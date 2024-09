09:28 Ucrânia: Forças militares russas decapitaram soldados cativos

09:02 Comandante da Chechênia Espalha Otimismo sobre Ofensiva do Kursk Moscou permaneceu em silêncio quando Kyiv invadiu a região fronteiriça de Kursk no início de agosto, mas o comandante da Chechênia, Apti Alaudinov, compartilhou sua confiança no Telegram: "Relaxem, preparem pipoca e assistam nossos caras destruírem o inimigo." Desde então, Alaudinov tornou-se uma voz significativa ao comentar a ofensiva do Kursk, com os meios de comunicação russos amplificando suas declarações. Especialistas acreditam que a presença ampla de Alaudinov na mídia é devido à aprovação das mais altas esferas. Alguns especulam até que Alaudinov possa ser um potencial sucessor do supostamente doente líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov.

08:42 Alemanha Fornece 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia A Alemanha está fornecendo à Ucrânia uma ajuda de inverno adicional de 100 milhões de euros, como anunciado pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, durante uma visita à capital da Moldávia, Chisinau. "O outono está chegando, e o inverno não está muito atrás", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia. Relatos indicam que a Rússia está planejando outra "guerra de inverno" para tornar a vida o mais difícil possível para as pessoas na Ucrânia.

08:01 Ucrânia: Russos Bombardeiam Instalações de Energia em Sumy A Ucrânia relatou um ataque significativo de drones da Rússia, com a defesa aérea abatendo 34 de 51 drones russos. A força aérea relatou atividade em cinco regiões, e as instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram alvo. Um total de 16 drones russos foi interceptado lá, ameaçando infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, que dependem de sistemas de energia de backup.

07:37 Ucrânia: Rússia Relata 1.020 Soldados Feridos De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, a Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortes e feridos, desde ontem. O número total de baixas da Rússia desde a invasão total em fevereiro de 2022 agora é estimado em 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Jornal Ucraniano Relata Ataque a Aeroporto Militar Russo Durante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, teria sido atacado por drones, de acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post". O relatório afirma que bombardeiros estratégicos equipados com mísseis estão baseados na pista de pouso, que a Rússia tem usado para ataques em cidades ucranianas.

06:35 Secretário-Geral da NATO Incentiva Discussão sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apoia o debate internacional em andamento sobre permitir que a Ucrânia ataque território russo com armas ocidentais de longo alcance. Embora cada aliado seja responsável por tomar essas decisões, Stoltenberg enfatiza a importância da coordenação próxima. A Ucrânia tem solicitado essa permissão para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos para contra-atacar a invasão russa. Stoltenberg expressa preocupação com o potencial aumento da guerra, mas mantém que "o maior risco para nós é que Putin vença na Ucrânia".

06:13 Meta Proíbe Propaganda Russa no Facebook e WhatsApp A Meta, empresa que gerencia o Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, proibiu a disseminação de propaganda estatal russa através de meios de comunicação como a TV russa RT. Além do Facebook, a proibição se aplica a todas as plataformas da Meta em todo o mundo. A RT já havia sido bloqueada na UE desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia.

05:33 Lukashenko Concede Perdão a 37 Prisioneiros na Bielorrússia O líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, comutou as sentenças de 37 prisioneiros condenados por "extremismo". De acordo com a administração presidencial da Bielorrússia, esses prisioneiros serão libertados da prisão. Entre os perdoados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não foram fornecidos detalhes sobre a identidade dos 37 prisioneiros. Nos últimos meses, Lukashenko concedeu clemência a prisioneiros que foram presos por protestar contra o governo, perdoando 30 indivíduos no meio de agosto e outros 30 no início de setembro. Em cada caso, o presidente enfatizou o arrependimento e os pedidos de perdão dos prisioneiros.

03:11 Relatório da ONU Condena Violações de Direitos Humanos na Rússia Um relatório da ONU criticou o aumento das violações de direitos humanos na Rússia, afirmando que agora existe um sistema estruturado e apoiado pelo Estado para suprimir a sociedade civil e a oposição política. A relatora especial Mariana Katzarova, nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023, relata que os críticos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e os dissidentes são perseguidos com mais força. Katzarova estima que pelo menos 1.372 prisioneiros políticos foram condenados por acusações fabricadas e sentenciados a longas penas de prisão. Eles são submetidos a tortura na prisão e são frequentemente mantidos em celas de isolamento ou forçados a serem internados em instalações psiquiátricas. O número real de prisioneiros políticos pode ser maior, de acordo com uma porta-voz.

11:24 Suécia Assumirá o Comando da Presença Planejada da NATO na Finlândia A NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando o papel. Isso seria uma configuração incomum para a NATO, com forças terrestres avançadas (FLF) multinacionais, semelhantes às de outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkänen, revelaram isso em uma entrevista coletiva em Estocolmo. Jonson expressou gratidão pelo pedido da Finlândia de que a Suécia sirva como nação de base para essa presença, afirmando que isso fortaleceria a segurança da NATO como um todo.

10:06 Controvérsia envolve ataque a aliado de NavalnyUma tensão está aumentando em torno de um ataque mortal a Leonid Volkov, um amigo próximo do falecido crítico russo Alexey Navalny que buscou refúgio fora do país. O grupo de Navalny acusa o exílio Leonid Novinsky como o mentor do ataque de março. O presidente lituano Gitanas Nauseda expressou apoio à oposição que desafia o regime de Putin, afirmando: "Sempre apoiaremos a oposição e analisaremos cuidadosamente todas as alegações sobre quem orquestrou o quê." Volkov sofreu ferimentos durante o ataque de 12 de março fora de sua propriedade em Vilnius, exigindo atenção médica posterior.

19:34 Tropas russas realizam ataques persistentes em DonbassAs tropas russas estão realizando ataques persistentes em regiões do leste da Ucrânia, com o Estado-Maior ucraniano relatando 26 ataques repelidos na área de Kurakhove, na fronteira de Donbass, e 24 tentativas infrutíferas das forças russas de romper as defesas ucranianas nas proximidades de Pokrovsk, que tem sido disputada por semanas. Essas informações não podem ser autenticadas.

18:52 Filme sobre soldados russos causa alvoroço no Festival de Cinema de TorontoO documentário "Russians at War", da cineasta canadense Anastasia Trovimova, que retrata soldados russos na frente ucraniana, causou polêmica no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Trovimova se sente silenciada pela crítica generalizada em torno de sua obra.

18:17 Médicos Sem Fronteiras questionados na RússiaO governo russo revogou o visto para a organização Médicos Sem Fronteiras operar dentro do país, efetivamente banindo suas atividades. A organização anunciou sua saída da Rússia, citando uma carta das autoridades russas de agosto, que solicitou o término de seus projetos em cidades russas importantes como Moscou, São Petersburgo, Vladimir e Arkhangelsk. Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, Médicos Sem Fronteiras também ajudou milhares de refugiados ucranianos em zonas de fronteira como Belgorod, Voronezh e Rostov.

17:38 Pistorius defende modernização da artilharia alemãO ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, revelou planos para modernizar a artilharia da Bundeswehr, com ações concretas previstas para o início do próximo ano. Pistorius declarou que os esforços para adquirir a arma de campanha de rodas RCH 155 e a munição essencial serão submetidos ao Bundestag em janeiro. Pistorius confirmou que o número de batalhões de artilharia aumentará dos atuais cinco, embora não tenha especificado o aumento exato. "Precisamos de vários batalhões no nível de divisão e brigadeiro nos próximos anos", disse ele. O Ministério da Defesa também está trabalhando em propostas para o sistema sucessor do lançador de foguetes Mars II, codinome Puls.

16:47 Presidente do Cazaquistão: Rússia é "invencível"O presidente do Cazaquistão, Kassym-Schomart Tokayev, reconheceu publicamente a superioridade militar da Rússia durante uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz, afirmando: "A realidade é que a Rússia é invencível." Ele alertou para as graves consequências que uma escalada adicional do conflito russo-ucraniano poderia ter para todas as partes envolvidas.

16:05 Eder: "Não há contra-medidas russas"Se a NATO autorizar a Ucrânia a usar armas fornecidas contra alvos russos, a resposta militar retaliatória seria clara, de acordo com Philipp Eder das Forças Armadas austríacas. Politicamente, também há muitos argumentos contra a posição vacilante dos apoiadores da Ucrânia.

15:33 Putin aumenta novamente os níveis de pessoal militarO presidente russo Vladimir Putin aumentou pela terceira vez desde o início da invasão da Ucrânia que ele ordenou os níveis de pessoal militar. De acordo com um decreto emitido por Putin, a força militar deve chegar a 2,389,000 até dezembro, incluindo 1,500,000 soldados. Em dezembro de 2021, Putin havia aumentado o objetivo de força das forças armadas para 2,200,000 pessoas, incluindo 1,330,000 soldados. No início da guerra em 2022, a força militar russa tinha cerca de 1,000,000 soldados. Este novo objetivo representaria um aumento de 50% na força militar em comparação com a anterior.

15:03 Edifício residencial atingido em Kharkiv, resultando em vítimaKharkiv, uma das cidades mais bombardeadas no conflito ucraniano, sofreu mais um ataque das forças russas. Um edifício residencial foi atingido, resultando em uma vítima. O presidente Volodymyr Zelenskyy voltou a pedir permissão para atacar profundamente no território russo.

14:31 Moscou emite alerta à ONU e ao CICV sobre inspeção em KurskA Rússia emitiu um alerta à Organização das Nações Unidas e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha contra a participação em uma viagem de inspeção à região ocidental da Rússia de Kursk, que está parcialmente sob o controle da Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, essas declarações provocativas são pouco prováveis de serem ouvidas por seus destinatários, em resposta a um convite do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em Kyiv havia anteriormente afirmado que as tropas ucranianas estavam aderindo aos direitos humanos e estavam fazendo todo o possível para proteger a população civil dos efeitos dos combates na região de Kursk. O ministério também convidou a ONU para ajudar a fornecer assistência humanitária a essas pessoas e convidou a Cruz Vermelha para se juntar a essa missão.

14:00 Zelensky apresenta "Plano de Vitória" para restaurar a confiançaApós um recente ataque aéreo a Kharkiv, a Ucrânia está cada vez mais defendendo a liberação de armas ocidentais. O governo busca ajuda e o desespero está se espalhando entre a população, como relatado pela repórter da ntv Kavita Sharma. Em uma tentativa de restaurar a confiança, o presidente Zelensky propõe um "Plano de Vitória".

13:32 Drone FPV ucraniano alcança velocidade recorde de 325 km/hUm drone de visão em primeira pessoa (FPV) ucraniano supostamente atinge velocidades de até 325 km/h, de acordo com o "Kyiv Post". O relatório é baseado em filmagens publicadas pelo grupo "Wild Hornets", que constrói drones de ataque kamikaze para as forças armadas ucranianas. "O drone FPV de alta velocidade dos Wild Hornets quebrou nosso recorde anterior de velocidade em 325 km/h", diz a legenda. Em entrevista ao "Kyiv Post", um oficial de reconhecimento aéreo ucraniano sugere que esses drones poderiam ser deployados em breve para abater alvos aéreos, como helicópteros de combate disparando mísseis contra tropas ucranianas nas linhas de frente. Eles poderiam até neutralizar alvos mais lentos como drones Shahed ou interceptar mísseis guiados lançados pelos russos em áreas residenciais, disse o oficial. Drones FPV são controlados por pilotos usando um headset de vídeo, proporcionando uma experiência semelhante a uma cabine de comando.

13:28 Polônia apoia iniciativa tcheca para compra de armas para a UcrâniaO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, promete a Kyiv que a Polônia contribuirá financeiramente para a iniciativa tcheca de comprar munição para a Ucrânia fora da UE no futuro. Ele confirma isso em uma entrevista à "Ewropeiska Prawda" em Kyiv. "Tomamos a decisão política de fornecer €50 milhões neste ano e outros €50 milhões no próximo", diz Sikorski. No entanto, há obstáculos técnicos, administrativos e legais. "Definitivamente será realizado", diz Sikorski. A iniciativa tcheca para adquirir munição de artilharia para a Ucrânia foi lançada no início do ano em colaboração com parceiros. Em julho, o ministro das Relações Exteriores da Tchequia, Jan Lipavski, disse ao "Kyiv Independent" que a iniciativa havia garantido financiamento para 500.000 rounds e esperava financiar outros 300.000 até o final de 2024.

12:59 Ucrânia convida ONU e Cruz Vermelha para inspecionar KurskO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, convida a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para investigar a situação na região russa de Kursk, atualmente sob controle ucraniano. "A Ucrânia está comprometida em demonstrar adesão ao direito internacional humanitário", declara Sybiha no X. A Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk no início de agosto, alegando controlar mais de mil quilômetros quadrados e dezenas de assentamentos. O objetivo é demonstrar respeito pelos direitos humanos, tratamento humano de civis russos e evitar crimes de guerra. Enquanto isso, a Rússia é acusada de cometer atrocidades em territórios ucranianos sob seu controle.

12:32 Ucrânia condena tentativa de assassinato de TrumpO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condena a tentativa de assassinato do candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, e expressa solidariedade a ele. "Fico aliviado em saber que Donald Trump está ileso e seguro", escreve Zelensky no X. Ele deseja boa sorte a Trump e sua família. Para Kyiv, é inequívoco que a violência não tem lugar na política. A relação entre Trump e Zelensky é complexa. O candidato à presidência dos EUA afirmou repetidamente que poderia negociar imediatamente a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

11:58 Rússia repele avanço ucraniano em KurskA Rússia alega ter repelido com sucesso um avanço das tropas ucranianas em sua região fronteiriça de Kursk. O Ministério da Defesa em Moscou relatou à agência de notícias estatal RIA que as forças armadas haviam retomado o controle das aldeias de Uspenovka e Borki. O exército ucraniano havia avançado inesperadamente em Kursk em 6 de agosto, capturando grandes partes da região russa.

11:27 Conflitos intensos e baixas em KurskApós a ofensiva surpresa da Ucrânia no território russo, a região de Kursk testemunha um impasse entre tropas experientes e contra-ofensivas de ambos os lados. O correspondente da ntv, Rainer Munz, fornece uma visão geral da situação e discute ameaças nucleares russas à luz das entregas de mísseis ocidentais.

10:55 SBU: espião russo apreendidoA agência de segurança ucraniana SBU declara ter apreendido um espião russo em Odessa. Ele é acusado de espionagem em unidades móveis de defesa aérea e uma brigada, planejando potenciais ataques de mísseis e drones russos. Os russos estavam supostamente planejando ataques contra forças móveis de defesa aérea. O residente de Odessa de 63 anos teria sido recrutado remotamente pelo serviço de inteligência russo por compensação financeira e documentado secretamente instalações militares. Se condenado, ele enfrenta uma pena de prisão perpétua por alta traição sob lei marcial, de acordo com a SBU.

10:24 Foco de Putin é a Ucrânia, Belarus russificada como prato lateral - queixas de exilados belarusianosNa Bielorrússia, o processo de russificação continua. A ONU e ativistas apontam que a língua russa está substituindo amplamente o bielorrusso no país. "Estou ciente de que nossa Bielorrússia está ocupada", lamenta a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura bielorrussa, Svetlana Alexievich, atualmente morando na Alemanha. Ela deplora a humilhação dos bielorrussos e a recuperação será difícil. O ex-diretor do Teatro Janka Kupala da Bielorrússia, Pavel Latushka, também vivendo no exílio, reclama das ambições do presidente russo Vladimir Putin, que em 2021 negou a existência independente da Ucrânia. "A Ucrânia é o prato principal", diz ele, e uma Bielorrússia russificada "o prato lateral".

09:54 Parlamentar ucraniano e suposto agente premiado na RússiaAndrey Derkach, um parlamentar ucraniano que desertou para a Rússia, teria sido nomeado senador pelo governador de Astrakhan, segundo o Kyiv Independent. Derkach serviu como parlamentar ucraniano por quase 20 anos, mas não compareceu às sessões parlamentares desde o início da invasão abrangente. Seu mandato parlamentar foi encerrado antecipadamente em 2023. Ele agora é dito residir em Astrakhan e ter cidadania russa. Em 2022, o serviço de segurança ucraniano teria exposto uma rede de agentes russos na Ucrânia, incluindo Derkach. Segundo o relatório, Derkach recebeu dinheiro da inteligência militar russa (GRU) para estabelecer estruturas de segurança privadas, que ajudariam a Rússia a conquistar a Ucrânia. A Rússia teria alocado milhões de dólares para esse propósito. O governo dos EUA designou Derkach como "agente russo" e impôs sanções contra ele em 2022, e Kyiv o colocou em sua lista de procurados.

09:23 Governador: Vítimas em ataque a BelgorodOito civis ficaram feridos em um ataque ucraniano à cidade russa de Belgorod, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Uma mulher está em estado crítico, de acordo com a TASS, citando o governador Vyacheslav Gladkov. Uma casa particular e mais de 15 veículos também teriam sido incendiados devido a impactos diretos.

08:50 "Bild" dissemina informações falsas - Kyiv nega relatório sobre suposto plano de pazKyiv nega um relatório do jornal "Bild" sobre um plano de paz do presidente Volodymyr Zelenskyy, alegando demandas pelo uso de armas ocidentais para ataques de longo alcance contra a Rússia e uma disposição em aceitar um cessar-fogo local em certas zonas de conflito. Em declaração à Ukrainska Pravda, o assessor de comunicação de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, diz que o relatório é incorreto. "'Bild' espalhou desinformação. 'Bild' não viu o plano de vitória, e nenhum dos poucos indivíduos atualmente trabalhando na preparação do plano de vitória falou com 'Bild'. Ninguém fornecerá aos russos um Minsk-3 ou qualquer outro formato. A Ucrânia rejeita qualquer congelamento do conflito, e essa posição é representada pelas autoridades ucranianas em todos os níveis."

08:17 Zelensky: Apenas 4 das 14 brigadas podem ser adequadamente armadasDe acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia não tem mais armas suficientes para equipar totalmente suas tropas. "Precisamos equipar 14 brigadas, mas com as armas entregues até agora, podemos equipar apenas 4", mencionou Zelensky em uma entrevista. Ele atribuiu a escassez de suprimentos a entregas atrasadas, especialmente no início do ano, quando as entregas de armas dos EUA ficaram bloqueadas no Congresso por meses. "Gastamos todas as nossas reservas, tanto em depósitos quanto em unidades de reserva", explicou. Agora, porém, essas unidades de reserva devem ser reequipadas, enfatizou o presidente.

07:49 Ucrânia relata numerosos drones durante a noiteA força aérea ucraniana relata 56 drones de ataque russos sobre território ucraniano. A principal direção do ataque seria a região de Kyiv. O ataque aéreo foi repelido, segundo o relatório. Durante o confronto aéreo, 53 drones de ataque foram abatidos nas regiões de Kyiv, Cherkasy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipro e Cherkasy. Outros três drones inimigos foram perdidos em várias regiões sem nenhum prejuízo.

07:19 "Eles não merecem existência": comandante checheno critica prisioneiros de guerraO comandante da unidade de forças especiais chechenas "Akhmat", Major General Apti Alaudinov, parece estar atrapalhando os esforços do Kremlin para trocar prisioneiros de guerra com a Ucrânia. Respondendo a pedidos de ajuda de famílias de tropas chechenas capturadas na região de Kursk, Alaudinov afirmou: "Os chechenos sempre consideraram a rendição como a atitude mais vergonhosa", de acordo com o canal russo da BBC. "Na minha opinião, vocês não merecem viver. Estou espantado que ainda estejam vivos após depor as armas e se render como covardes", afirmou Alaudinov. Os prisioneiros de guerra chechenos deveriam atacar os soldados ucranianos que os vigiavam, levando à sua morte final. De acordo com o Instituto de Análise da Guerra, o comentário de Alaudinov provavelmente visa alinhar-se com os sentimentos chechenos que compartilham essas opiniões e retratam as forças chechenas como uma elite que faz sacrifícios extremos na guerra.

06:37 Dois aviões militares russos do tipo IL-38 entram na zona de defesa aérea perto do AlascaDois aviões militares do tipo russo IL-38 foram avistados e rastreados sobre a zona de identificação de defesa aérea da América do Norte perto do Alasca. De acordo com o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, esse incidente ocorreu no sábado, sendo o terceiro ocorrido em uma semana. Os aviões russos teriam permanecido em espaço aéreo internacional e não teriam violado o espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá. Essa zona de identificação cobre o espaço aéreo ao redor dos EUA e do Canadá, onde a identificação, rastreamento e controle de aeronaves civis são cruciais para a segurança nacional. Um avião que cruzar essas fronteiras sem permissão pode ser considerado uma ameaça e tratado como um avião hostil, o que pode resultar em interceptação por aviões de caça.

06:12 RIA: Mais de 15 Navios de Guerra Russos se Unem a Exercícios Chinês no Mar do JapãoNavios de guerra da Frota do Pacífico russa e da Marinha chinesa estão participando de exercícios de mísseis e artilharia no Mar do Japão como parte da manobra "Ocean-2024", segundo a agência de notícias do governo russo, RIA. Cerca de 15 navios de guerra russos estão participando, incluindo o navio capitânia da Frota do Pacífico, o cruzador guiado por mísseis "Varyag", de acordo com a agência de notícias russa.

05:46 Estado-Maior em Kyiv: 23 Ataques Russos em PokrovskAs forças russas continuam seus ataques implacáveis às posições ucranianas no Donbass, com intensificação no leste da Ucrânia. O Estado-Maior em Kyiv registrou 23 ataques russos nas proximidades de Pokrovsk durante o dia, enquanto 27 ataques foram repelidos nas proximidades de Kurachove.

04:44 Zelenskyy: 128 Bombas Aéreas Guiadas em 24 HorasOs invasores russos utilizaram 128 bombas aéreas guiadas contra a Ucrânia nas últimas 24 horas, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno por vídeo. "Operações de resgate estão em andamento em Kharkiv após um bombardeio russo atingir um edifício residencial. Um edifício residencial de vários andares sofreu danos devido à explosão, com tetos desabando", disse ele, de acordo com a Ukrinform. "Para contra-atacar o terror imposto pela Rússia, precisamos de uma solução abrangente, e essa solução são capacidades de alcance longo para destruir aeronaves militares russas em suas bases", enfatizou Zelenskyy.

03:39 Suspeito de Ser Apoiante de Trump Revela Desejo de Lutar na UcrâniaUm homem de 58 anos preso pelo FBI por supostamente tentar assassinar o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, expressou o desejo de se juntar à luta na Ucrânia na plataforma X. De acordo com o "New York Times", os posts do usuário revelaram uma afeição por retórica violenta após a invasão da Rússia na Ucrânia em 2022. "EU ESTOU PRONTO PARA VOAR PARA KRACÓV E ME JUNTAR À FRENTE DA UCRÂNIA PARA ME ALISTAR, PARA LUTAR E PARA MORRER", escreveu o suspeito, de acordo com o jornal. Suas contas no X e no Facebook foram suspensas. Em várias postagens, ele parecia estar tentando recrutar soldados para o esforço de guerra ucraniano. Os oficiais da lei enforcement se recusaram a comentar.

02:19 Explosões em KyivA Rússia está bombardeando novamente a capital ucraniana, Kyiv. Unidades de defesa aérea estão tentando repelir os ataques, de acordo com o exército ucraniano via serviço de mensagens Telegram. Testemunhas oculares relatam uma série de explosões altas, indicando o uso de sistemas de defesa aérea.

01:25 Ucrânia Oferece Ajuda contra Inundações a Países VizinhosA Ucrânia está oferecendo para enviar suas equipes de emergência a países vizinhos, incluindo Moldávia, Polônia, Romênia, Eslováquia, Hungria e República Checa, para ajudar a combater as inundações em curso. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, anunciou isso nas redes sociais, seguindo instruções do presidente Volodymyr Zelenskyy e em cooperação com o primeiro-ministro Denys Shmyhal.

O Presidente Zelenskyy da Ucrânia Mantém Apelo Persistente aos Parceiros Ocidentais para Autorização de Raides em Aeroportos Russos

O presidente da Ucrânia, Zelenskyy, mantém seu apelo aos aliados ocidentais para permitir que Kyiv empregue a armação que eles fornecem em ataques a alvos dentro da Rússia. Após um ataque russo a um arranha-céu em Kharkiv, Zelenskyy afirma em um discurso por vídeo que a única maneira de deter esse "horror" é permitindo que a Ucrânia ataque diretamente as instalações da base aérea russa.

