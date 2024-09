01:43 Relatório revela: Ex-político britânico acusado de empregar mísseis de longo alcance na Rússia

Cinco figuras conservadoras proeminentes no Reino Unido, incluindo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, supostamente instam o líder do Partido Trabalhista Keir Starmer a permitir que a Ucrânia utilize mísseis de alcance longo no solo russo, mesmo sem o apoio dos EUA, segundo o Sunday Times. Eles alertam ao atual primeiro-ministro que qualquer adiamento adicional apenas encorajará o presidente Putin, segundo o relatório.

00:52 Aviso do Chefe de Segurança: Coreia do Norte é a Maior Ameaça à Ucrânia dos Aliados da RússiaDo ponto de vista dos aliados da Rússia, o chefe de segurança da Ucrânia considera a Coreia do Norte a maior ameaça. No Congresso Europeu de Yalta (YES) em Kyiv, Kyrylo Budanow, o chefe de segurança da Ucrânia, declarou: "Entre esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nossa maior preocupação". A assistência militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes estoques de munição, está significativamente intensificando os combates, segundo a resposta de Budanow a uma pergunta sobre o apoio de outros aliados como Irã e China. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, recentemente anunciou intenções de fortalecer as relações com a Rússia durante discussões com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. A inteligência ucraniana está monitorando de perto as entregas de armas de Pyongyang a Moscou e testemunhando seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta", acrescentou Budanow, expressando preocupação com os grandes suprimentos de artilharia.

23:21 Desafios de Recrutamento Esperados pela Rússia até Meados de 2025A Ucrânia prevê que a Rússia pode enfrentar desafios de recrutamento até meados de 2025, segundo Budanow no Congresso de Kyiv. A Rússia provavelmente enfrentará um dilema, sugeriu Budanow, "ou declarar mobilização ou de alguma forma reduzir a intensidade dos combates". Essa decisão pode ser crucial para a Rússia. O governo de Moscou ainda não fez nenhum comunicado oficial.

22:20 Scholz: Ataque Russo à Ucrânia é Aposta TolaO chanceler alemão Olaf Scholz repreendeu o presidente russo Vladimir Putin por apostar no futuro da Rússia ao invadir a Ucrânia. "A guerra é completamente sem sentido para a Rússia", declarou Scholz em uma reunião em Prenzlau, Alemanha. Ao enviar um grande número de soldados para enfrentar ferimentos e mortes graves, Putin está arriscando as ligações econômicas da Rússia com vários países ao redor do mundo. Scholz acrescentou: "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que antes". A Alemanha permanecerá comprometida em ajudar a Ucrânia para evitar sua queda e para evitar uma tomada de poder ilegal na Europa. "Putin está colocando em risco o futuro da Rússia". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia concordar que a Ucrânia não é um estado satélite.

22:01 Progresso e Reveses no Conflito de KurskAs forças ucranianas estão ganhando vantagem territorial em seu avanço na região ocidental da Rússia de Kursk, enquanto enfrentam contra-ataques russos. Segundo o Deep State, um canal militar pró-governo ucraniano, as unidades ucranianas capturaram três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos estão empurrando as tropas ucranianas em volta da aldeia de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State revela uma significativa brecha nas linhas de defesa da Ucrânia. Essas alegações ainda não foram verificadas. No início de agosto, as tropas ucranianas infiltraram a região fronteiriça russa de Kursk e supostamente tomaram o controle de quase 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudja. Alguns analistas sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, as forças russas fizeram seu primeiro ataque significativo para expelir as tropas ucranianas.

21:41 Atrasos na Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia Devidos a Desafios LogísticosOs atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia são atribuídos a desafios logísticos, segundo oficiais dos EUA. Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, declarou em Kyiv: "Isso não é uma questão de vontade política; isso é uma questão de difíceis e complexas questões logísticas para entregar esse material para a frente". Apesar dos desafios enfrentados pela Ucrânia, os EUA devem "fazer mais e ser melhores", afirmou Sullivan. O presidente Joe Biden está "determinado" a usar o tempo que lhe resta no cargo para "colocar a Ucrânia na melhor posição possível para vencer", declarou. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês, anunciou Sullivan.

20:57 Scholz Quer Processar Sabotadores do Gasoduto Nord Stream na AlemanhaOlaf Scholz considerou a sabotagem do gasoduto Nord Stream como um "ato terrorista". Scholz expressou sua intenção de processar os responsáveis em um tribunal alemão. Ele tomou essa decisão em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, Alemanha. "Esta decisão é para instruir todas as autoridades de segurança e a Procuradoria-Geral Federal a investigar sem qualquer exceção", enfatizou Scholz. "Queremos levar aqueles responsáveis, se pudermos apreendê-los, a julgamento em um tribunal alemão". Scholz também rejeitou a crença de que a Alemanha desistiu do gás natural russo. Foi a Rússia que cortou os suprimentos de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O subsequente aumento de preços, preços limitados e busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha "bem mais de 100 bilhões de euros". As explosões no gasoduto ocorreram depois que a Rússia já havia parado as entregas de gás para a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria-Geral Federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano pelo ato de sabotagem.

19:41 Kremlin Chief Putin Enfatiza a Importância da Liberdade de Expressão

Apesar de seus críticos presos poderem achar isso engraçado, o presidente russo Vladimir Putin enfatiza a importância da liberdade de expressão e da informação. Em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia do Brics em Moscou, comemorando o 120º aniversário da agência de notícias estatal TASS, Putin afirmou: "Em um período em que o complexo processo de multipolaridade está se desenvolvendo, é particularmente crucial proteger os princípios da confiabilidade da informação". Ele continuou: "A verdadeira liberdade de expressão, que permite diferentes pontos de vista, permite a descoberta de compromissos e soluções compartilhadas para os problemas do mundo". A mídia tem um papel essencial na promoção de uma ordem mundial justa, fornecendo às pessoas "uma perspectiva objetiva e imparcial do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e a mídia não existem na Rússia autoritária há anos. Mídias independentes foram proibidas e forçadas a fechar, e dissidentes governamentais foram perseguidos pelo sistema judiciário. Fundada em 1904, a TASS é agora a maior agência de notícias da Rússia e também é considerada a voz do governo.

19:20 Scholz Rejeita Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O chanceler alemão Olaf Scholz descartou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões dos parceiros da aliança. Em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg, ele reiterou sua oposição à entrega de mísseis de cruzeiro Taurus, que têm um alcance de 500 quilômetros, da Ucrânia a Moscou, citando o "significativo risco de escalada" que isso traria. "Eu disse não para isso. E isso se aplica naturalmente a outras armas que poderiam viajar tão longe", disse Scholz. "Isso permanece assim. Mesmo que outros países tomem decisões diferentes". (Veja também a entrada das 17:24.) A arma de alcance mais longo que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

18:29 Stoltenberg: NATO Poderia ter Prevenido a Invasão Russa da Ucrânia com Mais Armas

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirma em uma entrevista ao "FAZ" que a NATO poderia ter fornecido mais armas à Ucrânia para prevenir uma invasão russa. "Agora estamos fornecendo armas para uma guerra - então poderíamos ter fornecido armas para prevenir a guerra", disse Stoltenberg. O dia em que a guerra começou foi o pior de sua década no cargo, disse ele. (Veja também a entrada das 10:31.) Stoltenberg deixará seu cargo como secretário-geral da NATO em 1º de outubro após dez anos para o ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

17:50 Scholz Busca Clareza sobre a Estrutura de Propriedade da Refinaria PCK em Schwedt até o Fim do Ano

O chanceler Olaf Scholz espera clareza sobre a estrutura de propriedade futura da refinaria PCK em Schwedt até o final do ano. "Esperamos que tudo esteja claro até o final do ano", disse o chanceler em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. Ele afirmou que o sócio russo Rosneft havia sido informado de que sua participação deve ser vendida, e que o governo estava ciente das negociações "plausíveis" atuais. "Sabemos quem está falando com quem e do que eles estão falando", disse Scholz, se referindo a um possível investidor do Qatar. Além disso, o Cazaquistão agora está fornecendo petróleo a Schwedt por meio de um Pipeline russo, substituindo o petróleo russo após o ataque russo à Ucrânia. O governo alemão estendeu initially the trusteeship for the Rosneft shares by another six months in early September to facilitate negotiations. The alternative would be the expropriation of the Russian stake, which is considered legally difficult.

17:24 Scholz: Não à Utilização de Armas de Longo Alcance Contra Alvos Profundos na Rússia

O chanceler Olaf Scholz confirmou que a Ucrânia não será autorizada a usar armas fornecidas pela Alemanha com maior alcance para ataques a alvos profundos dentro da Rússia. "Isso permanece assim", disse Scholz em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. "Portanto, eu vou me apegar à minha posição, mesmo que outros países tomem decisões diferentes", disse ele, em referência aos EUA. "Eu não farei isso porque considero isso um problema".

16:57 Hofreiter Avisa sobre Mais "Dezenas de Milhares" de Refugiados da UcrâniaEm relação ao esperado endurecimento dos controles de fronteira nas fronteiras nacionais alemãs, o presidente do Comitê de Assuntos Europeus no Bundestag, Anton Hofreiter, defende uma abordagem colaborativa, especialmente com a Polônia. "Se não persistirmos em ajudar a Ucrânia, devemos esperar que dezenas de milhares de refugiados fujam da invasão russa nos próximos anos", disse Hofreiter ao "Tagesspiegel" em resposta à objeção do primeiro-ministro polonês Donald Tusk a mais controles de fronteira na fronteira alemã. O político do Partido Verde instou a uma solução europeia para a política migratória. Ele alerta que, se cada Estado-nación implementar seus próprios controles de fronteira, isso marcará o início do desmantelamento da UE. Ele prevê que o Chanceler Federal Olaf Scholz e Tusk continuarão a trabalhar juntos no futuro.

16:32 Inteligência Britânica Revela Pontes Destruídas na Região de Kursk pela UcrâniaO serviço de inteligência britânico publicou imagens de pontes sobre o rio Seim que foram destruídas pelo exército ucraniano durante sua operação na região de Kursk. "A Ucrânia está continuamente atrapalhando a logística russa na região de Kursk por meio de uma série de ataques, incluindo a destruição de pontes rodoviárias e ponton sobre o rio Seym", afirmou o Ministério da Defesa britânico no X. As imagens foram tiradas em meados e finais de agosto. A Ucrânia iniciou sua ofensiva na região russa de Kursk em 6 de agosto e avançou vários quilômetros no território russo.

16:05 Feridos em Ataque Ucraniano na Região de BelgorodPelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região russa do sul de Belgorod, de acordo com relatórios oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov relatou que vários projéteis atingiram um trecho de estrada entre Belgorod e Shebekino, ferindo quatro pessoas e danificando vários veículos. Em uma vila próxima, Vosnesenskoye, uma mulher ficou ferida quando um drone atingiu uma residência particular. A informação não pode ser verificada no momento. A Rússia frequentemente alvo sites civis no país vizinho. A cidade ucraniana de Kharkiv, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, é uma das cidades mais frequentemente atacadas. A artilharia ucraniana e drones militares regularmente atacam sites na região russa do sul de Belgorod do outro lado da fronteira. No verão, a Rússia lançou uma ofensiva contra Kharkiv com o declarado objetivo de criar uma zona de buffer, mas os ataques russos estagnaram alguns quilômetros atrás da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Trem Médico Refitado Atende a Feridos UcranianosMuitos hospitais ucranianos foram danificados, e médicos e ajudantes trabalham dia e noite. Para garantir um tratamento médico rápido para os feridos, está sendo usado, entre outras coisas, um trem especial. Uma equipe da CNN teve acesso a esse trem.

15:26 Estrela de Hollywood Michael Douglas Encontra Crianças em KyivO ator americano Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. A empresa de ferrovias estatal ucraniana Ukrzaliznytsia anunciou isso no Facebook. De acordo com o relatório, o astro de Hollywood caminhou pela estação e conversou com passageiros. Antes disso, ele encontrou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sua esposa Olena em sua capacidade de embaixador da ONU, junto com seu filho Dylan.

14:49 Kyiv Pede Isenção para Mísseis: "Parece que Biden Não Mudará de Ideia"O coronel reformado Ralph Thiele prevê que o debate sobre ataques de longo alcance da Ucrânia à Rússia também voltará a se acender com as entregas de mísseis Taurus. O especialista militar presume que os EUA manterão sua posição.

13:58 Zelensky Confirma Retorno de 103 Prisioneiros de GuerraA Ucrânia confirma uma troca de prisioneiros com a Rússia. Mais 103 pessoas retornaram à Ucrânia do cativeiro russo, escreveu o presidente Zelensky. Entre eles estão soldados, assim como forças da Guarda Nacional, guarda de fronteira e polícia. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, assim como da cidade de Mariupol e da planta Azovstal.

13:38 EUA Aprovam Venda de Aviões de Caça Avançados à RomêniaO governo dos EUA aprovou a venda de 32 aviões de caça F-35 de ponta à Romênia, aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, explica: "A Romênia é um aliado-chave na aliança da NATO, comprometida com a segurança e a estabilidade na região do Mar Negro e além". Com a aquisição desses aviões de combate multifuncionais de baixa visibilidade da fabricante Lockheed Martin, a Romênia alcançará "capacidades de defesa aérea sem precedentes", afirma Kavalec ainda. A primeira entrega está prevista para 2031. O valor total do negócio é estimado em até US$ 7,2 bilhões.

13:02 Rússia: Mais de 200 Prisioneiros de Guerra Troca com UcrâniaA Rússia e a Ucrânia trocaram mais de 200 prisioneiros de guerra, de acordo com relatórios de Moscou. Cada lado libertou 103 pessoas, afirmou o Ministério da Defesa em Moscou. Os soldados russos estão atualmente na Bielorrússia, onde recebem assistência psicológica e médica, afirmou ainda em uma mensagem do Telegram. De acordo com o ministério, os soldados russos trocados foram capturados em Kursk. Tropas ucranianas avançaram para a região russa em agosto. O lado ucraniano ainda não respondeu aos pronunciamentos russos sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia. Se esses faziam parte da troca anunciada pela Rússia não está claro.

12:50 Rússia Declara Captura de Outra Aldeia no Leste da UcrâniaNo leste da Ucrânia, as forças russas afirmam ter tomado o controle de outra aldeia. Eles anunciaram que "Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano)" foi capturada. Essa pequena localidade fica próxima da cidade estrategicamente crucial de Pokrovsk, que está sob ameaça devido à ofensiva russa. O Exército Russo vem fazendo avanços significativos na região de Donetsk nas últimas semanas. O presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou que o objetivo principal das forças militares russas é capturar a região industrial de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça Destruição de Kyiv com 'Ponto Quente'O ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaçou a destruição completa de Kyiv. Embora a Rússia tenha justificativa legal para usar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, ainda não o fez. Em resposta ao uso pela Ucrânia de mísseis de longo alcance ocidentais, a Rússia poderia potencialmente transformar Kyiv em "um ponto quente gigante" usando armamento moderno não nuclear da Rússia. Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem Consistente em usar linguagem dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Luta Intensa em Kurachove à medida que a Frustração AumentaA luta no leste da Ucrânia está no auge em torno da cidade de Kurachove. A decisão de usar armas de longo alcance ocidentais está causando frustração entre os locais. A repórter da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Ataque em Massa de Drones Causa Danos na Região de OdessaDetalhes do ataque em massa de drones da noite anterior estão surgindo: Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 76 drones de combate. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea não está fornecendo informações sobre os danos causados pelo ataque. O governador da região de Odessa relata danos significativos. Vários edifícios em um subúrbio da capital regional de Odessa foram atingidos por detritos de drones. Em Ismajil, onde a Ucrânia envia parte de seu grão, foram atingidos edifícios de armazéns. Em Kyiv, segundo relatórios governamentais, caíram vários pedaços de detritos de drones. Uma empresa municipal foi atingida, mas não houve incêndio.

10:31 Stoltenberg sobre a Última Reunião Antes da Guerra: Russos Mostraram Mapas Falsos da NATOO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", discute os últimos esforços diplomáticos para desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia antes da guerra começar em fevereiro de 2022. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO da parte oriental da aliança, disse ele. "Isso era completamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. Portanto, sentamos com eles novamente." Na reunião, os dois vice-ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Rússia afirmaram que não havia planos de guerra e que seu país estava ameaçado pela Ucrânia, continuou ele. "Eles mostraram mapas, presumivelmente para demonstrar como a Rússia é cercada pela NATO. Mas até esses mapas estavam errados. Por exemplo, a Dinamarca não estava marcada como território da NATO. Isso foi incrível!" Ele ainda não sabe se isso foi devido a uma má preparação ou a uma intenção deliberada de enganar. Olhando para trás, Stoltenberg expressa arrependimento por não ter feito o suficiente para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira para a Rússia atacar teria sido mais alta. Se teria sido alta o suficiente, é impossível dizer."

10:03 Wiegold sobre Acordo de Estacionamento: Lituânia Vê Brigada de Combate Alemã como DeterrenteA Alemanha e a Lituânia assinam um acordo governamental: Garante que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada na Lituânia. O especialista militar Thomas Wiegold explica os fundamentos e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Kim Procura Fortalecer Cooperação com MoscouO líder norte-coreano, Kim Jong Un, teria prometido fortalecer a cooperação com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal relata que houve extensas discussões sobre "profundar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para defender seus respectivos interesses de segurança, bem como a situação regional e internacional". A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang rejeita essas alegações como "absurdas".

08:59 Potenciais Armas Poderosas para a Rússia? Starmer e Biden Discutirão Novamente na Assembleia Geral da ONUHaverá outra discussão sobre se a Ucrânia pode usar armas ocidentais poderosas contra alvos na Rússia. O primeiro-ministro britânico, Starmer, anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", disse Starmer. Os meios de comunicação britânicos relatam que Biden, que teme um conflito nuclear, está pronto para permitir que a Ucrânia use foguetes britânicos e franceses com tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Zelensky sobre a estratégia de Trump: "Fala de eleições é fala de eleições" O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, tem vangloriado consistentemente sobre sua capacidade de pôr fim ao conflito na Ucrânia em um dia, mas nunca apresentou uma estratégia clara. Durante uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é questionado sobre sua interpretação das declarações de Trump. "Não consigo compreender hoje, já que não conheço os detalhes do seu plano e o que isso envolve", diz Zelensky na entrevista, que será transmitida no domingo. Sua posição é de que uma campanha eleitoral americana está em andamento. "E política é política", acrescenta. "Às vezes, não é muito realista." Zelensky também menciona uma conversa de dois meses com Trump. Durante essa conversa, Trump garantiu seu apoio à Ucrânia, lembra Zelensky. Foi uma discussão encorajadora.

07:27 ISW: Rússia pode precisar de mais tropas em Kursk para expulsar ucranianos A Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não acredita em uma operação em grande escala para desalojar completamente os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, escreve que as autoridades russas têm recorrido predominantemente a recrutas inexperientes e mal equipados, bem como a pequenos segmentos das forças armadas e outras forças de segurança na região fronteiriça. Em sua avaliação, o think tank sugere: "Uma ofensiva russa para recuperar território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nesta área - especialmente se a maioria das unidadesdeployadas falta experiência de combate".

06:49 Ucrânia sofre ataques de drones durante a noite

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. A exército russo enviou vários grupos de drones de ataque, como relatado pela força aérea ucraniana. Avisos de ataque aéreo foram emitidos em quase todas as regiões do país, incluindo Odessa. A marinha relatou ter derrubado nove drones em Odessa. Explosões foram ouvidas em Odessa, mas não há relatórios de feridos até agora.

06:13 Mützenich propõe grupo de contato internacional para iniciativas de paz

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, está defendendo a criação de um grupo de contato internacional para iniciar negociações de paz no conflito da Ucrânia. "A meu ver, agora é hora dos aliados ocidentais iniciarem um grupo de contato para estabelecer um processo", disse Mützenich ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um bom momento para intensificar os esforços para negociações de paz, e que a Rússia também deve ser incluída na próxima cimeira de paz." Quando questionado sobre potenciais membros de um grupo de contato, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil como possíveis candidatos. "O sentimento está crescendo nesses países de que a invasão russa da Ucrânia pode se tornar um fardo." Portanto, o trabalho de um grupo de contato "poderia ser promissor", e poderia servir como um mediador importante.

05:41 UE pondera possíveis mudanças na estratégia de extensão de sanções

De acordo com diplomatas, a Comissão Europeia está considerando três abordagens para a extensão de sanções contra a Rússia. Os cenários correspondentes foram discutidos com diplomatas europeus na sexta-feira, segundo vários informantes. O contexto é os ativos congelados do banco central russo, que são essenciais para conceder um mega-empréstimo de países do G7 à Ucrânia no valor de 50 bilhões de dólares. Esses ativos estão congelados desde que a Rússia atacou a Ucrânia.

03:40 Klitschko: Debris de drone atinge edifícios da cidade de Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou que detritos de drone atingiram um edifício da cidade na capital ucraniana através do aplicativo de mensagens Telegram. Os detritos caíram em um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Klitschko acrescentou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia anunciado que as unidades de defesa aérea estavam operacionais na capital.

01:35 Kim Jong Un planeja maior colaboração com Shoigu

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, promete maior cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram uma troca detalhada de vistas e chegaram a um acordo mutuamente satisfatório sobre questões como o fortalecimento da "cooperação para proteger interesses de segurança mútuos" durante a visita de Shoigu a Pyongyang. Shoigu, que ainda era ministro da Defesa da Rússia até maio, iniciou laços mais próximos entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky revelará "estratégia de vitória" a Biden em setembro O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden. "Eu apresentarei a estratégia para a vitória", declarou o chefe de Estado durante uma aparição em Kyiv. Involucra uma sequência de decisões interligadas que equipará a Ucrânia com a força necessária para conduzir a guerra rumo à paz. "Ganhar guerras pode ser concluído de maneira justa de várias maneiras: seja expulsando o exército ocupante à força ou por meio de diplomacia", explicou Zelensky. Isso garantirá a verdadeira independência do país. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para a posição essencial.

10:59 Mudança na Agressão Russa para o Sul

Intensas batalhas continuam no leste do país, de acordo com o exército ucraniano. Houve 115 incidentes de combate, conforme relatado no resumo vespertino do Estado-Maior em Kyiv. "A situação mais intensa hoje foi em direção a Kurachove, e além disso, o inimigo esteve ativo nas direções de Lyman e Pokrovsk", afirmou. Kurachove é uma pequena cidade localizada ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk já foi o alvo principal das forças russas. No entanto, recentemente, as tropas russas conseguiram pouco progresso territorial nessa área. Em vez disso, elas expandiram sua ofensiva para o sul para tomar a cidade mineira de Hirnyk, perto de Kurachove.

22:18 Progresso em Kursk Beneficia Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acredita que o avanço para a oblast de Kursk da Rússia está produzindo resultados positivos. Na região de Charkiv, o avanço do inimigo foi detido, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, de acordo com ele. Surpreendentemente, a Rússia não conseguiu nenhuma conquista substancial em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas têm questionado consistentemente o deslocamento de formações significativas de tropas russas do Donetsk e outras regiões para Kursk. De acordo com a Rússia, eles retomaram 10 das 100 aldeias ocupadas.

21:46 Zelensky Acusa o Ocidente pela Inação na Defesa de Mísseis

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusa o Ocidente de ter "medo" em relação à prestação de assistência à Ucrânia para interceptar mísseis russos. "Se os aliados colaboram para derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, por que não há uma resolução semelhante para eliminar mísseis russos e Shaheds no céu ucraniano?" Zelensky questionou em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo até mesmo de dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão indo diretamente em direção ao território dos nossos vizinhos", afirmou o presidente ucraniano. Ele considerou esse comportamento "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Mais de 8000 Drones Iranianos Usados pela Rússia

O governo ucraniano afirma que a Rússia lançou 8060 drones Shahed do Irã contra a Ucrânia desde o início do conflito. Não há declarações oficiais da Irã ou Rússia até agora. Em outono de 2022, a Ucrânia acusou pela primeira vez o governo iraniano de fornecer drones kamikaze à Rússia.

20:43 EUA Adiam Decisão sobre Fornecimento de Armas de Longo Alcance à Ucrânia

As discussões sobre a autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia devem ocorrer durante a reunião entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden. De acordo com fontes do "The Guardian", a Grã-Bretanha supostamente deu permissão à Ucrânia para utilizar mísseis Storm-Shadow. No entanto, as esperadas conversas entre ambos os parceiros não devem abordar esse assunto, de acordo com o comunicado. "Não esperaria um anúncio hoje sobre o uso de armas de longo alcance dentro da Rússia - especialmente não dos EUA", diz o diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Ele apenas revela que eles continuam a conversar "sobre o tipo de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia" com a Grã-Bretanha, a França e outros aliados. Ele também se recusa a oferecer uma resposta clara quando perguntado se o governo dos EUA anunciará quaisquer modificações. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não transmitir em um momento específico."

