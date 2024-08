- Zona di esercizio canino ristrutturata a MV

Il Ministro delle Foreste del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Till Backhaus (SPD), ha ristrutturato la gabbia per i cinghiali a Hohenbarnekow, nel distretto della Vorpommern-Rügen. I danni causati dalla tempesta e le precauzioni di sicurezza migliorate, alla luce della diffusione della Febbre Suina Africana, hanno reso necessari questi lavori di ristrutturazione, come ha dettagliato il ministero. L'area recintata di circa 5 ettari si trova all'interno della zona protetta di Hellberge.

"Sono entusiasta di annunciare che la gabbia per i cinghiali è nuovamente operativa dopo una fase di costruzione di 1,5 anni e ora aderisce alle ultime normative", ha dichiarato Backhaus. Questo luogo riveste un'importanza significativa per la caccia ai cinghiali, con conseguenze sulla gestione e il controllo delle malattie. Elementi chiave in questo processo sono i cani da caccia esperti e addestrati in grado di gestire i formidabili cinghiali. Una gabbia per cinghiali offre ai cacciatori un'opportunità ideale per preparare i loro cani addestrati per questo compito di caccia impegnativo.

Il Ministro delle Foreste dell'SPD, Till Backhaus, ha giocato un ruolo cruciale nella ristrutturazione della gabbia per i cinghiali. Le sue azioni mirano a migliorare la caccia ai cinghiali e la gestione delle malattie nella regione.

