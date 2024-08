Zelenskyy: Sono arrivate forniture per le truppe nell'est dell'Ucraina

Sotto pressione crescente da parte delle truppe russe nell'Ucraina orientale, Kyiv sta ora prestando la massima attenzione alla difesa intorno al Donbass. "Horlivka e Pokrovsk, la maggior parte degli attacchi russi avviene lì", ha detto il Presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso video quotidiano. I rifornimenti urgentemente necessari sono già arrivati. "Tutto ciò che serve ora". Tuttavia, Zelenskyy non ha fornito dettagli su eventuali truppe aggiuntive dispiegate nelle aree fortemente contestate. Lo Stato Maggiore a Kyiv ha riferito in serata che ci sono state 68 schermaglie dal inizio della giornata intorno alle posizioni di difesa del Donbass.

03:46 Il governatore: bombardiere strategico precipita in Siberia

Il governatore della regione di Irkutsk in Siberia russa, Igor Kobzev, riferisce il precipitare di un bombardiere strategico del tipo Tu-22M3. La causa sarebbe un malfunzionamento tecnico. Uno dei quattro membri dell'equipaggio è morto, ha detto il governatore citando il ministero della Difesa russo. Il resto dell'equipaggio è riuscito ad eiettarsi e è stato portato in ospedale, ha scritto Kobzev nell'app di messaggistica Telegram.

23:08 L'Ucraina offre la cittadinanza ai combattenti stranieri e alle loro famiglie

I volontari stranieri che servono nelle forze armate ucraine e i loro familiari avranno l'opportunità di ottenere la cittadinanza ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino, citando il Presidente Volodymyr Zelenskyy. "Ogni guerriero che difende lo stato ucraino, protegge il nostro popolo e difende la nostra indipendenza merita il riconoscimento e il massimo sostegno. Questo si applica particolarmente ai nostri soldati - i legionari ucraini - che attualmente hanno la cittadinanza di altri stati, ma non ancora quella dell'Ucraina. Meritano di essere nostri cittadini, cittadini dell'Ucraina. Questo si applica anche alle loro famiglie, alle famiglie dei nostri eroi", ha dichiarato il ministero citando il capo di stato.

22:33 Il governo degli Stati Uniti approva la vendita di fino a 600 missili Patriot alla Germania

Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di fino a 600 missili e altro equipaggiamento per i sistemi di difesa aerea Patriot alla Germania. L'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa (DSCA) ha spiegato che l'affare di armi, del valore di 5 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro), rafforza la sicurezza degli Stati Uniti "migliorando la sicurezza di un alleato della NATO che è un'importante forza per la stabilità politica ed economica in Europa". La Germania ha donato diversi sistemi Patriot all'Ucraina.

22:14 SBU: L'Ucraina aumenta il fondo per lo scambio di prigionieri

Il compito principale del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) è quello di far tornare i difensori ucraini dalla prigionia russa. Pertanto, l'SBU e le forze di difesa stanno lavorando attivamente per "aumentare il fondo per lo scambio di prigionieri catturando più soldati russi sul campo di battaglia". Lo ha annunciato il capo dell'SBU, Vasyl Maliuk, in una conferenza stampa congiunta con i capi del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dell'Intelligence della Difesa GUR, dell'Intelligence Estera SZRU e il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio Supremo. "Il ritorno dei difensori ucraini è un compito prioritario stabilito dal Comandante in Capo, il Presidente Volodymyr Zelensky", ha dichiarato la sua squadra stampa. Secondo i loro resoconti, l'esercito ucraino ha catturato più di 100 soldati russi e ceceni mentre avanzava lungo il confine russo nella regione di Kursk (vedi l'articolo alle 14:57).

21:46 La Polonia onora gli eroi di guerra e traccia un parallelo con Putin

La Polonia ha commemorato la sua vittoria sull'Armata Rossa con una parata militare a Varsavia. La parata ha visto la partecipazione di carri armati e soldati, tra cui alcuni degli Stati Uniti e di altri paesi alleati. Gli aerei da combattimento sono volati sopra la folla di migliaia di spettatori. "Dobbiamo prepararci e costruire una potenziale tale che nessuno oserà mai attaccarci", ha detto il Presidente Andrzej Duda prima della parata, che è stata l'evento principale delle celebrazioni statali. Nel "Giorno dell'Esercito Polacco", la Polonia ricorda la vittoria del

20:59 Generale Christian Freuding annuncia ulteriore aiuto militare tedesco per l'UcrainaIl coordinatore capo dell'aiuto militare tedesco, il tenente generale Christian Freuding, è tornato dai colloqui in Ucraina (vedi anche l'articolo delle 16:46). Nel formato video della Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding spiega quali armi la Germania consegnerà all'Ucraina entro la fine dell'anno. Secondo quanto riferito, l'aiuto militare si concentrerà sulla consegna di ulteriori sistemi di difesa aerea, sistemi d'artiglieria, armi da fuoco, droni, carri armati e veicoli corazzati. Verranno consegnati due batterie a media portata IRIS-T SLM e due batterie a corta portata IRIS-T SLS all'Ucraina entro la fine del 2024. Inoltre, verranno consegnati circa dieci cannoni contraerei Gepard con due cannoni da 35 mm, nonché circa 30 carri armati Leopard 1A5, che vengono attualmente restaurati da specialisti di Rheinmetall. Inoltre, verranno forniti 400 veicoli corazzati MRAP. I sistemi d'artiglieria verranno consegnati sotto forma di 12 sistemi d'artiglieria semoventi PzH-2000 e quattro obici autopropulsi su ruote Zuzana 2.

20:20 Autorità: Cinque civili uccisi negli attacchi russi nel sud e nell'est dell'UcrainaNel sud e nell'est dell'Ucraina, cinque civili sono stati uccisi dagli attacchi russi, secondo i resoconti ufficiali. Nella regione nordorientale di Kharkiv, due persone sono state uccise in un attacco aereo. C'è stato un altro decesso in un attacco d'artiglieria a Donetsk nell'est. Nella regione meridionale di Kherson, un uomo è stato ucciso in un attacco con drone. Un altro uomo, che era stato precedentemente ferito in un attacco, è morto in ospedale, come riferito dalle autorità di Kherson. Nel frattempo, le autorità invitano i residenti di Pokrovsk a lasciare la città. "In particolare le famiglie con bambini" dovrebbero fuggire prima che sia troppo tardi. Il nemico si sta avvicinando "a velocità elevata" verso la città nella regione di Donetsk. L'esercito russo continua a attaccare fortemente nell'est dell'Ucraina, secondo il governo a Kyiv. Mosca riferisce la riconquista del villaggio di Ivanyivka in Donetsk, che si trova solo a circa 15 chilometri dal importante snodo di trasporti di Pokrovsk.

19:30 Rapporto: USA e Ucraina discutono la consegna dei missili da crociera a lungo raggio in una fase avanzataI colloqui tra l'Ucraina e il governo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla consegna dei missili da crociera a lungo raggio sono "in una fase avanzata", secondo il portale di notizie ucraino "Kyiv Independent", citando una fonte del circolo del presidente Volodymyr Zelenskyy. Tuttavia, non è chiaro quando i missili potrebbero arrivare in Ucraina, dice la fonte, aggiungendo che si sta valutando un periodo nell'autunno di quest'anno. Il quotidiano statunitense "Politico" riferisce inoltre, citando fonti anonime, che il governo di Biden è "aperto" alla fornitura di missili da crociera a lungo raggio a Kyiv per rafforzare i recenti caccia F-16, tra le altre cose. Kyiv ha fatto pressione sul governo degli Stati Uniti sin dall'inizio dell'attacco russo per fornire alle forze armate ucraine i loro missili a lungo raggio, in modo che possano attaccare le infrastrutture militari e logistiche russe in profondità nel territorio russo.

19:16 La Lituania invia un nuovo pacchetto di aiuti militari all'UcrainaNel quadro del sostegno militare della Lituania all'esercito ucraino, la Lituania sta inviando un nuovo pacchetto composto da rimorchi, rimorchi e letti pieghevoli. "Ukrinform" riferisce, facendo riferimento al servizio stampa del Ministero della Difesa lituano, che ad agosto sono stati trasferiti all'Ucraina carri armati, sistemi di difesa aerea a corto raggio con missili, sistemi anti-droni, jammer anti-droni individuali, veicoli fuoristrada con pezzi di ricambio, rimorchi, fucili, munizioni, granate fumogene e accessori per armi e loro parti.

18:51 Cardinale Woelki: La guerra in Ucraina non deve essere dimenticata in GermaniaIl cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki vuole continuare a sostenere le organizzazioni di aiuto e le persone in Ucraina nella guerra di aggressione russa. Durante un soggiorno di diversi giorni nel paese, ha acquisito l'impressione che la guerra sarebbe continuata per un periodo più lungo. Ciò lo rende "profondamente turbato", dice Woelki a Kyiv. "Per questo motivo è importante che la guerra non venga dimenticata in Germania." Durante il suo soggiorno, che dovrebbe durare fino a lunedì, Woelki aveva previsto incontri con i rappresentanti di vari progetti di aiuto. Il suo programma includeva appuntamenti a Lviv (Lviv), Kyiv, Bucha e Irpin. Soprattutto dopo la sua visita a Bucha, è diventato consapevole di quanto siano importanti standard come le Convenzioni di Ginevra, il diritto umanitario internazionale. Sulla

18:29 Ucraina Rapporta Aumentati Attacchi Russi nella Regione di KhersonI soldati russi stanno aumentando le loro attività vicino al villaggio di Krynky nella regione di Kherson, spingendo le forze ucraine a cercare nuove posizioni, dice Dmytro Lykhovyi, portavoce del gruppo militare ucraino Tavria. Il piccolo villaggio è un insediamento chiave nel ponte di Dnipro altamente contestato nella regione di Kherson occupata dalla Russia. Prima della guerra contro l'Ucraina, vivevano meno di 1.000 persone lì. "Sette attacchi sono stati respinti a un ponte di testa sulla riva sinistra del fiume Dnipro nella regione di Kherson, a nord del villaggio di Krynky, dove le nostre unità hanno preso nuove posizioni. Il nemico è più attivo lì rispetto alla scorsa settimana", dice Lychovyi sulla televisione di stato ucraina. A causa del terreno paludoso, è difficile costruire fortificazioni, stabilire posti di osservazione e stabilire posizioni di fuoco nella zona, dice il portavoce. "Se i soldati russi utilizzano l'artiglieria in estate calda e lanciano munizioni incendiarie dai droni, si verificano incendi". Ciò rende difficile mantenere le posizioni e le forze ucraine devono spostarsi, aggiunge Lykhovyi.

18:05 Un Bombero Russo a Media Portata Crasha in Siberia

La forza aerea russa ha perso un bombardiere a media portata del tipo Tu-22M3 (codice NATO: Backfire) in un incidente in Siberia. L'aereo è precipitato in territorio non abitato vicino a Irkutsk durante un volo di routine, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. L'equipaggio è riuscito a eiettarsi in sicurezza. Si sospetta un problema tecnico con il bombardiere supersonico a quattro posti come causa dell'incidente.

Il bombardiere, sviluppato alla fine degli anni '60 e prodotto in varie varianti fino al 1993, era stato originariamente progettato come bombardiere a lungo raggio. Dopo le trattative sugli armamenti, laprobe di rifornimento è stata rimossa, rendendolo un bombardiere a media portata. Il Tu-22 può essere caricato con missili guidati, missili cruise e possibilmente anche il missile ipersonico "Kinshal".

17:34 Ucraina Rapporta Morti e Feriti per Attacchi di Bombe Guidate Russe nella Regione di Kharkiv

Le autorità segnalano diversi attacchi di bombe guida russe nella regione ucraina orientale di Kharkiv, con conseguenze letali e feriti. Nella distretto di Kupiansk, i soldati russi hanno colpito una struttura civile, uccidendo due civili e ferendone uno, secondo l'agenzia di stampa statale "Ukrinform", citando un post su Telegram di Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione. In un attacco separato con bombe guida sulla città di Solotschiw, sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni, ha riferito il dipartimento delle comunicazioni della polizia regionale su Telegram.

17:03 Lukashenko Chiama di Nuovo per i Colloqui Tra Russia e Ucraina

Mentre l'offensiva ucraina nella regione russa di confine di Kursk, il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha chiamato di nuovo per i colloqui. "Dovremmo sedersi al tavolo delle trattative e porre fine a questo conflitto. Nessuno dei tre, ucraini, russi o bielorussi, ne ha bisogno", ha detto Lukashenko in un'intervista alla televisione di stato russa Rossija, come riportato dall'agenzia di stampa bielorussa Belta. La Bielorussia è un alleato della Russia e sostiene Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina. Dal'inizio della guerra, il paese ha fornito il suo territorio alle truppe russe per invadere l'Ucraina settentrionale. Nonostante questo, Lukashenko ha ripetutamente offerto i suoi servizi come mediatore per i colloqui di pace. Ora afferma che l'Occidente, in particolare gli alti funzionari statunitensi, sono interessati ad esacerbare il conflitto. "Vogliono che ci distruggiamo a vicenda", ha detto Lukashenko. L'Ucraina si difende dall'invasione russa dal febbraio 2022.

16:46 Generale Freuding: gli Ucraini sono Consapevoli del Rischio della loro Operazione

Christian Freuding, coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, può capire la decisione ucraina di lanciare un'offensiva sul territorio russo. "Ogni comandante militare deve cogliere l'opportunità di prendere l'iniziativa. Sulla base delle mie impressioni e conversazioni, gli ucraini sono consapevoli del rischio che stanno correndo con questa operazione, ma può portare a un significativo slancio se viene eseguita con successo", ha detto Freuding nel formato video della Bundeswehr "Nachgefragt". Freuding ha recentemente visitato l'Ucraina per i colloqui. L'avanzata è "un buon indicatore che le forze armate ucraine continuano ad avere la volontà e la capacità di avere successo in questa guerra e vincerla", ha spiegato Freuding.

16:19 Rapporti: l'Ucraina dispiega i carri armati Challenger 2 britannici sul territorio russo

Nella continua incursione transfrontaliera in Russia iniziata la scorsa settimana, l'esercito ucraino sta dispiegando i carri armati britannici Challenger 2. Questo secondo rapporti coerenti dai media britannici BBC e Sky News, citando fonti anonime. In precedenza, il ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che non c'era alcun cambiamento nella politica e che l'Ucraina aveva il diritto di utilizzare le armi fornite dal Regno Unito sul territorio russo, esclusi i missili Storm Shadow. Il ministero non ha commentato le armi specifiche utilizzate nell'operazione attuale sul territorio russo. Le fonti anonime hanno detto a BBC e Sky News che questo include i moderni carri armati Challenger 2. Almeno 14 di questi carri armati sono stati in uso in Ucraina dal gennaio 2023, con un carro armato britannico confermato distrutto a settembre 2023.

15:58 L'Ucraina nega il coinvolgimento nella sabotaggio del Nord Stream ancora una volta

15:40 Zelensky riferisce la cattura della città russa di Sudja

Secondo il Presidente Volodymyr Zelensky, i soldati ucraini hanno preso completamente il controllo della città russa di Sudja nella regione di Kursk. Un centro di comando militare ucraino viene stabilito lì, ha detto Zelensky (vedi voce 15:21). La TV ucraina 1+1 aveva già trasmesso mercoledì footage che mostrava presumibilmente la piccola città, circa dieci chilometri dal confine, sotto il controllo ucraino. Le immagini mostravano colonne di veicoli militari russi bruciati e soldati ucraini che distribuivano aiuti alla popolazione e rimuovevano le bandiere russe dagli edifici amministrativi.

15:21 L'Ucraina stabilisce un comando militare nella regione di Kursk

Dopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa confinante di Kursk, Kiev ha stabilito un comando militare per il territorio sotto il suo controllo. Il comando dovrà mantenere l'ordine pubblico e affrontare le immediate esigenze della popolazione, secondo il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi durante un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi. Il Generale-Maggiore Eduard Moskalyov è stato nominato a capo del comando. Syrskyi ha inoltre dichiarato che le forze militari ucraine hanno preso il controllo di 82 località e 1.150 chilometri quadrati di territorio dall'inizio dell'offensiva.

14:57 Mosca annuncia più truppe per le regioni di frontiera

Il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha annunciato truppe e risorse aggiuntive per le regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk confinanti con l'Ucraina. Belousov ha detto a Mosca che lo Stato Maggiore ha preparato un piano con misure aggiuntive, concentrandosi sull miglioramento del sistema di gestione delle truppe in collaborazione con altre agenzie di sicurezza. L'attenzione era sulla regione di Belgorod e ha detto che avrebbe personalmente supervisionato l'attuazione del piano. L'obiettivo è proteggere l'integrità territoriale, la popolazione e l'infrastruttura delle regioni di frontiera. Ciò include una migliore coordinazione tra il Ministero della Difesa, l'FSB, la Guardia Nazionale e altre agenzie di sicurezza. Nel frattempo, il Ministero della Difesa ha segnalato la distruzione delle posizioni ucraine sul territorio russo, ma queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Lo scorso martedì, le truppe di terra di Kiev sono entrate per la prima volta nella regione di Kursk dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina quasi due anni e mezzo fa. Da allora, migliaia di soldati ucraini hanno avanzato, prendendo il controllo di decine di insediamenti. L'incursione di truppe nemiche con carri armati e artiglieria pesante ha causato sorpresa in Russia sullo stato del suo confine.

14:26 Campagna dei media e stato di emergenza - La Russia si lamenta: vittime dell'aggressione ucraina

Il conflitto con l'Ucraina è diventato da tempo una guerra di immagini. I video mostrano posizioni militari distrutte, i canali dei media riferiscono presunte vittorie parziali. Mosca sta ora utilizzando l'offensiva di Kursk per diffondere un'altra narrazione distorta.

13:58 I russi fuggono dall'area di frontiera: "Ci siamo nascosti nei cespugli"

Dopo l'avanzata dei soldati ucraini nella regione russa di frontiera di Kursk, i rifugiati riferiscono momenti drammatici. "Ci siamo nascosti nei cespugli", dice Tatyana Anikeyeva alla televisione di stato russa. Secondo il suo resoconto, ha dovuto lasciare in fretta il villaggio di Sudzha. "Il suono degli spari non si fermava mai. La casa tremava", dice.

13:41 Il governatore di Kursk: il missile ucraino intercettato sopra Lgov

Per oltre una settimana, le truppe ucraine sono impegnate in combattimenti con i soldati russi dopo un inatteso attraversamento del confine nella regione russa di Kursk. Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha ordinato l'evacuazione del distretto di Gluschkowo, situato a nord-ovest di Sudja. Questa evacuazione suggerisce che i soldati ucraini stanno avanzando nella zona. Secondo i resoconti russi, oltre 120.000 residenti della regione sono stati evacuati finora. I militari russi hanno intercettato un missile ucraino sopra la città di Lgov nella regione russa di Kursk, secondo il governatore ad interim Alexei Smirnov. I detriti caduti hanno ferito due locali, ha riferito Smirnov.

13:18 La Russia rivendica il villaggio di Iwaniwka nel Donetsk Le truppe russe hanno preso il villaggio di Iwaniwka nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo i resoconti del governo russo a Mosca, come riferito dall'agenzia di stampa statale Interfax.

12:42 Umbach: "La Russia ha passato a una sabotaggio più attivo" Dopo i sospetti di sabotaggio ai barracks di Colonia-Wahn, si sollevano domande sulla sicurezza della Germania contro gli attacchi ibridi dalla Russia. L'esperto di sicurezza Frank Umbach vede aprirsi un nuovo capitolo dopo una fase di moderazione, con estremisti di destra e sinistra che svolgono un ruolo significativo.

12:11 Poca Riluttanza per il Fronte Orientale Despite la Spinta nel Territorio RussoIl Ucraina riferisce di forti combattimenti sul fronte orientale del paese. Nonostante la spinta ucraina nel territorio russo sul confine settentrionale, il fronte principale in Ucraina non sta trovando sollievo. "Despite gli eventi sul territorio russo, il nemico continua a mantenere la maggior parte delle sue truppe in questa direzione e sta cercando di ottenere successi," dice l'ufficiale Serhiy Zehozkij in televisione. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce 58 scontri. Questo è il numero più alto di scontri segnalati per un singolo giorno questo mese.

11:41 Munz: "Causerebbe Grande Tumulto in Russia"Si vocifera in Russia che i coscritti vengono inviati nell'Oblast' di Kursk per arrestare l'avanzata ucraina. Il corrispondente di ntv-Russia Rainer Munz spiega l'importanza di questo e riferisce dell'arresto di un cittadino statunitense in Russia.

11:02 Unità Cecaichena: "Recuperato il Villaggio di Martynovka a Kursk"Le truppe russe hanno apparentemente ripreso il villaggio di Martynovka nell'Oblast' di Kursk, secondo il comandante dell'unità cecaichena Achmat, il generale maggiore Apti Alaudinov, come riportato sulla televisione di stato russa. Tuttavia, queste affermazioni sui combattimenti non possono essere confermate in modo indipendente.

10:37 Russo: i Soldati di Mosca a Kursk Semplicemente FuggitiLa situazione nella regione di Kursk, attaccata dalle forze militari ucraine, rimane incerta. Tuttavia, il Presidente Selenskyj fa luce sui motivi dell'attacco. Nel frattempo, i residenti della zona si lamentano di essere stati abbandonati dalla leadership e dall'esercito russo.

10:13 Russia Dichiarazione di Stato di Emergenza per la Regione di BelgorodIl Ministero russo per le Situazioni di Emergenza ha dichiarato uno stato di emergenza federale per l'Oblast' di Belgorod. Questo segue la dichiarazione per l'Oblast' confinante di Kursk, dove i soldati ucraini sono entrati inaspettatamente l'6 agosto. Il ministro Alexander Kurenko ha dichiarato che la situazione nella regione di Belgorod rimane complessa e tesa. "A causa degli attacchi terroristici dei gruppi armati ucraini nell'Oblast' di Belgorod, sono state danneggiate le strutture residenziali e le infrastrutture, con segnalazioni di vittime e feriti."

10:00 Ucraina e Ministro della Difesa USA si Consultano sulla SituazioneIl Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov si è consultato con il suo omologo USA, Lloyd Austin, sulla situazione bellica e sui bisogni militari dell'Ucraina. Umerov ha anche ringraziato Austin "per il continuo e completo supporto dalla inizio dell'invasione russa su larga scala," secondo il Ministero della Difesa a Kyiv.

09:31 WSJ: Zelensky Ha Approvato la Sabotaggio di Nord StreamIndividuali privati hanno apparentemente avviato un'operazione, supervisionata da un alto ufficiale, per sabotare il gasdotto Nord Stream. Il "Wall Street Journal" riferisce che il Presidente Zelensky ha inizialmente approvato il piano, ma in seguito ha tentato senza successo di fermarlo. Il sabotaggio, che è costato $300,000, è stato eseguito da un piccolo equipaggio di sei persone su uno yacht. "Rido sempre quando leggo le speculazioni dei media su un'operazione di grandi dimensioni che coinvolge agenzie di intelligence, sottomarini, droni e satelliti," ha detto un ufficiale partecipante al giornale. "Tutto è nato da una notte di ubriachezza e dall'iron will di un pugno di persone che hanno avuto il coraggio di rischiare le loro vite per il loro paese." Zelensky ha reagito dopo l'intervento della CIA e ha voluto fermare l'operazione, ma il suo allora comandante in capo, Valery Saluschnyy, ha continuato il sabotaggio.

08:48 Ucraina Abbatte Tutti i 29 Droni Russi Lanciati durante la NotteL'Ucraina riferisce di aver abbattuto tutti i 29 droni russi lanciati durante la notte. La Russia ha anche sparato tre missili guidati Ch-59, secondo i resoconti.

08:08 Ucraina Distrugge il Radar Kasta Russo - Costo: $60 MilioniGli ufficiali di controspionaggio militare ucraini, in collaborazione con le forze della difesa del paese, hanno distrutto un radar Kasta russo nella zona di guerra di Saporischschja. L'ufficio stampa dell'SBU riferisce che il radar a lungo raggio costa circa $60 milioni da produrre. "In effetti, questo radar era l'occhio della difesa aerea russa che controllava il nostro spazio aereo. Il nemico lo nascondeva in background, lo camuffava accuratamente e lo spostava spesso. Questa volta sono riusciti a rintracciarlo e attaccare il bersaglio per distruggerlo," spiega la dichiarazione.

07:28 Ucraina: Kursk Diventerà 'Zona Cuscinetto'L'esercito ucraino afferma che permetterà l'evacuazione dei civili dalla regione russa di Kursk verso la Russia e l'Ucraina, e stabilirà una zona cuscinetto nell'area dove le sue truppe hanno lanciato un'offensiva su larga scala. "L'istituzione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere le comunità di confine dal bombardamento nemico quotidiano," dice il Ministro dell'Interno Ihor Klymenko.

06:45 La Russia Cerca Manodopera attraverso i Portali di Lavoro per Scavare Trene a KurskCome riferisce CNN, i portali di lavoro russi stanno pubblicizzando posizioni per lo scavo di trincee nella regione di Kursk mentre le forze ucraine continuano a guadagnare terreno nell'area di confine. L'Ucraina rivendica il controllo di 74 insediamenti nella regione. I annunci di lavoro cercano "lavoratori generici" in grado di scavare strutture difensive nella zona di Kursk, con stipendi pubblicizzati che vanno da 150.000 a 371.000 rubli (circa $1.600 a $4.000 USD).

05:52 L'Ucraina Cattura Più di 100 Soldati Russi a KurskLe forze ucraine operative nella regione di Kursk hanno catturato più di 100 soldati russi, secondo il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi in un rapporto al Presidente Volodymyr Zelenskyy. Le forze ucraine hanno avanzato di uno o due chilometri in diverse aree.

02:39 Ulteriori evacuazioni ordinate a KurskI residenti della regione russa di Kursk devono evacuare le loro case a seguito dell'avanzata dell'Ucraina. Il governatore Alexei Smirnov ha ordinato l'evacuazione del villaggio di Glushkovo, con una popolazione di circa 4.500 abitanti e situato a 11 chilometri dal confine ucraino. Due giorni fa, Smirnov aveva riferito che 121.000 persone erano state evacuate o avevano lasciato la regione in modo autonomo.

23:58 Stato Maggiore ucraino conferma attacchi a basi aeree russeLo Stato Maggiore ucraino ha confermato gli attacchi a quattro basi aeree russe durante la notte. Le basi aeree militari nelle regioni di Voronezh, Kursk e Nizhny Novgorod, tra le altre, ospitano aerei dell'esercito e caccia come il Su-34 e il Su-35. I principali obiettivi erano depositi di olio e lubrificanti e hangar per aerei. L'impatto degli attacchi sta ancora essere valutato.

23:24 Cittadino statunitense arrestato in RussiaUn tribunale distrettuale di Mosca ha condannato un cittadino statunitense a 15 giorni di detenzione amministrativa per comportamento disordinato. Il tribunale ha ordinato all'americano di trascorrere 15 giorni in detenzione amministrativa per "petty hooliganism". In precedenza, l'autorità investigativa principale del paese aveva annunciato l'apertura di un procedimento penale contro il cittadino statunitense per aver usato violenza contro un ufficiale governativo, il quale comporta una pena massima di cinque anni di reclusione, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. L'uomo avrebbe rifiutato di fornire i propri dettagli personali in un hotel e sarebbe diventato aggressivo, e poi avrebbe colpito un ufficiale di polizia quando portato in una stazione di polizia. Il governo degli Stati Uniti non ha commentato l'incidente. "Siamo a conoscenza di questi resoconti dell'arresto di un altro cittadino statunitense in Russia", ha detto Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ai giornalisti. "Stiamo lavorando per raccogliere quante più informazioni possibili per chiarire la situazione consolare e determinare se è possibile l'assistenza consolare".

22:10 Ucraina riferisce attacco russo al porto di OdessaIl comando militare ucraino riferisce che la Russia sta bombardando le infrastrutture portuali di Odessa. Almeno due persone sono rimaste ferite nell'attacco alla struttura del Mar Nero, secondo le autorità locali. I due casi noti riguardano un operaio del porto e un autista di trasporti di grano, ha detto il procuratore generale. L'attacco è stato effettuato con un missile balistico, secondo il governatore responsabile, Oleh Kiper. La Russia non ha ancora commentato la cosa.

21:50 Pistorius avverte di aumentare la vigilanza dopo l'allarme di sabotaggio alla BundeswehrIl ministro della Difesa Boris Pistorius consiglia di aumentare l'attenzione dopo gli incidenti di sicurezza alla base aerea della Luftwaffe di Colonia-Wahn e al sito di supporto della NATO a Geilenkirchen. "Abbiamo reagito rapidamente in entrambi i luoghi, sigillato l'accesso, rafforzato i controlli, coinvolto le autorità investigative e avviato i test di laboratorio. Questi incidenti dimostrano che dobbiamo rimanere vigili", ha detto Pistorius a Spiegel. "Certo, stiamo anche rivedendo le nostre misure di sicurezza e le stiamo adeguando se necessario. Questo è già stato commissionato", ha sottolineato il politico SPD. Al momento non ci sono indicazioni concrete di un collegamento tra i due eventi a Colonia-Wahn e Geilenkirchen. "Ora si tratta di attendere i risultati delle indagini ulteriori e agire con calma. Ci fidiamo della collaborazione comprovata con le autorità investigative competenti", ha detto Pistorius (vedi anche gli aggiornamenti alle 21:10, 18:55 e 18:24).

21:30 Austria: Pubblico ministero presenta le prime accuse nel caso dello spionaggio russoIl pubblico ministero austriaco ha presentato per la prima volta accuse contro l'ex agente di protezione costituzionale Egisto Ott. Ciò include accuse di spionaggio per la Russia. Ott è accusato, tra le altre cose, di aver commissionato un altro dipendente come funzionario pubblico nel Ministero degli Interni di Vienna, a nome di un membro del partito populista di destra FPOe, per ottenere informazioni sui partecipanti a un incontro di servizi di intelligence europei. both Ott and the former FPOe MP Hans-Jörg Jenewein are accused of violating official secrets. They face up to three years in prison, according to the public prosecutor's office. A date for the start of the trial has not yet been set. In particular, Ott is said to have provided Jenewein with the names of several intelligence service employees, thereby endangering, among other things, "the maintenance of public national security and the success of future intelligence activities." Jenewein is also accused of having passed on confidential documents from the parliament, to which he had access through his participation in the investigative committee on the so-called Ibiza affair.

21:10 Dopo l'allarme di sabotaggio alle Forze Armate Tedesche: la CDU vede il Ministero della Difesa responsabileLa polizia e la protezione statale stanno indagando su un incidente di sicurezza alle

