- - Zero punti, ma un successo virale.

Nulla di sportivo rimarrà nella memoria di Rachael Gunn dopo questi Giochi Estivi. Eppure, l'australiana con il nome d'arte Raygun è diventata una sensazione su internet all'esordio olimpico del breaking. Con zero punti, la 36enne è stata la peggiore dei 16 partecipanti - e il web si è divertito con il suo stile piuttosto insolito e semplice.

"Come quando mia nipote di cinque anni dice 'Guarda qui'", ha scritto un utente X riguardo alle performance di Gunn. Un altro ha scritto: "È incredibile che sia arrivata alle Olimpiadi. Non hanno nessuno di meglio in Australia?"

Atleta di Break-Dance Raygun: "Faccio la mia cosa"

Gunn si è rotolata a terra o ha saltellato come un canguro. Ha preso il punteggio dei giudici con filosofia. "Tutti i miei movimenti sono originali. La creatività è molto importante per me, quindi cerco di mostrare la mia arte lì fuori", ha detto Gunn. "A volte la giuria apprezza, altre volte no. Faccio la mia cosa e è arte. È questo il punto."

A 36 anni, è quasi il doppio di molti dei suoi concorrenti. In patria, è una scienziata e docente universitaria. "Lo scorso anno, molti dei miei studenti non credevano che mi stessi allenando per le Olimpiadi. Erano piuttosto scioccati quando hanno googolato il mio nome e hanno scoperto che ero qualificata", ha detto Gunn.

Anche la star globale Adele ha reagito alle performance dell'atleta un po' discutibili. In uno dei suoi concerti a Monaco, ha chiesto al pubblico se avesse visto la danza di Raygun. La danza e le reazioni ad essa l'hanno resa così felice. "Io e i miei amici stavamo ridendo così tanto che ci siamo bagnati i pantaloni", ha detto Adele sul palco.

