09:29 AM Testemunhas da Ucrânia: Dois indivíduos sofrem ferimentos após o ataque aéreo russo em Kiev

08:57 ISW: A maioria dos russos apoia a guerra na Ucrânia

O povo russo mantém seu apoio à guerra na Ucrânia, mesmo após incursões ucranianas nos territórios russos de Kursk, de acordo com dados recentes do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) e da agência de pesquisas russa independente Levada Center. Em agosto, aproximadamente 78% dos respondentes expressaram aprovação pelo conflito na Ucrânia, um aumento em relação aos 75% de julho e 77% de junho. O Kremlin parece ter a flexibilidade para perseguir sua estratégia de guerra prolongada contra a Ucrânia, dado o apoio inabalável do povo russo, segundo a análise do ISW.

08:11 Ucrânia divulga estatísticas de baixas de tropas russas

O Estado-Maior da Ucrânia divulgou novas estatísticas de baixas das forças russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, estima-se que a Rússia tenha perdido cerca de 617.600 soldados, com uma taxa diária de 1.300. O relatório ucraniano também registra a destruição de nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 30 drones. No total, a Ucrânia alega que a Rússia sofreu perdas de 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aviões, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início da invasão em grande escala. Estimativas ocidentais sugerem números menores de baixas, mas também são provávelmente subestimativas.

07:29 Saporishshya atacada 171 vezes em um dia

As forças russas atacaram a região ucraniana de Saporishshya 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com o governador militar de Saporishshya, Ivan Fedorov, no Telegram. Quatro ataques aéreos russos atingiram as aldeias de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, envolvendo 95 drones.

07:03 Sobrevivente encontrado após ataque russo em Kharkiv

Equipes de resgate encontraram um sobrevivente sob os escombros de um salão de eventos desabado em Kharkiv, Ucrânia, após um ataque aéreo russo, de acordo com a Reuters. O sobrevivente relatou estar bem após ser resgatado. Mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas nos ataques de mísseis russos em Kharkiv, de acordo com as autoridades. Vários mísseis atingiram um centro comercial e um salão de eventos na cidade oriental no domingo à tarde.

06:20 Kyiv sob ataque com drones, mísseis e foguetes

A Ucrânia está sob ataque das forças russas usando drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e numerosos mísseis balísticos, de acordo com a força aérea ucraniana. Kyiv, assim como possivelmente outras cidades, está sendo atingida. Muitos explosions estão ocorrendo em Kyiv, fazendo com que muitos residentes procurem abrigo em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko diz que os serviços de emergência foram mobilizados para os distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko relata numerosos incêndios, enquanto o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também confirma incêndios. Uma pessoa ficou ferida por detritos caindo no distrito de Shevchenkivskyi, de acordo com as informações. "Haverá uma resposta a tudo. O inimigo sentirá isso", diz Andriy Yermak, chefe da Oficina do Presidente Ucraniano, no Telegram.

05:39 Kyiv sofre novo ataque de míssil russo

A capital Kyiv é novamente alvo de um ataque de mísseis russos, de acordo com relatórios militares ucranianos. Unidades de defesa aérea estão ativamente trabalhando para dissuadir o ataque, de acordo com representantes militares ucranianos via Telegram. Testemunhas em Kyiv relatam vários explosões altas, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e os danos resultantes ainda não foram divulgados.

04:46 Putin: Construção de novo gasoduto para a China está avançando

A construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China está dentro do cronograma, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade prévia foi aprovado e as surveys técnicas necessárias foram concluídas, como informado em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor". De acordo com Putin, o gasoduto planejado "Power of Siberia 2" deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China anualmente.

03:34 Russos bombardeiam orfanato em Sumy - 13 feridos

As forças russas atacaram uma instalação para a reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy com mísseis. De acordo com a "Ukrainska Pravda", 13 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, de acordo com a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Polônia apoia derrubada de aviões russos invasores

De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", aproximadamente 60% dos cidadãos poloneses apoiam que a força militar polonesa derrube objetos aéreos estrangeiros que invadem seu espaço aéreo, durante ataques à Ucrânia. Esta pesquisa se refere a um objeto aéreo não identificado, presumivelmente um drone suicida do tipo Shahed, que passou 30 minutos atravessando a Polônia em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak compartilhou sua crença de que a Rússia pode estar testando o sistema de defesa aérea da Polônia, ao lançar drones em seu espaço aéreo, na Radio RMF24.

00:26 Rússia Witnessa Incêndio em Vilarejo em BelgorodO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, não deixou dúvidas sobre uma pessoa morta por fogo ucraniano no vilarejo de Schagarovka, perto da fronteira. Além disso, três pessoas ficaram feridas em ataques no vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro pequeno povoado foi bombardeado pelos ucranianos, de acordo com Mr. Gladkov.

23:08 Rússia Rejeita 158 Drones UcranianosA Rússia se vangloria de ter frustrado, em grande medida, supostos ataques de drones ucranianos na capital Moscou e em catorze outras regiões. No total, 158 objetos aéreos foram interceptados, de acordo com o Ministério da Defesa, pelo Telegram. Dez drones são disse terem alvo Moscou.

22:24 Kharkiv Sofre Ataque Aéreo: Vítimas Aumentam para 47O número de feridos no bombardeio russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, conforme informado pelo serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. O ataque atingiu várias estruturas civis, incluindo um centro comercial, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Colide Durante Treinamento: Dois Pilotos MorremDois pilotos morreram em um acidente envolvendo um helicóptero militar ucraniano durante um exercício de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. O helicóptero Mi-2 estava em uma missão de treinamento quando caiu, conforme relatado pela agência de notícias do estado ucraniano, Ukrinform. Condolências foram oferecidas pela universidade por essa perda irreparável, por meio de sua página no Facebook. Uma equipe de investigadores, especialistas e representantes do ministério está avaliando o local do acidente, mas a causa do acidente ainda não foi determinada.

21:06 Empresa de Energia Ucraniana Anuncia Cortes de EnergiaA empresa de energia ucraniana Ukrenergo emitiu um alerta de que haverá cortes de energia na segunda-feira devido à enorme escala de ataques russos à rede de energia do país. A infraestrutura crítica não será afetada, alerta a Ukrenergo. No entanto, também avisa que alguns limites podem estar sujeitos a alterações.

09:58 Ataques Cibernéticos na Ucrânia Aumentam durante a GuerraO ritmo de ataques cibernéticos contra a Ucrânia aumentou durante o conflito em andamento, de acordo com a empresa de cibersegurança ESET. Grupos de hackers apoiados pelo estado russo, como Sandworm e Cozy Bear, estão frequentemente atacando organizações governamentais e de infraestrutura crítica da Ucrânia com o objetivo de disruptar serviços e obter informações sensíveis. Essas táticas de guerra cibernética servem como complemento à guerra convencional que ocorre no solo.

10:34 Rússia Acusada de Lançar Guerra Cibernética contra Aliados da NATOAs capacidades cibernéticas da Rússia não estão apenas limitando as defesas digitais da Ucrânia, mas também atacando aliados da NATO, de acordo com um relatório da empresa de cibersegurança FireEye. Recentemente, intrusões foram detectadas em redes de países membros da NATO, incluindo a Espanha e os Estados Unidos. Esses ataques cibernéticos visam obter inteligência, minar a confiança e criar caos na aliança, avançando os objetivos da Rússia na Europa Oriental.

