Zone prive di genitori, sguardi disapprovati sugli aerei e "procreatori" irritanti: capire la fonte della frustrazione pubblica nei confronti dei bambini

A volte, i post provocatori sui social media scatenano discussioni accese sulla presenza dei bambini nella vita quotidiana. C'è stato colui che ha suggerito in modo beffardo di legare i bambini piccoli. C'è stato l'individuo che si è vantato fuori da un luogo che si definiva "amichevole per i cani" e "senza bambini," e quello che ha giustificato le proprie azioni affermando** che non liking i bambini è "comune e normale."

In alcuni ambienti online, le persone esprimono questi sentimenti ancora più chiaramente, usando termini come "bestie di prole" per i bambini e "produttori" per i genitori.

Queste prospettive emergono anche offline. La questione dei bambini che piangono sugli aerei spesso causa tensioni, con alcuni passeggeri che fissano, gridano o, più recentemente, confinano il bambino disturbatore nel bagno per rimproverarlo. Mentre coloro che preferiscono i bambini tranquilli e beneducati esprimono le loro preferenze per ristoranti, supermercati e voli senza bambini**, sempre più attività si adattano a loro.

L'implicazione sottintesa (a prescindere dalle intenzioni) è che i bambini sono un fastidio e gli adulti non dovrebbero essere disturbati dalla loro presenza se non lo desiderano.

La schiettezza con cui le persone esprimono questa prospettiva, anche se è più un meme che una realtà, influisce sui genitori. Alcuni genitori (soprattutto madri) si preoccupano così tanto che il loro bambino possa disturbare gli altri che si scusano costantemente per i comportamenti normali dei bambini. Altri distribuiscono tappi per le orecchie e caramelle durante i voli.

Mariah Maddox, una scrittrice freelance dell'Ohio, non è ancora salita su un aereo con il suo figlio di 3 anni a causa della sua paura di essere giudicata dai compagni di viaggio.

“Ciò fa diventare i genitori eccessivamente scusanti quando il loro bambino si trova in un ambiente pubblico o in presenza di altri, anche se il bambino non sta causando alcun disturbo grave,” dice.

Anche se questa corrente sotterranea di ostilità nei confronti dei bambini è evidente online, è difficile quantificare la sua diffusione nella vita quotidiana o identificarne le fonti.

Tuttavia, alcuni studiosi e esperti di genitorialità credono che questi sentimenti segnalino cambiamenti più ampi nella percezione dei bambini nella nostra cultura e società - almeno tra coloro che sono aperti alle tecnologie.

Alcuni reagiscono al discorso conservatore

Gli adulti che si lamentano della presenza dei bambini che disturbano il loro comfort non è un fenomeno nuovo.

Nel 2000, Elinor Burkett ha scritto di adulti senza figli che risentivano dei benefici e della flessibilità del lavoro offerti ai genitori in "Il baby boom: come l'America a favore della famiglia inganna i senza figli". Un individuo citato nel libro ha descritto i bambini in ufficio come una "fattoria degli animali" e ha considerato avere figli come "emettere prole".

Lo stesso anno, la giornalista Lisa Belkin ha esplorato la tensione tra coloro che hanno figli e coloro che non li hanno in un articolo del New York Times Magazine intitolato "I vostri figli sono il loro problema". Un uomo menzionato nell'articolo desiderava vivere in un quartiere "non toccato" dai bambini; un altro ha definito i suoi amici con figli "carichi di bambini". L'articolo ha anche evidenziato numerosi siti web senza figli il cui nome per i bambini includeva "bratti", "morditori di caviglie" e "lucertole delle culle".

Mentre le opinioni apertamente ostili nei confronti dei bambini erano un tempo considerate piuttosto di nicchia, i social media sembrano averle amplificate e normalizzate, secondo Anastasia Berg, la cui recente opera "Che cosa sono i bambini per?" (scritta con Rachel Wiseman) esplora l'ambivalenza moderna riguardo all'allevamento dei figli.

“Hai anche esattamente questi tipi di discorsi che erano limitati in precedenza a qualcosa come un subreddit, a comunità che si definiscono attraverso identità senza figli, ma non li stavano condividendo con il mondo più ampio,” dice. “Hai quelle opinioni che vengono espresse più comodamente e pubblicamente ora di quanto non fosse in passato.”

Secondo Berg, i post "anti-bambini" che scatenano discussioni accese su diverse piattaforme non sono particolarmente seri. Le persone dietro di loro non fanno parte di un movimento coordinato o stanno attivamente lavorando per tenere i bambini fuori dagli spazi pubblici. Invece, Berg vede il disprezzo online per i bambini come una risposta al discorso dei conservatori politici e religiosi, che hanno a lungo criticato i progressisti e i liberali delle città per non avere figli (schivando i commenti denigratori di JD Vance sui "gatti senza figli", nonché il contenuto "tradwife" che promuove la domesticità e i ruoli di genere tradizionali per le donne che inondano i feed dei social media, e persino il papa Francesco che rimprovera le persone che priorità gli animali domestici sui bambini).

Secondo Berg, esprimere le percezioni negative sui bambini e l'allevamento dei figli è diventato una forma di auto-parodia. Il pensiero dietro questi sentimenti è: "Se tu, la destra, ci vedi, noi, la sinistra, come odiatori di bambini, intolleranti e ossessionati dai gatti senza figli, allora noi raddoppieremo".

L'assenza di compassione che alcuni giovani mostrano nei confronti dei bambini è spesso influenzata dalle loro circostanze di vita e dalle scelte di stile di vita, afferma June Carbone, professoressa di diritto e coautrice del libro "Un'opportunità equa: le donne e la lotta per costruire un'economia giusta".

Per anni, gli adulti istruiti e benestanti hanno migrato verso le città in cerca di migliori opportunità di lavoro e amenità urbane: negozi, ristoranti e vita notturna. I genitori, d'altra parte, preferiscono generalmente vivere in periferia per la sua economicità e ampiezza.

Di conseguenza, questa segregazione di adulti senza figli e genitori porta molti adulti senza figli a operare senza un significativo interazione con i bambini, spiega Carbone. Simultaneamente, i genitori potrebbero preferire legami con altri genitori, ulteriormente isolando i due gruppi.

Carbone osserva che questa divisione è sempre più evidente su scala nazionale.

Uno spostamento generazionale nelle norme di genitorialità

Quando alcune persone esprimono il loro disprezzo per i bambini negli spazi condivisi come supermercati, birrerie e ristoranti, potrebbe anche riflettere un conflitto nelle ideologie di genitorialità, suggerisce Yolanda Williams, coach di parenting consapevole e fondatrice di "Parenting Decolonized".

Traduzione:

I genitori che passano da metodi di educazione rigidi o autoritari a metodi di parenting più morbidi e consapevoli potrebbero essere fraintesi come troppo permissivi, secondo Williams. L'aspettativa comune è che i genitori intervengano se il loro figlio disturba gli spazi pubblici, quindi quelli che priorizzano i bisogni dei loro figli rispetto al comfort degli adulti vengono criticati. Williams ricorda di essere stata giudicata anni fa in un supermercato a causa della figlia autistica che verbalizzava il suo "stimming".

“Molti di noi sono ancora condizionati a credere che i bambini debbano essere visti ma non sentiti”, osserva Williams. “Così quando si vedono bambini rumorosi e senza inibizioni, è sconvolgente per gli altri.”

Lauren Kavan, madre di un bambino di 4 anni e uno di 10 mesi nel Nebraska, ha personalmente vissuto questo stigma. Viene spesso giudicata con sguardi critici quando viaggia con i suoi figli – anche una volta in una piscina, quando qualcuno le ha chiesto di far tacere la figlia che rideva.

La critica online e il disappunto degli adulti affaticano Kavan, che ammette di trattenere la figlia per paura di creare disturbo quando piange o fa i capricci in pubblico.

“Mi fa sentire in colpa per i miei figli”, esprime Kavan. “Non sto permettendo a mia figlia di gestire le sue emozioni correttamente perché le dico di stare zitta.”

Le implicazioni sociali di questi sentimenti

Al centro di questa vista apparentemente ostile verso i bambini c'è una certa inquietudine nei circoli progressisti riguardo al ruolo dei bambini nelle nostre vite, secondo Berg.

Molti millennials e membri della Generazione Z lottano con la decisione di avere figli a causa di motivi come l'instabilità finanziaria, l'impatto sulla loro carriera e le preoccupazioni per l'ambiente o le condizioni sociali, secondo la ricerca di Berg e Wiseman.

Mentre la genitorialità non è per tutti e le persone non dovrebbero essere criticate per non volere figli, alcune affermazioni – come desiderare spazi senza bambini o vantarsi della vita senza figli – possono peggiorare questa incertezza sottostante, sostiene Berg.

“Questa performance di ‘spero che questa festa fosse senza bambini o altro’, intensifica la pressione su coloro che sono incerti riguardo all'avere figli perché suggerisce che saranno in disaccordo con i senza figli – come se queste fossero identità mutuamente esclusive”, aggiunge Berg.

La negatività verso i bambini rappresenta anche la prospettiva americana sull'educazione, osserva Jessica Calarco, sociologa dell'Università del Wisconsin-Madison e autrice di "Holding It Together: How Women Became America’s Safety Net". Negli Stati Uniti, l'educazione viene vista principalmente come una responsabilità individuale, mentre in paesi con politiche economiche e sociali di supporto, il benessere dei bambini viene considerato un obbligo collettivo.

“Se scegli di avere figli, dovresti essere completamente responsabile nel soddisfare i loro bisogni e nell'assicurarti che non disturbino gli altri”, spiega Calarco riguardo alle opinioni americane sull'educazione.

Quando la società considera i bambini come una scelta di stile di vita personale piuttosto che un prerequisito per "la sostenibilità umana", diventa più facile per le persone empatizzare con i commenti su essere liberi dalle seccature di un altro bambino che fa i capricci, suggerisce Berg. Ciò costringe i genitori già stressati a garantire che i loro figli non disturbino ulteriormente gli altri.

D'altra parte, gli atteggiamenti individualistici possono anche indurre i genitori a prioritizzare i bisogni dei loro figli rispetto agli altri, portando a un "ciclo ironico e auto-rinforzante", nota Calarco.

“Meno investiamo nelle famiglie, più difficile diventa per i genitori, il che può spingere i genitori a portare i loro figli in posti pubblici”, continua. “Può anche creare un senso di urgenza per i genitori nell'aiutare i loro figli a eccellere nella vita.”

E così, il ciclo di critica verso i bambini potrebbe benissimo perpetuarsi.

