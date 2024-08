- Zverev con una vittoria su Rune nei quarti di finale di Montreal

Dopo la delusione ai Giochi Olimpici, il tennista professionista Alexander Zverev ha raggiunto i quarti di finale a Montreal, in Canada. Nel suo incontro del turno dei 16 al torneo ATP Masters-1000, il nativo di Amburgo ha sconfitto il danese Holger Rune, numero 20 del mondo, con il punteggio di 6:3, 7:6 (7:5). Il 27enne affronterà ora l'americano Sebastian Korda in semifinale. Korda è passato al turno successivo dopo il ritiro del suo avversario norvegese Casper Ruud.

"Sapevo che non sarebbe stata una partita facile con questo vento," ha detto Zverev, che ha tossito durante l'intervista. "Sono solo felice di aver vinto."

Zverev non ha dovuto giocare al suo meglio contro il discontinuo Rune, il cui incontro era stato rinviato a causa del maltempo. Ha preso il comando per la prima volta con un break al 2:1 e ha assicurato il primo set破着 Rune's serve again.

Nel secondo set, Zverev ha rotto il servizio di Rune per portarsi in vantaggio 5:3, ma non è riuscito a chiudere la partita. Ha poi perso il suo servizio e ha dovuto salvare due match point al 6:5. Nel tiebreak, il numero 4 del mondo ha salvato sei match point prima di vincere finalmente 7:6 dopo 1:43 ore.

Zverev era il favorito per la medaglia ai Giochi Olimpici ma è stato eliminato ai quarti di finale. Aveva inizialmente lasciato incerte la sua partecipazione a Montreal a causa di problemi fisici, dicendo di sentirsi stanco e girare e a volte vedere quattro palle.

A Montreal, Zverev è testa di serie numero 2 dietro l'italiano numero 1 del mondo Jannik Sinner. Il campione olimpico serbo Novak Djokovic e il medaglia d'argento spagnolo Carlos Alcaraz non hanno partecipato.

