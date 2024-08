- Zuckerberg: Il governo degli Stati Uniti ha esercitato influenza durante la crisi del Coronavirus.

Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha sostenuto che l'amministrazione degli Stati Uniti guidata dal presidente Joe Biden ha esercitato pressioni sulla sua organizzazione durante l'epidemia di COVID-19. Secondo una lettera inviata al Comitato giudiziario della Camera a guida repubblicana nel 2021, funzionari di alto livello hanno insistito per mesi con il suo team per sopprimere determinati materiali legati alla pandemia, come il wit e il parodico.

Alla fine, la società ha scelto quale contenuto eliminare e si attiene alle proprie decisioni. Tuttavia, l'influenza del governo era ingiustificata e Zuckerberg rimpiange di non averla sfidata pubblicamente con maggiore fermezza. Inoltre, ritiene che certi comportamenti non si ripeteranno in circostanze simili.

"I ribadisco che non dobbiamo piegare le nostre norme di contenuto sotto l'influenza del governo - e siamo pronti a difendere la nostra posizione se ciò accadesse di nuovo", ha sottolineato Zuckerberg.

La Casa Bianca ha difeso le proprie azioni sostenendo: "Abbiamo incoraggiato un comportamento responsabile per proteggere la salute pubblica durante una pandemia letale".

La dichiarazione aggiungeva: "La nostra posizione era chiara: crediamo che le società tecnologiche e altre entità private debbano considerare le conseguenze delle loro scelte sui cittadini americani mentre prendono decisioni autonome sull'informazione da diffondere".

Nonostante la giustificazione della Casa Bianca, la questione delle regolamentazioni sulla salute e sulla sicurezza nell'elaborazione delle informazioni legate alla pandemia è diventata un punto di disputa. In seguito, Mark Zuckerberg ha espresso il suo rammarico per non essere stato più assertivo nel far rispettare i principi di salute e sicurezza, anche di fronte alla pressione del governo.

