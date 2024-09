Zverev sperimenta un' amara duplice traizione davanti agli spettatori della sua città natale.

Al Laver Cup, il tennista Alexander Zverev ha commesso un passo falso nel doppio con Carlos Alcaraz. La sfida per il titolo tra la squadra Europa e la squadra del Mondo si preannuncia serrata a Berlino, con circa 15.000 spettatori presenti.

Durante il suo debutto al Laver Cup, il campione olimpico di Tokyo Zverev ha subito una sconfitta nel doppio, affiancato dal campione di Wimbledon spagnolo Alcaraz contro la coppia americana di Ben Shelton e Taylor Fritz. Il punteggio è stato di 6-7 (5-7), 4-6. Al termine della prima giornata, il punteggio è di 2-2.

Emulando la Ryder Cup nel golf, la squadra Europa compete contro la squadra del Mondo in questo formato di torneo. Dodici incontri si disputeranno in tre giorni per determinare il campione. Una squadra deve conquistare 13 punti per aggiudicarsi il titolo. Le vittorie del primo giorno valgono un punto, che raddoppia il secondo giorno, raggiungendo un massimo di tre punti nell'ultimo giorno.

Precedenti vittorie sono andate al greco Stefanos Tsitsipas e al bulgaro Grigor Dimitrov, che hanno conquistato un successo per la squadra Europa contro l'australiano Thanasi Kokkinakis e il cileno Alejandro Tabilo, rispettivamente. La squadra del Mondo, guidata dalla leggenda del tennis John McEnroe, ha iniziato alla grande con la vittoria dell'argentino Francisco Cerundolo contro il norvegese Casper Ruud.

Atleti di spicco tra il pubblico

Tra i circa 15.000 spettatori all'O2 Arena di Berlino c'erano numerosi atleti di spicco. Ex campioni di tennis come Roger Federer, Angelique Kerber e Ana Ivanovic, nonché l'ex calciatore della nazionale tedesca e marito di Ivanovic Bastian Schweinsteiger e la leggenda della pallacanestro Dirk Nowitzki, erano presenti per sostenere la manifestazione.

Gli organizzatori hanno annunciato il primo giorno che il torneo a squadre continuerà ad avere un posto sicuro nel calendario ATP. Entrambe le parti, che si sono unite originariamente nel 2019, hanno esteso la loro partnership di altri cinque anni. L'ATP offre assistenza operativa, ampia portata e privilegi di marketing, sostenendo così il Laver Cup. Ora alla sua settima edizione, il torneo si sta svolgendo a Berlino.

