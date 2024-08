- Zuckerberg ha eretto una statua di sua moglie

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha fatto un regalo colossale alla moglie Priscilla Chan: ha fatto fare una statua di lei, che le somiglia in modo impressionante. Zuckerberg ha condiviso una foto della moglie davanti all'opera in un giardino su Instagram. La scultura torreggia sulla sua modella umana, il suo corpo è turchese e avvolto in una sorta di scialle argenteo. "Ripropongo la tradizione romana di fare statue della propria moglie", ha scritto il 40enne. Tuttavia, l'imprenditore non ha specificato quale tradizione intendesse. Nell'antica Roma, gli dei, i governanti e gli eroi erano soggetti popolari per le statue.

La 39enne in carne e ossa, invece, indossa un accappatoio rosa e tiene in mano una tazza dello stesso colore turchese della statua. Chan ha condiviso anche lei l'immagine sulla sua storia di Instagram. "È difficile non notarmi!" ha scritto. L'artista Daniel Arsham, da cui si dice provenire la scultura, ha mostrato anche lui la foto sul suo account Instagram.

Il capo della società Meta e la pediatra si sono conosciuti come studenti all'Università di Harvard. La coppia si è sposata nel 2012 e ha tre figlie insieme.

