- Zwickau dalla Sassonia passa al prossimo round della Coppa DHB.

Nella Coppa DHB, la squadra di handball del BSV Sachsen Zwickau ha raggiunto il turno successivo. Hanno dominato per tutta la partita, battendo il TG Nürtingen con un punteggio di 33:22 (15:11). I principali protagonisti della vittoria di Zwickau sono stati il nuovo acquisto Arwen Gorb (7 reti), Lea-Sophie Walkowiak (4 reti) e Laura Szabo (4 reti e 2 assist). Per Nürtingen, Julia Symanzik (8 reti e 4 assist) e Michelle Schafer (5 reti) sono state le migliori marcatrici.

Nürtingen è riuscito a tenere il passo dei favoriti nelle prime fasi, conducendo 6:5 dopo 15 minuti. Tuttavia, Zwickau ha pareggiato a 7:7 tre minuti dopo e ha costruito un vantaggio di 4 gol all'intervallo, fissato a 10:7 (21.). Dopo la ripresa, la prestazione di Zwickau è calata, commettendo diversi errori tecnici. La squadra della Bundesliga ha poi brillato nelle ripartenze veloci e ha guadagnato un vantaggio di 10 gol per la prima volta, fissato a 24:14 (43).

Despite trailing initially, Nürtingen's handball squad managed to keep the DHB Cup match against BSV Sachsen Zwickau competitive. However, Zwickau's dominance became evident in the second half, as they went on to win the DHB Cup match with a significant score of 33:22, securing their place in the next round.

