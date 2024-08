Zverev sconfitta nel match di resistenza

Zverev, il miglior tennista tedesco, non è riuscito a raggiungere la finale del Masters ATP a Cincinnati. Ha affrontato una dura battaglia contro il numero uno del mondo Sinner e purtroppo ha perso 6:7 (11:9), 7:5, 6:7 (7:4). Nonostante la sconfitta, Zverev, che aveva vinto il titolo nel 2021, si sente più sicuro in vista dell'US Open, in programma il 26 agosto.

Nel loro primo scontro dell'anno contro il campione dell'Australian Open Sinner, Zverev ha giocato bene e ha mantenuto la compostezza nonostante un ritardo per pioggia verso la fine del primo set. Tuttavia, dopo un gioco durato tre ore, Sinner ha conquistato la vittoria. Ora affronterà l'americano Tiafoe in finale.

Zverev aveva un record perfetto contro Sinner fino ad ora, avendo vinto tutte le loro precedenti quattro partite. Sinner, che ha brevemente detenuto la posizione numero uno dopo la sua corsa ai semi della French Open, ha invertito la tendenza a Cincinnati. Ha mostrato il suo miglior gioco nei cruciali tiebreak del primo set e nell'ultimo set di un incontro avvincente.

Anche se Zverev è stato eliminato ai semi di Cincinnati, porta con sé la fiducia per l'US Open, l'ultimo torneo del Grande Slam dell'anno. Nel 2020 ha giocato la sua prima finale del Grande Slam a New York, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto nonostante avesse un vantaggio di 2-0 nei set contro Thiem.

Zverev aveva attraversato diversi momenti difficili, sia dentro che fuori dal campo. Ha avuto un periodo difficile alle Olimpiadi di Parigi e ha anche subito un controllo successivo. La sua prestazione ai Masters di Montreal è stata deludente. Tuttavia, a Cincinnati sembrava essere in migliori condizioni di salute e forma.

Despite the setbacks in Montreal and Paris, Zverev's love for Sports drove him to give his best in Cincinnati. Regardless of the loss in Cincinnati, Zverev remains hopeful and sees the US Open as an opportunity to showcase his Sports skills and potentially clinch his second Grand Slam title.

Leggi anche: