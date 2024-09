Zona umanitaria di Gaza sotto attacco israeliano: purtroppo, 40 morti

Dopo un attacco nella zona civile di Al-Mawasi a Khan Younis, situata nella parte meridionale della Striscia di Gaza, il Dipartimento della Difesa Civile ha segnalato il soccorso e il trasporto di 40 morti e 60 feriti in strutture mediche vicine. Secondo Mahmud Basal, portavoce del Dipartimento della Difesa Civile, ci sono ancora 15 persone disperse. Ha descritto la zona come avendo intere famiglie scomparse, sepolte sotto la sabbia e in profondi buchi dopo il massacro di Mawasi-Khan Younis.

L'esercito israeliano ha accusato "organizzazioni terroristiche" con base nella Striscia di Gaza di utilizzare infrastrutture civili e umanitarie, come la zona umanitaria designata, per intraprendere attività violente contro Israele. Secondo le accuse dell'esercito israeliano, Hamas aveva un centro di comando situato direttamente all'interno della zona umanitaria di Khan Younis.

L'esercito israeliano ha successivamente contestato i dati sulle vittime segnalati dalle autorità della Striscia di Gaza, che non corrispondevano ai loro dati. In risposta, Hamas ha affermato che non c'erano combattenti nella zona presa di mira e ha definito la rappresentazione dell'Esercito Israeliano "una menzogna palese", diffusa tramite Telegram.

Il Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Processo di Pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha condannato l'attacco e ha sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti umanitari dei civili, ribadendo che "i civili non devono mai essere utilizzati come scudi umani". La Turchia ha definito il killing israeliano di numerosi palestinesi "un massacro" e lo ha definito "crimine di guerra".

Al-Mawasi è stato designato come rifugio per i civili da Israele all'inizio della Guerra di Gaza. Molti palestinesi, sfollati dal conflitto, hanno cercato riparo lì. L'Esercito Israeliano effettua attacchi sporadici nella regione, nonostante ciò.

Il conflitto di 11 mesi tra Israele e Hamas è stato avviato dall'attacco brutale di Hamas contro Israele dell'ottobre 7 dell'anno scorso. Hamas e altri gruppi palestinesi militanti sono stati responsabili della morte di 1205 persone e della cattura di 251 ostaggi, secondo i resoconti israeliani.

In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha lanciato operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo Hamas (non verificabile), oltre 41.000 persone sono state uccise nella territorio palestinese dall'ottobre.

Il martedì, il Ministro della Difesa israeliano Gallant ha dichiarato che Hamas non funziona più come "organizzazione militare" nella Striscia di Gaza. Secondo lui, Hamas sta conducendo una guerra di guerriglia mentre Israele continua la sua caccia ai terroristi di Hamas e il loro comando.

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto stanno mediando un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, con la possibilità di rilasciare tutti gli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. Gallant ha sottolineato che un accordo rappresenterebbe un "opportunità strategica" per migliorare la sicurezza su tutti i fronti.

Le trattative dirette tra le due parti in conflitto sono ferme. Mentre Hamas cerca un completo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza come parte dell'accordo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu insiste nel mantenere il controllo nel Corridoio di Philadelphi al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto.

Il conflitto si è anche intensificato nella Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967. Dopo l'inizio della guerra tra Israele e il gruppo islamico radicale Hamas nella Striscia di Gaza, domenica un giordano alla frontiera di Allenby tra Giordania e Cisgiordania ha ucciso tre membri della sicurezza israeliana. Le autorità giordane hanno riaperto la frontiera martedì, sebbene sia rimasta chiusa per il traffico merci, secondo fonti di sicurezza.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per la violenza crescente nella Striscia di Gaza e ha chiamato per un immediato cessate il fuoco, sostenendo che i civili devono essere protetti a ogni costo. L'Unione Europea ha anche esortato Israele e Hamas a impegnarsi in trattative dirette per risolvere il conflitto.

