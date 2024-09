- Zverev ha subito un contrattempo agli US Open.

Dopo aver lasciato cadere la sua fascia, Alexander Zverev si è tristemente diretto alla rete. Il campione olimpico di tennis del 2021 aveva una grande opportunità per aggiudicarsi il suo primo titolo del Grande Slam, ma tutto è andato storto nei quarti di finale dello US Open contro Taylor Fritz. Nonostante una dura lotta, Zverev ha perso 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Questa sconfitta gli ha impedito di vendicarsi della sua sconfitta nei quarti di finale contro Fritz a Wimbledon in precedenza quest'anno.

La passività di Zverev è stata la sua rovinaZverev ha faticato nei momenti cruciali e non è riuscito a capitalizzare la sua occasione per raggiungere le semifinali a New York. La sua sconfitta rappresenta un altro intoppo nella sua missione di conquistare un titolo del Grande Slam, poiché si è accontentato del secondo posto nel 2020.

"È una delusione per lui", ha dichiarato la leggenda del tennis Boris Becker su Sportdeutschland.tv: "Non ho sentito alcuna sicurezza in lui nel quarto set". Becker è stato diretto nella sua valutazione, affermando che "Fritz è stato il giocatore superiore".

Fritz fa il suo debutto nelle semifinali del Grande SlamFritz ha conquistato il suo posto nelle semifinali con compostezza e precisione di fronte a un pubblico americano entusiasta allo stadio Arthur Ashe. La vittoria gli ha richiesto 3 ore e 26 minuti e ora affronterà Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov nel prossimo turno.

Se Zverev avesse avanzato, sarebbe diventato il primo giocatore di tennis tedesco a raggiungere tre semifinali del Grande Slam in una singola stagione dal leggendario Boris Becker nel 1991. Tuttavia, il percorso di Zverev si è rallentato nelle semifinali dell'Open d'Australia e nella finale del Roland Garros, dove ha perso contro Carlos Alcaraz.

Un'opportunità rara sprecataQuesta occasione era unica per Zverev, poiché avrebbe evitato di affrontare i favoriti del torneo fino alla finale, poiché il campione in carica Novak Djokovic e il talento spagnolo Carlos Alcaraz erano stati eliminati presto.

Come a WimbledonA Wimbledon, le speranze di Zverev sono state infrante da Fritz nonostante avesse un vantaggio di 2-0. Un infortunio al ginocchio lo ha frenato e Fritz ha conquistato una vittoria mozzafiato. "Abbiamo avuto alcune partite emozionanti quest'anno. Devo portare il mio miglior gioco oggi", ha dichiarato Zverev prima di competere sul grande palcoscenico del tennis. "L'entusiasmo qui è contagioso. Tutti amano giocare su un palcoscenico così grande".

Il campo era immerso nella luce del sole e l'atmosfera era ancora tetra poco prima delle 14:00. Entrambi i giocatori dovevano trovare il loro ritmo. Dopo il suo primo punto spettacolare, Zverev ha orgogliosamente alzato il dito indice.

Fritz ha adottato un approccio tatticoFritz aveva un piano di gioco aggressivo. Il nativo della California ha mirato al servizio di Zverev sin dall'inizio e si è spinto il più vicino possibile alla linea di fondo per esercitare pressione su di lui fin da subito. Tuttavia, Zverev è rimasto stabile sul servizio per molto tempo - fino a quando non si è trovato di fronte a tre punti di set a 5-6. Con una serie impressionante di sette primi servizi potenti, Zverev è riuscito a salvarsi e ha portato il tiebreak.

Lì, Fritz è rimasto composto nonostante le opportunità perse e ha conquistato il set con sei punti consecutivi. Zverev sembrava insoddisfatto della cordatura della sua racchetta e l'ha colpita ripetutamente.

La ragazza di Fritz, Morgan Riddle, lo incitava dalle tribune. Dopo la sconfitta a Wimbledon, Zverev aveva criticato alcuni spettatori nella scatola di Fritz per il loro comportamento eccessivo.

Zverev si riprende emotivamenteZverev ha combattuto con passione. Ha eseguito un passaggio vincente,

