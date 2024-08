Zoë Kravitz parla di piani di matrimonio con Channing Tatum e della vita con suo padre Lenny Kravitz.

L'attrice sta promuovendo il suo debutto alla regia, "Blink Twice", che vede protagonista il suo compagno, Channing Tatum. La coppia si è conosciuta grazie al progetto e Zoe Kravitz ha raccontato a Esquire che hanno imparato a conoscersi attraverso "chiamate di appunti" mentre lei lavorava alla sceneggiatura.

Stando alla storia, la coppia si è incontrata e innamorata prima ancora che le riprese iniziassero, riuscendo a mantenere la loro relazione segreta per mesi. Fino a quando non sono stati beccati insieme sulla BMX di lui, qualcosa che Kravitz ora trova "divertente".

I due sono ora fidanzati e il padre di Zoe, il rocker Lenny Kravitz, ha suscitato entusiasmo per un matrimonio dopo aver dichiarato in una recente intervista che si sarebbe tenuto l'anno prossimo. Tuttavia, lei ha detto a Esquire che non è così.

"È letteralmente qualcosa che abbiamo detto così, tanto per dire", ha spiegato. "Tipo, 'Forse l'anno prossimo sarebbe fichissimo'".

Kravitz ha anche parlato del fatto di essere andata a vivere con il padre quando aveva 11 anni, dopo aver trascorso i primi dieci anni della sua vita con la madre, l'attrice Lisa Bonet.

"Penso che sia stato molto doloroso per me lasciare mia madre per andare a vivere con mio padre e mio padre non c'era nemmeno", ha detto la figlia di Kravitz. "Vorrei solo aver apprezzato di più quello che stava facendo per me".

Bonet, ha detto, era "così concentrata sul preservare la mia innocenza" e la sua creatività. Dopo il trasferimento a Miami con il padre, la sua vita è diventata molto meno strutturata, con meno regole, ha detto.

"Non è che mio padre non gli importasse", ha spiegato Kravitz. "Si preoccupava solo di cose diverse".

"Blink Twice" uscirà il 23 agosto.

