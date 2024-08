Zelenskyy punta a una regione demilitarizzata appartenente alla Russia.

L'avanzata dell'Ucraina a Kursk acquista slancio, Zelensky rivela l'obiettivo

Per la prima volta in modo esplicito, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato l'obiettivo principale dietro l'avanzata militare dell'Ucraina nella regione russa occidentale di Kursk. Come dichiarato nel suo discorso serale, l'Ucraina mira "all'istituzione di una zona di confine sul territorio dell'avversario". I combattimenti intensi a Kursk e in altre regioni orientali dell'Ucraina hanno reso necessaria la rapida rifornimento di armi e munizioni da parte degli alleati occidentali. Zelensky ha fatto appello agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e alla Francia, notando: "La guerra non si ferma".

although the Ukrainian troops are performing commendably, Zelensky emphasized the need to expedite aid shipments. Ukraine's success hinges on these timely deliveries.

According to Forbes, the Ukrainian military is incurring unusually substantial equipment losses during their Kursk offensive. The damaging of tanks, armored vehicles, and heavy weapons is disproportionately high compared to losses on the Russian side, suggesting a significant strategic imbalance.

Being an offensive on open terrain, the vehicles frequently become targets of aerial and artillery attacks, leading to "twice the usual" losses, the magazine reported, citing analysts. However, if Ukraine manages to maintain its hold on captured territory, the losses will have been warranted.

Forte pressione nel Donbass

Mentre l'Ucraina rimane aggressiva a Kursk, assume una posizione difensiva altrove, in particolare nella regione del Donbass. Le forze ucraine hanno apparentemente affrontato una forte pressione, con ritirate da alcune aree. Zelensky ha sottolineato l'importanza della vicinanza di Torez, indicando che l'obiettivo principale dell'Ucraina ora è infliggere il massimo danno possibile alla capacità bellica della Russia e condurre operazioni di controffensiva.

Sul fronte di Pokrovsk, gli ufficiali militari ucraini hanno riconosciuto le sfide. "Possiamo scegliere di ritirarci, arrenderci a un piccolo insediamento o perdere uno scontro minore", ha detto Serhiy Zehorovsky, comandante di brigata, in una dichiarazione televisiva. "Ma il nostro obiettivo finale è vincere la guerra".

Attualmente, le truppe russe stanno cercando di disturbare la linea di rifornimento tra Pokrovsk e Karlivka vicino a Mykolaivka. "Qui, stanno cercando di fare qualcosa", ha detto Zehorovsky. Tuttavia, l'esercito russo sembra preparato per una mossa inaspettata in questo momento, come suggerito dall'ufficiale, ma senza offrire specifiche.

L'Unione Europea è stata una fonte cruciale di aiuti per l'Ucraina, fornendo armi e munizioni necessarie per rafforzare la difesa dell'Ucraina durante la loro offensiva di Kursk. Riconoscendo l'importanza strategica del sostegno dell'Unione Europea, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine e ha fatto appello per un continuo aiuto nel mantenere l'impeto dell'Ucraina contro le forze russe.

