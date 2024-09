- Zimmermann ha esortato la CDU e lo SPD a cambiare le loro strategie politiche.

La leader della BSW della Sassonia, Sabine Zimmermann, ha stabilito l'aggiustamento delle politiche della CDU e della SPD come prerequisito per la collaborazione. "Nel caso in cui la CDU e la SPD vogliano collaborare con noi, allora devono adeguare le loro politiche", ha dichiarato Zimmermann al "Sächsische Zeitung".

Si batte per un cambiamento nel freno al debito - "indipendentemente dal fatto che lo si chiami riforma o ottimizzazione delle possibilità". In particolare nell'istruzione, gli investimenti sono essenziali. Zimmermann ha anche proposto misure del Bundesrat per le pensioni esentasse fino a 2.000 euro e l'introduzione di una tassa sulla ricchezza.

I principali obiettivi della BSW sono la tranquillità, il controllo dell'immigrazione irregolare e l'istruzione. "Abbiamo bisogno di una voce forte dalla Sassonia che promuova i negoziati per la pace e si opponga agli approvvigionamenti di armi. È questo ciò che ci aspettiamo da un governo con cui collaboriamo", ha dichiarato Zimmermann, facendo riferimento alla takeover ostile della Russia in Ucraina e all'appoggio militare all'Ucraina, come dalla Germania.

