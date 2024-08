- Zelenskyy sta puntando su un nuovo sistema missilistico ucraino.

Traduzione:

Dopo due intense offensive aeree russe in Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky offre ai suoi concittadini rassicurazioni con la promessa di armi difensive nazionali. Durante un evento a Kyiv, Zelensky ha presentato con successo il test di lancio di un missile balistico auto-progettato, lodando il settore militare ucraino senza entrare nei dettagli.

In precedenza, Zelensky aveva mostrato un'altra creazione made in Ukraine, il Palyanytsia, un drone da combattimento supersonico. Tuttavia, l'Ucraina si trova in una posizione di svantaggio rispetto alla Russia in termini di potenza di fuoco.

L'ultima raffica russa ha causato almeno cinque morti, secondo le autorità ucraine. Due persone hanno perso la vita quando un hotel a Kryvyi Rih è stato colpito da un razzo. I primi rapporti di attacchi con droni a Saporizhzhia hanno segnalato due morti, successivamente rivisti a tre. "Ci vendicheremo della Russia per questo e per tutti gli altri attacchi", ha dichiarato Zelensky attraverso X, una piattaforma social. "I crimini contro l'umanità non rimarranno impuniti."

Migliaia di persone si rifugiano nelle stazioni della metropolitana di Kyiv per cercare sicurezza

L'allarme aereo notturno ha spinto circa 52.000 persone a Kyiv a cercare rifugio nelle stazioni della metropolitana sotterranee. I detriti volanti hanno acceso incendi sull'esterno della città. L'amministrazione militare della regione di Kyiv ha riferito la distruzione di tutti gli oggetti in avvicinamento a Kyiv. Disturbi e vittime sono stati segnalati nelle regioni di Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kherson e Khmelnytskyi.

L'aeronautica ucraina ha segnalato l'intercettazione di 5 missili cruise russi e 60 dei 81 droni dispiegati. Tre missili ipersonici Kinzhal (Daga) e due missili Iskander sono riusciti a sfuggire alla rilevazione. Although military statistics lack granularity, they shed some light on the attack's magnitude.

Gli esperti ipotizzano che l'attacco abbia nuovamente preso di mira l'infrastruttura energetica dell'Ucraina. Lunedì, la Russia ha lanciato un attacco con 127 missili e missili cruise, insieme a oltre 100 droni da combattimento - il numero più alto segnalato dalle forze armate ucraine in due anni e mezzo di conflitto.

I caccia F-16 forniti dall'Occidente sono stati mobilitati per contrastare gli attacchi russi del lunedì e martedì mattina, ha rivelato Zelensky. Ha ribadito le sue richieste agli alleati occidentali di sollevare le restrizioni sull'utilizzo delle armi fornite contro i bersagli militari in Russia. "Le Olimpiadi sono finite, ma la partita di ping-pong continua", ha commentato paragonando la situazione.

Dall'inizio della sua avanzata nel territorio russo a Kursk, l'esercito ucraino ha catturato circa 600 prigionieri di guerra, secondo il comandante militare ucraino Oleksandr Syrskyi. Questo fondo di scambio di prigionieri si è notevolmente rafforzato, ha dichiarato Syrskyi durante una conferenza a Kyiv. Dopo tre settimane, le truppe ucraine controllano 100 insediamenti e quasi 1.300 chilometri quadrati di territorio russo, nonostante gli valutatori militari mettano in dubbio la precisione delle dimensioni del territorio.

L'Ucraina stima che ci siano 30.000 soldati russi nella regione di Kursk

Per respingere l'offensiva ucraina, la Russia ha dispiegato quasi 30.000 soldati nella regione di Kursk, con rinforzi in arrivo, ha rivelato Syrskyi. Anche se questa strategia ha effettivamente spostato le truppe nella regione, gli attacchi russi non si sono fermati, in particolare nella regione di Donetsk dove le forze ucraine sono sotto forte pressione, secondo tutti i resoconti.

Nel frattempo, le autorità russe nella regione di Belgorod hanno affermato che l'Ucraina stava pianificando ulteriori incursioni oltre il confine. Il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha segnalato tensione ma ha mantenuto l'ordine attraverso un aggiornamento Telegram. I resoconti dei media non verificati suggeriscono scontri al valico di Nechoteyevka e a Shebekino. La parte ucraina non ha risposto alle accuse di ostilità.

In risposta agli attacchi russi, il Presidente Zelensky ha promesso: "Ci vendicheremo della Russia per questo e per tutti gli altri attacchi", utilizzando X, una piattaforma social. Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a presentare sfide significative, mentre l'Ucraina stima che ci siano 30.000 soldati russi nella regione di Kursk nel tentativo di respingere l'offensiva ucraina.

Leggi anche: