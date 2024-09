Zverev soffriva di malattie respiratorie da un lungo periodo.

Dopo la sua vittoria alla Laver Cup, la stella del tennis Alexander Zverev decide di prendersi una pausa e si ritira dalla competizione a Beijing. Il giocatore professionista ha lottato con problemi di salute per molto tempo e ora sa cosa lo ha disturbato. Tuttavia, rimane fiducioso di fare un rapido ritorno nel circuito.

Zverev ha dovuto rinunciare all'evento del livello 500 a Beijing a causa di un'infezione polmonare. Dopo la sua partecipazione vincente alla Laver Cup a Berlino lo scorso fine settimana, il numero due del mondo ha deciso di prendersi una meritata pausa. "Purtroppo, mi è stata diagnosticata un'infezione polmonare, che fa luce sui problemi fisici che ho affrontato di recente", ha dichiarato Zverev. "Devo prioritizzare la mia salute per tornare in campo il prima possibile".

Il 27enne avrebbe dovuto unirsi all'italiano Jannik Sinner come seconda coppia in tabellone all'evento nella capitale cinese. "Sono veramente deluso di dover rinunciare al China Open. Mi mancheranno i miei fedeli sostenitori cinesi a Beijing e non vedo l'ora di esibirmi di nuovo davanti a loro presto", ha detto Zverev.

La partecipazione alla Coppa Davis rimane incerta

Zverev ha espresso nuovamente le sue preoccupazioni riguardo alla febbre e alla tosse durante la Laver Cup a Berlino la scorsa settimana. I problemi di salute ricorrenti hanno tormentato il nativo di Amburgo per tutta la stagione. Zverev ha recentemente criticato anche l'agenda dei tornei per la sua eccessiva affollatezza e la stagione troppo lunga.

Il tedesco è ansioso di partecipare al torneo Masters-1000 in programma dal 2 al 13 ottobre a Shanghai. Dopo questo evento, i suoi piani includono gli eventi a Vienna e Parigi, con l'apice delle ATP Finals per i primi 8 giocatori a Torino.

La partecipazione di Zverev alle finali della Coppa Davis, in programma alla fine di novembre a Malaga, rimane incerta. Il capitano della squadra Michael Kohlmann aveva inizialmente escluso Zverev, ma aveva lasciato uno spazio per una possibile inclusione del campione delle Olimpiadi di Tokyo in un secondo momento.

Zverev si rammarica di non poter partecipare all'evento della Coppa Davis a Beijing a causa della sua infezione polmonare. Oltre all'evento del livello 500 a Beijing, aveva anche pianificato di unirsi a Sinner in quell'evento, ma i suoi problemi di salute lo hanno costretto a ritirarsi.

Nonostante i suoi problemi di salute, Zverev esprime la sua determinazione a partecipare al torneo Masters-1000 a Shanghai, sperando di superare i suoi problemi di salute.

Leggi anche: