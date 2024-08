- Zelenskyy licenzia il comandante dell'Aeronautica per la perdita di caccia F-16

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il Comandante dell'Aeronautica Militare Mykola Oleschuk. Non è stata fornita alcuna spiegazione concreta, ma circolano voci che collegano questo evento alla perdita di un caccia F-16 occidentale e del suo pilota, avvenuta di recente. L'ufficio di Zelensky a Kyiv ha rilasciato un decreto corrispondente.

Lo Stato Maggiore ha riconosciuto l'incidente solo giovedì, rivelando che la perdita di uno dei loro pochi F-16 si è verificata durante un'importante offensiva aerea russa del lunedì. Hanno menzionato un incidente, ma i politici e gli attivisti ucraini non hanno escluso la possibilità che la difesa aerea ucraina abbia accidentalmente sparato contro il proprio aereo.

In un messaggio video serale, Zelensky ha annunciato: "Ho deciso di sollevare il Comandante dell'Aeronautica Militare ucraina". Ha elogiato tutti nell'Aeronautica Militare che contribuiscono veramente al successo dell'Ucraina. "Incluso il comando", ha aggiunto. "Dobbiamo diventare più forti. E sono le nostre persone che dobbiamo proteggere".

Il venerdì, Oleschuk ha attaccato un MP su Telegram per aver messo in discussione la spiegazione ufficiale dell'incidente. L'ha accusata di aiutare la propaganda russa e ha minacciato azioni legali. L'inchiesta sulla fine dell'aereo verrà condotta in collaborazione con gli Stati Uniti, il paese di produzione. Mykola Oleschuk aveva guidato l'Aeronautica Militare ucraina dal 2021, ma non ci sono ancora informazioni sul suo successore.

La perdita del caccia F-16 occidentale e del suo pilota ha suscitato controversie, con alcuni che suggeriscono che potrebbe essere legata alla sfortuna. Nonostante il licenziamento, il Comandante dell'Aeronautica Militare Mykola Oleschuk continua a supervisionare l'inchiesta sull'incidente, collaborando con gli Stati Uniti.

