Zverev sostiene che la sua positiva relazione con l'avversario Sinner non è influenzata dall'acquittamento recente di quest'ultimo dopo che due test antidoping hanno dato risultati positivi per la sostanza anabolizzante proibita Clostebol. "Non ho formato un'opinione perché non ho sufficienti dettagli", ha dichiarato il campione olimpico di tennis del 2021, parlando del caso di Sinner durante il US Open. "Sinner è un ragazzo fantastico che ho avuto modo di conoscere fuori dal campo. La nostra relazione è sempre stata positiva e questo non cambierà".

Dopo due test positivi a marzo e una sospensione provvisoria successiva, Sinner è stato assolto da un tribunale autonomo, secondo l'autorità italiana del tennis Itia. La tesi secondo cui la sostanza proibita sarebbe entrata nel suo sistema in modo involontario attraverso un massaggio è stata ritenuta valida.

Zverev ha trovato qualcosa "un po' strano"

Itia ha reso noto l'acquittamento e i test positivi solo martedì. "L'unica cosa che mi sembra un po' strana è che tutto è successo nello stesso giorno", ha osservato Zverev. L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) analizzerà attentamente la decisione e, se necessario, potrà appellarsi al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna.

Sinner, testa di serie numero uno, esordirà al US Open il prossimo lunedì. Il 23enne ha recentemente conquistato il titolo al torneo Masters-1000 e ha battuto Zverev in semifinale per aggiudicarsi il titolo.

