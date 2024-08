- "Zio Padrino" Deserto incontra 300 trivel e quadruplica

Il Presidente del Consiglio Regionale della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU), è attualmente il padrino onorario di 717 bambini. Dal momento in cui il governo regionale ha reintrodotto l'assegno per i parti multipli nel 2019, il "padre dello stato" della Renania Settentrionale-Vestfalia ha anche assunto la padrinanza onoraria per questi bambini.

Oggi, Wüst ha incontrato circa 300 bambini triplette e quadruplette e i loro genitori in un parco divertimenti a Haltern durante una festa della famiglia. "Avere figli e guardarli crescere è una delle esperienze più emozionanti e belle che la vita abbia da offrire", ha detto il padre di una figlia di tre anni. Ha elogiato gli sforzi delle famiglie, in particolare quelle con figli multipli.

Assegno di 1.000 euro per bambino

I genitori di triple o quadruple nati in NRW al momento del parto ricevono un aiuto una tantum di 1.000 euro per bambino dal 1° gennaio 2019, dopo che l'ufficio comunale competente ha informato la Cancelleria di Stato di Düsseldorf del parto multiplo. I genitori non devono presentare una domanda separata per ottenere il sostegno.

La Cancelleria di Stato contatta i tutori legali direttamente dopo essere stata informata del parto multiplo per informarli della padrinanza onoraria del presidente del consiglio regionale e del denaro di benvenuto associato.

Secondo il governo regionale, sono stati segnalati alla Cancelleria di Stato un totale di 241 parti multipli dai comuni o dai genitori dal 2019, tra cui 232 triplette e nove quadruplette. I genitori di bambini multipli hanno ricevuto finora un sostegno totale di 732.000 euro.

