Zuckerberg sostiene che l'amministrazione Biden si impegni nella soppressione delle informazioni relative al coronavirus.

Durante la crisi del COVID-19, i social media sono stati un focolaio di informazioni false. Come riportato da Reuters, il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha ora espresso preoccupazioni riguardo alla pressione esercitata dal governo degli Stati Uniti sulla sua azienda per eliminare determinati contenuti. Ha chiarito che non si immischierà nelle elezioni di quest'anno.

Secondo una lettera scritta da Zuckerberg al Comitato Giudiziario della Camera dei Rappresentanti, funzionari di alto livello dell'amministrazione Biden, compreso la Casa Bianca, hanno esercitato pressioni per mesi su Facebook, Instagram e WhatsApp per sopprimere determinati contenuti COVID-19, compresi umorismo e satire. Zuckerberg ha scritto: "Nel 2021, funzionari di alto livello dell'amministrazione Biden, compresa la Casa Bianca, hanno ripetutamente spinto le nostre squadre per mesi a censurare determinati contenuti COVID-19".

Zuckerberg ha anche espresso rimpianto per non aver parlato prima contro questa pressione e per alcune decisioni prese dalla sua azienda per rimuovere questo contenuto. Ha dichiarato: "Credo che la pressione del governo fosse sbagliata e mi dispiace di non averne parlato più forte".

Questa lettera era indirizzata a Jim Jordan, presidente del comitato e repubblicano. Il comitato ha accolto questo passo come una vittoria significativa per la libertà di parola e ha affermato che Zuckerberg aveva riconosciuto il ruolo di Facebook nella censura delle voci americane.

Inoltre, in questa elezioni presidenziali, Zuckerberg ha annunciato che non offrirà supporto per l'infrastruttura elettorale per evitare di essere coinvolto nell'influenzare alcuna delle due parti del voto a novembre.

Nelle elezioni del 2020, che purtroppo si sono tenute durante la pandemia, l'imprenditore miliardario ha donato 400 milioni di dollari per rafforzare l'infrastruttura elettorale attraverso l'Iniziativa Chan Zuckerberg, il suo progetto filantropico con la moglie. Questo movimento ha scatenato critiche e azioni legali da parte di alcuni gruppi, che lo hanno considerato di natura partitica.

