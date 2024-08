ZEW: "Le prospettive economiche della Germania stanno crollando"

Le incertezze non diminuiscono: cosa sta accadendo con l'economia USA, i tassi di interesse e il Medio Oriente? Gli analisti finanziari stanno diventando sempre più pessimisti riguardo ai prossimi mesi. Un recupero economico significativo non è ancora in vista.

Le aspettative degli esperti di borsa per l'economia tedesca sono precipitate ad agosto tanto quanto due anni fa. "Il quadro economico per la Germania si sta deteriorando", ha commentato il presidente del ZEW Achim Wambach. I fattori contribuenti includono "i deludenti dati aziendali" dell'economia USA, la politica monetaria incerta e le crescenti preoccupazioni per l'escalation del conflitto nel Medio Oriente.

Il barometro delle aspettative per i prossimi sei mesi è diminuito di 22,6 punti a 19,2 punti, secondo il Centro per la Ricerca Economica Europea (ZEW) di Mannheim nel suo sondaggio di 152 analisti. Gli economisti si aspettavano solo un calo a 32,0 punti. Il barometro per la situazione attuale è diminuito di 8,4 punti a -77,3 punti. Nel mese precedente, quando le aspettative erano diminuite per la prima volta in un anno, l'evaluation della situazione attuale era migliorata.

Le aspettative per la zona euro, gli USA e la Cina stanno peggiorando significativamente. "Questo sta particolarmente influenzando le aspettative dei settori esportatori in Germania", ha detto Wambach. Ciò suggerisce che le prospettive economiche continueranno ad essere influenzate dall'alta incertezza. "Questa incertezza si è anche recentemente riflessa nei crolli della borsa nelle borse internazionali", ha detto il presidente del ZEW.

L'economia tedesca è attualmente in una recessione tecnica. Il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,1 per cento nel secondo trimestre, dopo essere cresciuto dello 0,2 per cento nei primi tre mesi dell'anno. "Le condizioni quadro economiche complessive rimangono sfavorevoli e manca una scintilla iniziale", ha detto l'economista Bastian Hepperle di Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Un significativo recupero economico nel terzo trimestre rimane un desiderio inappagato".

Il ZEW chiede mensilmente a esperti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari di grandi aziende le loro valutazioni sui importanti dati di mercato finanziario internazionale che forniscono informazioni sullo sviluppo economico futuro. Ciò include i tassi di inflazione, i tassi di interesse, gli indici di borsa, i tassi di cambio, i prezzi del petrolio. L'indice ZEW è considerato un importante indicatore per lo sviluppo economico futuro in Germania.

Date le attuali sfide economiche, i dibattiti sul rafforzamento dell'Unione Economica e Monetaria all'interno dell'UE hanno guadagnato slancio. L'economia USA instabile, la politica monetaria incerta e le tensioni in aumento nel Medio Oriente hanno tutti contribuito a un quadro economico deteriorato in Germania, come ha dichiarato il presidente del ZEW Achim Wambach. Questi fattori hanno portato a un significativo calo delle aspettative per il recupero economico, come riflesso nell'indice ZEW.

