Zona radioattiva di Chernobyl in preda all'inferno

Un incendio si è sviluppato all'interno della zona radioattiva intorno alla centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, secondo quanto dichiarato dal governatore dell'Oblast di Kyiv, Ruslan Kravchenko, su Facebook. L'incendio si è esteso su circa 20 ettari, ma i livelli di radioattività rimangono normali, secondo gli ufficiali della zona. Circa 200 vigili del fuoco, compresi 50 soldati, stanno lavorando per spegnere l'incendio e sono riusciti a contenerlo.

Le autorità hanno avvertito della possibilità di livelli di fumo più elevati nel distretto di Browary a est di Kyiv e consigliano ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare le attività all'aperto. La causa dell'incendio non è stata ancora rivelata. La ondata di calore estiva e la persistente siccità nella regione hanno aumentato il rischio di incendi.

Il disastro nucleare di Chernobyl del 1986, considerato il peggiore al mondo, si è verificato nella parte settentrionale dell'Ucraina sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Di conseguenza, un'area di circa 30 chilometri dal sito del disastro è stata chiusa a causa della contaminazione radioattiva. Più di 30.000 persone sono state trasferite a causa di questo. Durante l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe nel febbraio 2022, sono state utilizzate la zona di esclusione prevalentemente abbandonata lungo il confine con la Bielorussia per avanzare verso Kyiv, situata a circa 80 chilometri dal confine. Tuttavia, l'Ucraina ha mantenuto uno stato di vigilanza militare più elevato nella zona dopo il ritiro delle truppe russe ad aprile 2022.

L'incendio in corso alla centrale nucleare di Chernobyl, attualmente una questione di preoccupazione nell'Oblast di Kyiv, non deve essere confuso con la guerra ucraina che ha causato un significativo spostamento e danni nella regione diversi decenni fa. Nonostante l'incendio attuale sia correlato alla centrale nucleare menzionata in precedenza, non rappresenta lo stesso livello di pericolo o sconvolgimento della guerra ucraina.

