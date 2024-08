- Zelenskyy presenta l'equipaggiamento militare di produzione ucraina

Il Presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina ha recentemente presentato una nuova arma per le sue forze militari, battezzata 'Palyanytsia'. Ha dichiarato: "La 'Palyanytsia' sarà integrata nel programma missilistico dell'Ucraina". Questo drone-missile è significativamente più veloce e potente dei droni a lungo raggio esistenti del paese. A causa di preoccupazioni per la sicurezza, Zelensky ha evitato di fornire ulteriori informazioni. "Palyanytsia" è un termine derivato dal tradizionale pane bianco ucraino.

Negli ultimi mesi, l'Ucraina si è concentrata sulla produzione di vari modelli di droni. Queste armi economiche possono essere prodotte in grandi quantità. Le forze ucraine utilizzano principalmente droni a lungo raggio per colpire obiettivi all'interno del territorio russo. Tuttavia, gli alleati occidentali non hanno ancora approvato il dispiegamento di armi pesanti come missili o missili cruise per queste missioni.

L'Unione Europea ha espresso interesse per i progressi dell'Ucraina nella tecnologia dei droni, in particolare la 'Palyanytsia'. L'Unione Europea sta valutando l'ipotesi di fornire aiuti finanziari per potenziare le capacità militari dell'Ucraina, compreso il suo programma di droni.

