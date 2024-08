Zverev supera l'enigma della sua tosse persistente.

Agli importanti eventi del Grande Slam, Alexander Zverev ha spesso sfiorato la vittoria agognata. Tuttavia, il suo corpo ha generalmente fallito nell'ottenere l'obiettivo - ma questa volta a New York, non vuole essere ostacolato. Nonostante i problemi di salute ricomparsi.

Tossendo convulsamente nel pugno sinistro, persino durante la preparazione pre-partita nella calura di New York, i recenti problemi di salute del campione olimpico non sono completamente svaniti prima dell'inizio dello US Open. Tuttavia, il finalista del 2020 sembra pronto per un altro tentativo di ottenere la sua tanto attesa prima vittoria del Grande Slam. "Se gioco al mio meglio e resto concentrato, avrò le mie opportunità", ha dichiarato Zverev prima del suo incontro tedesco con il compagno di Coppa Davis Maximilian Marterer il lunedì. "Sono ancora raffreddato, ma a parte questo, sto bene."

Lottando con il Corpo e la Salute

Questo era lungi dall'essere la norma negli ultimi tempi. Zverev è stato eliminato ai quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi, lamentando vertigini e osservando occasionalmente più palle. Ha anche incontrato difficoltà nella successiva sconfitta a Montreal, tossendo pesantemente. Secondo Zverev, i test del sangue non hanno fornito alcuna risposta sulla causa dei suoi sintomi. "Non ho idea di cosa sia. Alcuni valori erano estremamente bassi e il mio corpo era prosciugato", ha ammesso il numero quattro del mondo. "Non ero malato, non era COVID, ero estremamente stanco, estremamente esausto."

Prestazioni Migliorate

Tuttavia, il grafico delle prestazioni di Zverev ha mostrato un costante miglioramento dopo la sua semifinale combattuta contro l'italiano Jannik Sinner al torneo Masters 1000 di Cincinnati. Tuttavia, nel corso della sua carriera, il fisico di Zverev lo ha spesso ostacolato nella sua caccia al primo titolo in uno dei quattro tornei del Grande Slam. Ciò è accaduto in diverse occasioni dal suo recupero da un grave infortunio alla caviglia nell'estate del 2022.

Lo scorso anno, ha subito un infortunio alla coscia prima della semifinale del Roland Garros contro il norvegese Casper Ruud. Anche allo US Open, ha subito un infortunio muscolare dopo le faticose partite dei quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e non è riuscito a imporsi. All'inizio di questa stagione, Zverev aveva la febbre prima della semifinale contro il russo Daniil Medvedev all'Open d'Australia.

Zverev rimarrà un promessa non mantenuta ai Grand Slam?

La sua seconda finale del Grande Slam quest'estate a Parigi si è conclusa con una sconfitta in cinque set contro il 21enne Alcaraz. Zverev rimarrà un potenziale non realizzato ai Grand Slam di fronte alla nuova generazione in ascesa? Almeno due leggende distinte credono che il campione olimpico di Tokyo possa conquistare la vittoria in tre set. "Ha le capacità per vincere un Grande Slam", ha commentato la leggenda svedese Björn Borg, che ha vinto il titolo 11 volte. "È mentalmente più forte, ha più autostima. Può vincere su qualsiasi superficie."

E anche la leggenda americana John McEnroe lo ammira. "Cosa mi impressiona di più è il suo servizio", ha detto il 65enne. "Non ho mai visto un giocatore colpire un servizio così forte e avere colpi da fondo campo così potenti." Zverev ha dimostrato questo durante la sua sessione di allenamento contro il russo Karen Khachanov nel giorno dei bambini allo US Open, dove si propone di convertire le opportunità mancate nei precedenti Grand Slam in motivazione: "Le esperienze che ho avuto quest'anno sono ancora nella mia mente, ma come positive. Perché mi sento molto, molto vicino."

Nonostante i recenti problemi di salute, tra cui attacchi di tosse frequenti e vertigini, Zverev è determinato a superare questi ostacoli e conquistare la sua prima vittoria del Grande Slam all'US Open. In passato, i suoi problemi fisici e di salute hanno compromesso le sue prestazioni nei tornei del Grande Slam, portando a uscite premature e opportunità mancate.

