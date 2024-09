Zverev arriva ai quarti di finale nonostante la sua squadra sia scadente.

Inizialmente in difficoltà, alla fine trionfa: Alexander Zverev raggiunge i quarti di finale del US Open, superando un inizio difficile, un momento critico e un'invasione di mosche. Alla fine, è di buon umore riguardo alla sua famiglia.

Vestito casual in infradito, Alexander Zverev, raggiante dopo la sua impressionante vittoria ai quarti di finale del US Open, si aggirava da un'intervista all'altra. La sua partnership con il padre e il fratello? "Un completo disastro", ha scherzato Zverev a Flushing Meadows, poi ha chiarito: "Va eccezionalmente bene. Sono attualmente il numero quattro del mondo, quindi va tutto bene".

E non è tutto. Dal domingo scorso, è tra i primi otto a New York, segnando la sua quarta apparizione consecutiva in questo gruppo elite. Il suo primo titolo del Grande Slam tanto atteso sembra più alla portata che mai. "Sono soddisfatto della qualità del mio tennis", ha dichiarato Zverev dopo la sua vittoria dominante per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 contro il sottovalutato americano Brandon Nakashima nel sedicesimo turno. Era la sua 450esima vittoria nel circuito ATP.

Tuttavia, gli manca ancora quel singolo successo in una finale del Grande Slam, un obiettivo che insegue da anni. Al suo 35esimo tentativo, il momento potrebbe essere giusto dopo l'eliminazione dei giocatori numero uno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Gli separano solo altre tre vittorie dal trionfo, ma Zverev, campione olimpico di Tokyo, non si concentra ancora su quello. "Ho in mente solo Taylor Fritz".

Un conto in sospeso con il prossimo avversario

E Fritz è un avversario con cui Zverev ha ancora un conto in sospeso. Circa due mesi fa, ha perso contro il numero 12 del mondo mentre era infortunato ai quarti di finale di Wimbledon. "Non ci sono partite facili ora", ha avvertito Zverev, guardando avanti a qualche "intrattenimento" contro Fritz martedì.

Ha fornito tale intrattenimento per gli spettatori nel Louis Armstrong Stadium. Contro Nakashima, ha avuto un inizio difficile, ma poi si è notevolmente migliorato nonostante le fastidiose (gigantesche) mosche e una leggera torsione della caviglia destra nel quarto set. "La mia caviglia sta bene", ha assicurato Zverev dopo la partita.

Con la forma che ha mostrato negli ultimi tre set, che gli ha dato "molta soddisfazione", Zverev è difficile da battere a New York. Anche la leggenda del tennis Boris Becker ha visto "tennis di livello elite" da Zverev su Sportdeutschland.TV.

Nel 2020, era a due punti dalla vittoria a New York prima di subire una delle sconfitte più deludenti della sua carriera contro Dominic Thiem. "Sono ancora molto motivato. Voglio ancora realizzare i miei sogni", ha dichiarato Zverev dopo la sua 56esima vittoria stagionale. Nessuno nel circuito ha superato questo numero. Dopo il US Open, tornerà probabilmente tra i primi tre del mondo e ha già

Leggi anche: