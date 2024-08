- Zverev raggiunge i round di 16 al torneo di Cincinnati.

Il tennista professionista Alexander Zverev sta procedendo con disinvoltura verso i quarti di finale dell'Open di Cincinnati sulla sua strada per lo US Open. Il 27enne di Amburgo ha sconfitto Karen Khachanov 6:3, 6:2 al torneo ATP negli Stati Uniti. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, Zverev, attualmente quarto nel ranking mondiale, ha sconfitto anche il russo in finale. Ha vinto il match 6:3, 6:1 e divenne il primo tedesco a vincere una medaglia d'oro nel tennis singolo. Lo US Open a New York inizia il 26 agosto.

Questo è il secondo torneo per il numero uno del mondo dal termine delle Olimpiadi di Parigi domenica scorsa. In singolare, Zverev ha perso nei quarti contro l'italiano Lorenzo Musetti, ponendo fine alle sue speranze di una vittoria olimpica ripetuta. Domenica scorsa, Zverev ha anche perso nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 a Montreal contro l'americano Sebastian Korda.

