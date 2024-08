- Zverev lotta per conquistare l' ambizione del Grand Slam

Tennis star Alexander Zverev si è sfogato sulla sua mano, schiarendosi la voce come un fumatore sotto il sole di mezzogiorno di New York. Nonostante la sua sessione di allenamento pomeridiana per gli US Open, i misteriosi problemi di salute del campione olimpico non erano completamente risolti prima dell'inizio del torneo. Tuttavia, il finalista del 2020 sembra pronto per un altro tentativo di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam.

"Se gioco al mio meglio e resto concentrato, avrò le mie opportunità", ha dichiarato Zverev prima del suo incontro di primo turno con Maximilian Marterer il lunedì. "Sono ancora un po' raffreddato, ma a parte questo, mi sento bene."

Zverev: "Il mio serbatoio era quasi vuoto"

Non è sempre stato così. A Parigi, Zverev è stato eliminato ai quarti, lamentando vertigini e vedendo più palle del solito. I suoi attacchi di tosse sono peggiorati anche a Montreal. I test del sangue - secondo Zverev - non sono riusciti a individuare la causa dei suoi problemi.

"Non ho idea", ha sospirato il numero 4 del mondo. "Alcuni dei miei valori erano incredibilmente bassi e stavo funzionando a basso regime."

"Non ero malato, non era COVID, ero solo esausto", ha aggiunto.

Tuttavia, la sua forma ha mostrato un miglioramento, avvicinandosi alla vetta durante la semifinale persa contro Jannik Sinner al Cincinnati Masters. Tuttavia, nel corso degli anni, il percorso di Zverev verso il suo primo titolo del Grande Slam è stato costantemente ostacolato da problemi fisici. Questo è successo più volte dal suo ritorno estivo da un grave infortunio alla caviglia.

Lo scorso anno, si è infortunato alla coscia prima della semifinale del French Open contro il norvegese Casper Ruud. Allo US Open, ha subito un infortunio muscolare dopo gli intensi quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, uscendo così dal torneo. All'Australian Open all'inizio di quest'anno, Zverev è stato colpito da una febbre prima della sua semifinale contro il russo Daniil Medvedev.

Zverev rimarrà un racconto in sospeso ai Grand Slam?

La sua seconda finale del Grande Slam, a Parigi d'estate, è finita in una sconfitta al quinto set contro il 21enne Alcaraz. Zverev rimarrà un racconto incompiuto di fronte all'ondata di talenti in arrivo?

Almeno due leggende del tennis prevedono che Zverev conquisterà il grande successo in soli tre set. "Ha il gioco per vincere un Grande Slam", ha detto il campione svedese Björn Borg (68), che ha vinto 11 titoli nella sua carriera. "È mentalmente più forte, ha più swagger. Può vincere su qualsiasi superficie."

Anche la leggenda americana John McEnroe è colpita dal talento tedesco attuale. "Il suo servizio mi impressiona particolarmente", ha detto il 65enne. "Non ho mai visto nessuno servire così forte e avere colpi da fondo campo così potenti."

Zverev ha dimostrato questo con prestazioni impressionanti durante il suo incontro di allenamento contro il russo Karen Khachanov durante la Kids' Day degli US Open, cercando di trasformare le sue mancate opportunità del Grande Slam in motivazione: "Le esperienze che ho avuto quest'anno sono ancora fresche nella mia mente, ma in un senso positivo, perché mi sento incredibilmente vicino."

