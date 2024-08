- Zona di navigazione del Mar Baltico: stagione di punta per le navi da crociera

Cielo blu, acque chiare e costa pittoresca in vista - i marinai apprezzano il Mar Baltico al largo di Mecklenburg-Vorpommern. Secondo la Presidente del Consiglio di Stato di Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, le acque di Warnemünde sono addirittura "il migliore'area di vela in Germania". Se fosse per lei, le competizioni di vela in caso di candidatura olimpica per il 2040 si terrebbero lì.

Porto Turistico Hohe Düne

Sulla costa orientale del canale di Warnemünde, il Marina Ostsee offre un rifugio sicuro ai velisti dilettanti nella località balneare di Hohe Düne. La struttura ha 920 posti barca, con attrezzature per gru e carrelli, stazione di rifornimento, smaltimento delle acque reflue, fornitura di energia e acqua, accesso a internet a banda larga dalla barca e servizi igienici e docce. I prezzi per i posti barca per ospiti sono suddivisi in base alla lunghezza: da nove a 23 metri, si pagano 32 o 62 euro al giorno. Per imbarcazioni più lunghe, si aggiungono cinque euro per metro. Durante l'evento Hanse Sail nel secondo weekend di agosto, viene applicato un sovrapprezzo del 100%.**

Porto Turistico Kühlungsborn

Nel porto turistico di Kühlungsborn, skipper e equipaggio possono andare direttamente dalla struttura al ristorante e al lungomare. Attualmente ci sono un totale di 400 posti barca, di cui 190 sono permanenti, il resto sono posti barca per ospiti, secondo il direttore generale Matthias Bohn. Imbarcazioni fino a 24 metri possono essere ormeggiate ai pontili, fino a 18 metri alle banchine galleggianti, e navi ancora più grandi fino a 35 metri al molo.**

Gli ospiti del giorno con barche fino a otto metri pagano 15 euro al giorno. Da 16 a 17 metri, sono dovuti 49,70 euro, e 2,85 euro per metro successivo. "L'occupazione, dopo un debole maggio, è aumentata piacevolmente dal luglio", sottolinea Bohn. "La stagione estiva è il momento clou della Marina di Kühlungsborn."

Porto d'Attracco Lauterbach

È lo stesso a Rügen, dove il porto d'attracco di Lauterbach ha 400 posti barca disponibili, circa 300 dei quali sono per l'ormeggio permanente. In agosto e luglio, il direttore generale Till Jaich riferisce circa il 90% di occupazione. Il porto d'attracco è principalmente per vele, ma la proporzione di motoscafi sta aumentando. Gli ospiti del giorno con barche fino a otto metri di lunghezza pagano 18 euro al giorno, ogni metro in più di lunghezza costa due euro in più. Il porto si trova di fronte alla riserva naturale dell'isola di Vilm, che fa parte della riserva della biosfera Sud-est di Rügen.**

Porto dell'Isola Prerow

Il nuovo porto dell'isola di fronte a Prerow non è ancora aperto come previsto, ma presto diventerà un importante punto di sosta per le barche sportive in cerca di riparo con un percorso verso est. Il porto dell'isola offre 33 posti barca a tale scopo. È presente anche una stazione di salvataggio della Società Tedesca di Ricerca e Soccorso in Mare. Tuttavia, il porto dell'isola potrebbe avere una delle passeggiate più lunghe dalla barca a terra, che può essere raggiunta solo a piedi attraverso il ponte sul mare lungo 720 metri.**

Lasciando Kühlungsborn, passando Warnemünde e navigando accanto al ancora chiuso porto dell'isola di Prerow, la prossima fermata potrebbe essere a Stralsund, ormeggiando al molo del City Marina. Ci sono 150 ormeggi permanenti e 150 ormeggi giornalieri, insieme a 180 metri di spazio molo per grandi yacht. Il City Marina si trova sulla riva occidentale dello Strelasund, offrendo protezione dal vento del nord con il suo molo lungo 450 metri. Dalla barca, è solo una breve passeggiata fino al centro storico, che, come il centro storico di Wismar, è stato un sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 2002.

