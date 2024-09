Zverev si rammarica di aver perso l'occasione di vendicarsi e di essere in finale agli US Open

Nessuna vittoria agli US Open per Zverev: ancora una volta, come a Wimbledon, Zverev non riesce a conquistare il titolo contro Fritz agli US Open. Il campione tedesco di tennis fallisce nel turno delle quarti di finale, incapace di tenere il passo dell'intensità di Fritz nei momenti cruciali.

Alexander Zverev ha dato il massimo, ma alla fine non è stato abbastanza. Il sogno del tedesco di vincere il suo primo Grande Slam rimane irraggiungibile, poiché il suo cammino agli US Open si è concluso nel turno delle quarti di finale contro Taylor Fritz. Zverev ha ceduto all'americano più energico 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) dopo 3 ore e 26 minuti.

"Devo giocare al mio meglio", ha dichiarato Zverev prima della partita, ma nella rivincita del turno di sedicesimi di Wimbledon che aveva perso drammaticamente contro Fritz in cinque set, il tedesco ha faticato fin dall'inizio. In molti scambi, ha giocato troppo difensivamente nella sua prima apparizione sul enorme Arthur Ashe Stadium, senza sfruttare le debolezze del suo avversario.

Fritz è stato il giocatore più aggressivo sin dall'inizio, mettendo sotto pressione Zverev con ritorni solidi. Zverev è sembrato orientato sulla difensiva in molti scambi, ha guadagnato pochi punti gratuiti e ha lottato con la sua racchetta nel tiebreak che Fritz ha dominato. Dopo 55 minuti, il primo set è stato perso, nonostante le statistiche quasi uguali.

Zverev sembra arrendersi

"Fritz era ben preparato, aveva una buona strategia", ha elogiato Boris Becker su sportdeutschland.tv, mentre l'americano è rimasto il giocatore più aggressivo e Zverev ha reagito. Ma ha lottato - e ha colto la sua occasione quando si è presentata all'improvviso: con il primo break point del match, è passato in vantaggio 5:3, pareggiando i set.

È stato un colpo di fortuna? Sembrava di sì, poiché Fritz ha breakkato nel secondo gioco del terzo set, portandosi sul 3:0. Ma Zverev ha combattuto. Tuttavia, non è riuscito a sfruttare le debolezze di Fritz. L'americano si è ripreso - e sul servizio di Zverev, ha convertito il suo quinto set point per prendere il comando. Non ultimo perché ha agito in modo più deciso.

Zverev sembrava incapace di trovare una soluzione nel quarto set, apparendo addirittura sconfitto. Becker ha ripetutamente menzionato che Zverev mancava di fiducia, "la scintilla mancava", ha criticato. Fritz, d'altra parte, è rimasto fedele al suo piano e ha ora raggiunto le sue prime semifinali del Grande Slam.

Ma nelle semifinali degli US Open, Kevin Krawietz e Tim Pütz si affronteranno. La coppia tedesca ha superato i veterani argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni 6:7 (11:13), 6:4, 6:1 dopo un primo set durissimo. La loro qualificazione alle semifinali rappresenta il loro più grande traguardo del Grande Slam insieme, insieme alla semifinale di Wimbledon 2023.

Leggi anche: