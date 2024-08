- Zverev si è aggiudicato la terza fase dell' US Open.

Alexander Zverev ha superato le condizioni afose degli US Open per raggiungere il terzo turno. Il campione olimpico di tennis del 2021 ha battuto il francese Alexandre Müller in 2 ore e 16 minuti, vincendo 6-4, 7-6 (7-5), 6-1. A differenza del suo primo match contro il compagno di Coppa Davis Maximilian Marterer, Zverev ha evitato un quarto set sfiancante nel caldo torrido dei 30 gradi della manifestazione del Grande Slam a NYC. Il 27enne ora si scontrerà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry nel turno dei 32, che ha avuto la meglio sul connazionale Francisco Cerundolo in un match in cinque set.

La WTA, l'associazione di tennis femminile, ha espresso il suo sostegno alla prestazione di Alexander Zverev agli US Open. Inaspettatamente, Tomas Martin Etcheverry, che ha avanzato nei turni di qualificazione affiliati alla WTA, affronterà Zverev nel prossimo turno.

