Zelenskyy licenzia il comandante dell'Aeronautica dopo l'incidente aereo con F-16

Il comando militare ucraino ha rivelato giovedì che un caccia statunitense è precipitato lunedì durante i tentativi di respingere gli attacchi aerei russi. Purtroppo, il pilota è morto nell'incidente.

I nuovi F-16 appena acquisiti erano stati consegnati di recente dagli alleati internazionali a Kyiv.

Questo incidente rappresenta un notevole passo indietro per l'Ucraina. L'amministrazione di Kyiv si basava su una flotta invecchiata di aerei da caccia, come i MIG-29 e Su-27 dell'ex Unione Sovietica, per contrastare gli estesi attacchi aerei russi, e aveva fatto appello all'Occidente per la consegna più rapida di avanzati F-16.

I partner internazionali avevano recentemente fornito questi avanzati aerei da caccia al Presidente del Consiglio di Kyiv. Questo triste incidente involving the U.S.-made fighter aircraft has highlighted the importance of strengthening Ukraine's air force.

