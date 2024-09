10:46: O chefe do Parlamento da Rússia declara: A OTAN está envolvida em conflito militar contra nossa nação

Chefe do Parlamento Russo, Vyacheslav Volodin, Acusa a NATO de Participar no Conflito da Ucrânia. De acordo com Volodin, publicado no Telegram, a NATO está participando na luta contra a Rússia na Ucrânia. Ele propõe que a NATO está escolhendo cidades russas para ataques, coordenando movimentos militares com o exército ucraniano e, basicamente, comandando o governo ucraniano em Kyiv.

10:17 sobre a Ameaça de Putin à NATO: "Declaração de Putin Parece Inconvincentes nas TVs Matinais" No Ocidente, há preocupações de que permitir que a Ucrânia realize ataques de longo alcance no território russo possa resultar em escalada. De fato, o presidente russo Vladimir Putin voltou a ameaçar tal ação. O correspondente da ntv, Rainer Munz, oferece várias razões pelas quais a agressão de Putin pode não se sustentar.

09:42: Líder da Oposição da Bielorrússia em Condição Crítica A líder da oposição bielorrussa, Maria Kalesnikava, está relatada em estado crítico, de acordo com sua irmã. Ela tem sido mantida em condições inumanas por quatro anos e agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, compartilha Tatjana Chomitsch, com base em informações de ex-presos. "Acredito que este é um momento crucial, pois ninguém pode suportar tais condições por muito tempo", ela afirma, acusando as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido de informações sobre as condições de detenção de Kalesnikava. A mulher de 42 anos, que se tornou um símbolo de resistência após protestos contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020, está cumprindo uma pena de 11 anos por supostas tentativas de tomar o poder.

09:20 Acordo Assinado para o Desploiamento de uma Brigada Lituana na Lituânia A Alemanha e a Lituânia assinaram um acordo para definir os detalhes do deslocamento de uma brigada de combate pronta na Lituânia, membro da NATO. Os ministros da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas selaram o acordo em Berlim. O acordo reforça o Acordo de Forças da NATO, esclarecendo o estatuto legal dos soldados e trabalhadores civis alemães na Lituânia, revelou o Ministério da Defesa. Seu objetivo é garantir clareza legal, regulando direitos de residência, tributação, sistema educacional, supervisão de saúde pública, trânsito e segurança pública. Por exemplo, estabelece a base legal para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é esperada para se tornar operacional em 2027.

08:56: Reino Unido Expulsa Seis Diplomatas por Acusações de Espionagem A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos por motivos de espionagem. A agência de inteligência FSB afirma ter provas de que o Foreign Office do Reino Unido está orquestrando a escalada militar e política com o objetivo de garantir a derrota da Rússia no conflito da Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alega que a embaixada britânica está causando intencionalmente danos ao povo russo, de acordo com a agência de notícias TASS. Esta ação pode estar relacionada a discussões sobre se o Reino Unido e os EUA devem aprovar o uso de armas de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak está programado para se encontrar com o presidente Biden na Casa Branca mais tarde hoje.

08:31: Putin Avisa NATO sobre Envolvimento no Conflito da Ucrânia O presidente ucraniano Zelensky vem buscando o deslocamento de mísseis de longo alcance contra alvos militares russos há algum tempo. Os EUA e o Reino Unido agora estão considerando essa ideia. Em resposta, Putin emitiu um aviso severo ao Ocidente.

08:03: Rússia Oferece Informações sobre Armas Ocidentais A Rússia está oferecendo para compartilhar suas informações sobre armas ocidentais obtidas durante o conflito da Ucrânia. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, mencionou isso durante uma conferência de segurança na China. Ele explicou que a Rússia adquiriu valiosa experiência no combate a várias armas ocidentais e está preparada para compartilhar seu conhecimento com parceiros. A luta, acrescentou, levou ao desenvolvimento de estratégias de combate modernas. De acordo com ele, as armas russas são capazes de neutralizar armas ocidentais.

07:34: Serviço de Segurança da Ucrânia Anuncia Prisões Cinco homens foram presos por atear fogo a veículos militares em Kyiv, a serviço de uma agência de inteligência russa, de acordo com o serviço de segurança da Ucrânia. Eles são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com a intenção de descreditar as forças armadas. Os homens, originalmente de diferentes regiões da Ucrânia, vieram à capital em busca de trabalho e foram contatados por agentes russos via Telegram, em troca de dinheiro rápido. Eles documentaram suas ações com gravações de telefone celular, esperando a compensação prometida, que nunca chegou.

07:05: Chefe Rabino da Ucrânia Pranta Filho Adotivo Morto na Guerra O Chefe Rabino da Ucrânia, Moshe Reuven Azman, está de luto após a morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, durante a invasão russa. Um serviço funeral foi realizado para Samborskij em Kyiv na quinta-feira. Ele foi dado como desaparecido no final de julho e sua morte foi confirmada após uma longa ausência. Samborskij se tornou pai em maio, compartilhou o Rabino Azman nas redes sociais. Ele adotou Samborskij quando ele tinha dez anos, que ficou órfão. Samborskij foi convocado algumas semanas depois e Azman falou com ele em 17 de julho.

06:29 Japão Despacha Caças após Aproximação de Aviões Russos O Japão despachou caças aéreos na quinta-feira após dois aviões russos circularem perto do país. Os aviões russos não violaram o espaço aéreo japonês, indicou o Ministério da Defesa. Esses aviões, identificados como Tu-142s, voaram do mar em direção à região sul de Okinawa pela manhã e tarde, segundo o ministério. Como resultado, "despachamos rapidamente caças da Força de Autodefesa Aérea em resposta de emergência", afirmou o ministério. Os aviões russos terminaram seu voo no norte, também atravessando a região disputada das Kurilas entre Japão e Rússia. Earlier this week, Russian and Chinese naval vessels commenced joint exercises in the Sea of Japan. These exercises are component of a vast naval drill. Russian military aircraft last circled Japan in 2019.

06:07 Rússia: EUA Promovem Política Exclusivista Contra Rússia e China O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, sugeriu em uma conferência de segurança na China que os EUA estão promovendo uma política exclusivista contra a Rússia e a China. A agência de notícias russa Tass relatou essa declaração. De acordo com a Tass, Fomin afirmou que a Rússia e a China defendem uma ordem mundial justa, multilateral, centrada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para conflitos na Ásia ao formar novas alianças de segurança na região.

05:27 Incident no Mar Negro: Navio Mercante Atacado por Possível Míssil Russo A Marinha Ucraniana divulgou detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio mercante no Mar Negro. De acordo com os relatórios, um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio mercante, que representava o Caribe país de São Cristóvão e Neves, estava se movendo do porto sul-ucraniano de Chornomorsk para o Egito, transportando trigo. Um relatório da BBC mencionou que o navio mercante estava situado dentro da zona econômica exclusiva da Romênia na época. Também sugeriu que um míssil Ch-31, projetado para interferência de radar, foi usado em vez disso, carregando muito menos poder explosivo do que os mísseis anti-navio Ch-22 projetados para desafiar porta-aviões.

03:19 Incident na Linha de Demarcação: Soldado Moldova Morre Um soldado moldavo morreu em circunstâncias não esclarecidas enquanto cumpria seu dever na linha de demarcação com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia anunciou que o soldado morreu devido a um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas obrigações em seu posto. A polícia e os examinadores forenses agora estão investigando esse evento. Soldados moldavos, separatistas de Transnístria e tropas russas estão estacionados na linha de separação entre as duas entidades, com tropas russas tendo estado lá desde um conflito em 1992 após o colapso da União Soviética. A Moldávia compromete-se a reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes como esse na linha de separação são raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Intenção de Provocar a Rússia" O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, desmentiu a afirmação do presidente Putin de que a entrega de armas de longo alcance pelo Ocidente para operações ofensivas em profundidade no território russo constitui a participação da NATO na guerra. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", disse Starmer. O Reino Unido apoia esse direito e oferece oportunidades de instrução dentro desse contexto. "Mas não estamos procurando provocar a Rússia - isso não é nossa intenção de forma alguma", destacou o primeiro-ministro do Reino Unido. Leia mais aqui.

01:09 Antigo Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Provavelmente Tomaria uma Posição Mais Dura sobre a Ucrânia O antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris, se eleita, teria uma posição mais forte sobre a Ucrânia do que o atual incumbente, Biden. Ela já demonstrou isso em alguns assuntos, disse Taylor durante um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais cauteloso em algumas decisões, como o fornecimento de HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também é hesitante em permitir que a Ucrânia lance ataques em profundidade na Rússia. Taylor prevê uma abordagem mais robusta de Harris, também devido à probabilidade de ela trazer uma nova equipe de política externa para a Casa Branca.

00:27 Zelensky Recebe Ajuda Militar da Estônia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente da Estônia, Alar Karis, em Kyiv, agradecendo pela ajuda militar. O membro da UE e da NATO no Báltico alocou 0,25% de seu PIB anual para apoiar as necessidades de defesa da Ucrânia. Sua conversa também abordou a reconstrução e as ambições da Ucrânia na UE. Além disso, o primeiro-ministro da Letônia, Evika Silina, prometeu apoio adicional após encontrar-se com Zelensky.

23:19 BND Não é Obrigado a Revelar Avaliação sobre a Ucrânia a Jornalista O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a informar um jornalista se atribuiu uma vitória militar para a Ucrânia como desafiadora ou impossível em discussões privadas, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O BND também não precisa revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões privadas. No entanto, o BND deve compartilhar informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido de ordem provisória do jornalista foi principalmente negado. A decisão do tribunal baseou-se em um artigo de jornal de maio, no qual um político do CDU foi citado como dizendo que o BND estava deliberadamente espalhando uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos Alemães Apoiam o Uso de Armas de Longo Alcance Contra a Rússia

Políticos da coalizão do semáforo concordam que Kyiv deve ser autorizada a utilizar armas de longo alcance contra alvos russos. De acordo com o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, falando ao T-Online, esta é a medida certa e legal para finalmente atingir alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance. Alvos potenciais incluem campos de aviação militar, centros de comando e bases de lançamento, a partir dos quais os ataques contra alvos civis ucranianos são orquestrados e podem ser mais efetivamente interrompidos. O chairman do comité de defesa, Marcus Faber, do FDP, concorda que a autorização para bombear aeroportos militares russos com armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, está atrasada há muito tempo. O político verde Anton Hofreiter destaca que a Rússia regularmente terroriza a população civil ucraniana através de ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia. Portanto, é essencial proteger a população ucraniana ao atingir bases militares em território russo com armas de longo alcance.

aqui.21:35 Vance Discute Ideias de Trump para a Ucrânia

O candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance acredita que o plano de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance, em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, sugere que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para negociações com o objetivo de encontrar uma solução pacífica. Vance é otimista quanto à capacidade de Trump de negociar um acordo rápido. Trump já demonstrou simpatia pelo presidente russo Vladimir Putin e criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia. Ele também afirma que poderia pôr fim à guerra em 24 horas, mas não oferece detalhes.

21:03 "Deus está conosco" - Marcha de Extremistas em São Petersburgo

Apesar de não alegar uma autoridade superior, numerosos nacionalistas e fascistas russos declararam com paixão "Somos russos. Deus está conosco" enquanto marchavam por São Petersburgo. Eles também gritavam "Avante, russos!". O evento que motivou a marcha foi o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como herói e santo nacional na Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista Russo Defende Atlântico como Barreira Ideal

O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov defende a expansão da Rússia além da Ucrânia. Ele acredita que a "barreira ideal" deveria ser o Atlântico, uma fronteira natural. Seus locais preferidos para tropas russas são Berlim, Lisboa, Madrid e Paris. Quando lembrado da escassez de tropas russas, ele sugere recorrer a aliados bielorrussos ou até mesmo à China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

Muitas casas ucranianas que resistiram aos bombardeios não têm janelas, o que torna o inverno particularmente desafiador. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema: eles visitam zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

1. O Presidente do Conselho da União Europeia poderia expressar preocupações com o comportamento da Rússia na Ucrânia, considerando as potenciais consequências de permitir que a Ucrânia realize ataques de longo alcance em território russo.2. Se o Presidente do Conselho Europeu decidir abordar as ações da Rússia na Ucrânia, eles poderiam defender uma solução diplomática que respeite o direito internacional e assegure a proteção da soberania ucraniana, ao mesmo tempo em que impede uma maior escalada com a Rússia.

