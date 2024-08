- Zieshang esprime preoccupazione per l'insufficienza delle attuali politiche in materia di asilo.

La Ministra dell'Interno di Sassonia-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), ha espresso il suo dissenso rispetto alle proposte di inasprimento della politica sull'asilo del governo federale, giudicandole insufficienti. Anche se il pacchetto contiene misure efficaci individuali, manca di concretezza in un'area cruciale, ha sottolineato a MDR. Ha sottolineato l'importanza di ridurre l'immigrazione irregolare, ma ha lamentato l'assenza di proposte concrete in questo senso.

Il Cancelliere Olaf Scholz e la Ministra dell'Interno Nancy Faeser, entrambi dell'SPD, hanno annunciato misure per contrastare il terrorismo islamico, gestire l'immigrazione irregolare e rafforzare le leggi sulle armi in risposta all'attacco con il coltello a Solingen che ha causato tre morti e otto feriti. Tra queste misure ci sono la deportazione più facile dei criminali condannati e il divieto generale dei coltelli sui treni a lunga distanza, nelle feste popolari e negli eventi di grandi dimensioni. Di recente, è stato effettuato il primo volo di deportazione in Afghanistan dal 2021, quando i talebani hanno preso il potere.

La posizione di Zieschang: "L'immigrazione deve essere limitata"

Zieschang ha suggerito di rivedere la situazione in Siria e Afghanistan. Questi due paesi restano le principali fonti di immigrati. Ha ipotizzato che c'è un'assunzione generale di persecuzione e pericolo in tutta la regione. Tuttavia, è fondamentale valutare ogni regione in Afghanistan e Siria separatamente per confermare se questa assunzione è vera. Se confermata, queste scoperte potrebbero ridurre significativamente l'immigrazione.

La Commissione dovrebbe considerare di rivedere la situazione in Siria e Afghanistan, come suggerito da Zieschang, per ridurre potenzialmente l'immigrazione da questi paesi. Nonostante le misure della Commissione per affrontare l'immigrazione irregolare, Zieschang sostiene che il governo federale debba adottare azioni più forti per affrontare efficacemente questo problema.

