prisioneiros que protestam contra o governo com frequência. No meio de agosto, Lukashenko reduziu as sentenças de 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 indultos no início de setembro. Em cada caso, o líder do estado afirma que os prisioneiros demonstraram arrependimento e pediram clemência.

01:45 Relatório da ONU: A Situação dos Direitos Humanos na Rússia Está a Piorar A situação dos direitos humanos na Rússia está a piorar, de acordo com um relatório da ONU. "Agora existe um sistema estrutural, apoiado pelo Estado, de violações dos direitos humanos", relata Mariana Katzarova. A búlgara foi nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023 como relatora especial sobre a situação na Rússia. O sistema é projetado para sufocar a sociedade civil e a oposição política, revela o relatório. Críticos do conflito da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão sendo alvo com mais força. Katzarova estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos estejam encarcerados. Esses campeões dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram condenados por acusações fabricadas e sentenciados a longas penas de prisão. Em custódia, eles sofreram tortura. Prisioneiros políticos estão confinados em celas isoladas, outros são hospitalizados à força em clínicas psiquiátricas. Isso é apenas o que Katzarova conhece. O número real pode ser maior, afirma um funcionário.

23:54 A Suécia vai liderar a presença planejada da OTAN na Finlândia A OTAN está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente servindo como a força principal. Isso envolve um tipo especial de forças multinacionais da OTAN, conhecidas como Forças Terrestres Avançadas (FLA), semelhantes às de outros países da OTAN que fazem fronteira com a Rússia. Isso foi anunciado pelo Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, durante uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão por ter sido confiado pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para a presença. A presença vai reforçar a segurança de toda a OTAN.

O governo ucraniano e especialistas estão cada vez mais preocupados com o potencial aumento da guerra cibernética devido aos numerosos ataques russos à infraestrutura crítica, que podem levar a graves interrupções na energia, aquecimento e abastecimento de água. Esses ataques também podem ver um aumento nos ataques com drones, como visto na região de Sumy Oblast.

Dado o aumento dos ataques com drones e as atividades cibernéticas russas, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) deve priorizar a colaboração em cibersegurança com empresas de energia ucranianas para contrapor essas ameaças potenciais de guerra cibernética e manter a segurança energética durante as condições de inverno severas.

Leia também: