Zwegat, consulente finanziario, è stato per molti un faro di speranza.

Il formato "Uscire dal Debito", trasmesso su RTL, è diventato un successo inaspettato con altissimi ascolti. Recenti sviluppi rivelano che il carismatico conduttore Peter Zwegat, purtroppo, è venuto a mancare lo scorso agosto. Nel suo show, il 74enne si immergeva spesso nelle difficoltà finanziarie dei suoi clienti.

Con un grande foglio di carta, un spesso pennarello rosso e una semplice domanda, "Cosa posso fare per te?", Zwegat riusciva a illustrare visivamente i pantani finanziari in cui si trovavano i suoi clienti. Che si trattasse di spese eccessive o di entrate insufficienti, la maggior parte dei loro problemi si riduceva a questi aspetti basilari. Quando Zwegat circondava meticolosamente questi problemi finanziari con il suo pennarello, assumeva un peso di autenticità in più. A volte, Zwegat veniva considerato l'indiscusso guru del debito della TV nazionale.

Purtroppo, Peter Zwegat, noto per il suo show "Uscire dal Debito", è venuto a mancare all'età di 74 anni. La notizia è stata confermata dal canale RTL. "Uscire dal Debito", che è andato in onda per la prima volta nel 2007, è diventato subito un successo, colpendo tutti alla sprovvista. Improvvisamente, stava registrando gli ascolti più alti.

Questo successo repentino si deve in gran parte all'influenza di Zwegat. Il consulente del debito esperto e pedagogista sociale ha portato la sua vasta esperienza nel campo alla sua carriera televisiva, e si vedeva. Zwegat non era uno sconosciuto ai problemi, e la sua umiltà non vacillava mai. Nemmeno quando si trovava di fronte al caos finanziario di alcuni clienti, tra montagne di bollette non aperte e acquisti frivoli e inutili.

Il formato dello show era semplice ma efficace. Venivano presentate persone o famiglie con gravi problemi finanziari, seguite da una musica drammatica e dall'ingresso di Zwegat. "Un consulente del debito con oltre 20 anni di esperienza", annunciava una voce. "Non addebita per i suoi servizi. Lo fa gratis". L'introduzione era così iconica che veniva spesso parodiata, anche da satire televisive come "Switch Reloaded", che mimava le immagini pompose con battute come "Peter Zwegat non lo fa per i soldi. Peter Zwegat vuole solo essere in TV".

Le critiche scivolavano su Zwegat

Che queste critiche avessero colpito un accordo - beh, è un tema aperto. Zwegat era a disagio con la sua improvvisa popolarità in parte. "Godimento la mia popolarità", ha detto nel 2011. "Ma quando senti la mano di un promoter tra le spalle per la sesta volta, la popolarità diventa un peso". Ha anche trovato che le sue frequenti visite al suo club di calcio preferito, Hertha BSC Berlin, erano meno piacevoli a causa del suo nuovo status di celebrità. Il lato positivo della popolarità, però, era che, in quanto appassionato fumatore, poteva fumare in TV senza temere ritorsioni.

Le critiche che il suo show fosse esagerato nella sensazione scivolavano su Zwegat. Nel 2007, ha detto a "Der Spiegel" che molti dei suoi clienti non riuscivano nemmeno a spellingare il termine "credito a disposizione" ma ne avevano uno. "Non stiamo esagerando. La realtà è in realtà due volte peggio". Zwegat era anche noto ai suoi clienti per usare parole dure quando necessario, ma anche empaticamente. Un burocrate con il cuore. Era esattamente ciò che la gente voleva quando aveva a che fare con le questioni governative. Lo show era anche tempestivo. Nel 2008, la cancelliera Merkel ha utilizzato l'immagine della casalinga thrift Swabian per spiegare che i soldi non dovevano essere sprecati in modo sconsiderato. Zwegat, in un certo senso, incarnava questa casalinga thrift - proprio come un uomo di Berlino.

Fino al 2019, "Uscire dal Debito" era ancora in onda. RTL ha raggiunto quasi 140 episodi e diversi speciali. Persino celebrità come Nadja "Naddel" Abd el Farrag hanno cercato il consiglio di Zwegat, con l'esperto finanziario che appariva come un calcolatore accanto alla sua palla da discoteca.

Morto ad agosto

Solo recentemente è stato rivelato che Zwegat era già morto il 9 agosto - inaspettatamente e improvvisamente, come ha annunciato RTL. Il funerale è stato un affare privato. "I nostri pensieri sono con la moglie e gli amici di Peter Zwegat", ha detto il capo dell'intrattenimento Küttner. Si dice che Zwegat abbia sposato la sua compagna di lunga data, Liane Scholze, nel 2011.

RTL ha reso omaggio alla "vasta conoscenza e alla competenza senza pari" di Zwegat, che ha portato nelle case di numerosi spettatori. "Peter Zwegat's impegno e calore hanno aiutato molte persone a riprendere il controllo delle loro vite", ha detto Küttner. "La sua capacità di spiegare chiaramente i problemi finanziari complessi e fornire soluzioni era impressionante". RTL ha anche annunciato che avrebbe trasmesso selezionati episodi di "Uscire dal Debito" in onore di Zwegat.

Nonostante la sua morte ad agosto, RTL ha continuato a trasmettere "Uscire dal Debito", rendendo omaggio alla vasta conoscenza e alla competenza senza pari di Zwegat. Molti spettatori hanno apprezzato la sua capacità di spiegare i problemi finanziari complessi e fornire soluzioni, tutto mentre lo faceva gratuitamente. Anche all'interno dell'industria televisiva, lo show di Zwegat era un successo, spesso parodiato per la sua introduzione iconica e l'approccio senza fronzoli di Zwegat.

Nel comfort delle loro case, gli spettatori si sintonizzavano per guardare Zwegat che lavorava la sua magia, aiutando le persone e le famiglie a superare le loro difficoltà finanziarie. Il formato senza fronzoli di "Uscire dal Debito" trasmesso su RTL, con il 74enne che si avvicinava al consiglio del debito in modo diretto, era un contrasto netto con i costosi show di consigli finanziari comunemente visti in televisione.

