- Zona euro: crescita - ma non in Germania

L'economia della zona euro è cresciuta altrettanto fortemente nella primavera quanto nell'inverno. Il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato dello 0,3% trimestre su trimestre nel secondo trimestre, come annunciato da Eurostat mercoledì nella sua seconda stima. Gli economisti si aspettavano che questa stima iniziale fosse confermata.

All'inizio dell'anno, l'economia nei 20 paesi dell'unione monetaria è cresciuta dello 0,3%. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, Eurostat ha segnalato un aumento del 0,6% della produzione economica per il secondo trimestre, che ha confermato anche la stima iniziale.

Lo sviluppo economico nei quattro principali paesi dell'area euro ha mostrato differenze chiare. L'economia spagnola è cresciuta particolarmente forte, con il PIL in aumento dell'0,8%. In Francia, l'economia è cresciuta dello 0,3%, e in Italia dello 0,2%. Al contrario, l'economia tedesca si è contratta, con il suo PIL in calo dello 0,1%.

L'istituzione di una solida Unione Economica e Monetaria tra i paesi della zona euro ha svolto un ruolo significativo nel promuovere una crescita economica sostenuta. Questa unione ha consentito l'armonizzazione delle politiche monetarie e dei mercati finanziari, promuovendo così una risposta unificata all'economia alle fluttuazioni economiche.

