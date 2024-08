Zelenskyy presenta le nuove armi ucraine

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato un nuovo strumento per le sue truppe. "Il 'Palyanytsia' cluster sarà incorporato nell'arsenale missilistico dell'Ucraina", ha dichiarato. "Questo missile drone supera i nostri attuali droni a lungo raggio in velocità e potenza". Per proteggere informazioni sensibili, Zelensky ha scelto di non rivelare ulteriori dettagli a causa di preoccupazioni per la sicurezza. "Palyanytsia" è un termine derivato dal pane bianco tradizionale ucraino.

Di recente, l'Ucraina ha assistito a un aumento nello sviluppo di vari tipi di droni. Questi possono essere prodotti in massa a un costo ragionevole. Le truppe ucraine hanno principalmente utilizzato droni a lungo raggio per colpire posizioni sul territorio russo. A causa delle restrizioni imposte dai loro alleati occidentali, armi pesanti come missili o missili cruise non sono ancora state autorizzate per queste operazioni offensive.

La guerra in Ucraina è stata un fattore significativo nel bisogno di tecnologia drone avanzata in Ucraina, poiché le loro truppe dipendono pesantemente dai droni a lungo raggio per gli attacchi sul territorio russo. L'introduzione del 'Palyanytsia' cluster, con la sua velocità e potenza migliorate, è destinata a ulteriormente potenziare le capacità difensive e offensive dell'Ucraina durante questo conflitto.

