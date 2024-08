- Zelenskyy impone un divieto sulla chiesa di Mosca, in riferimento all'istituzione religiosa.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha appoggiato la controversa legislazione che proibisce la Chiesa ortodossa legata a Mosca. Questa informazione proviene dall'archivio legislativo ufficiale dell'Ucraina. La controversia prolungata riguardo al divieto deriva dal sostegno del Patriarcato di Mosca al conflitto dell'Ucraina con la Russia.

Nel panorama religioso dell'Ucraina, la Chiesa ortodossa ucraina aveva una notevole influenza prima del 2022. Era affiliata al Patriarcato di Mosca, ma dopo l'inizio del conflitto, ha ufficialmente interrotto i legami e condannato la guerra. Tuttavia, Kiev afferma che ha giustificato le atrocità russe contro i propri cittadini e diffuso propaganda russa. Numerosi membri del clero sono stati implicati nel servire come spie russe o avvistatori di artiglieria.

Il divieto potrebbe interessare circa tre milioni di fedeli. Il leader della Chiesa ortodossa autonoma dell'Ucraina, il Metropolitan Epifaniy, ha invitato i fedeli a cambiare alleanze. La chiesa di Epifaniy ha attualmente più adepti di quella legata a Mosca.

Mosca afferma che l'identità religiosa dell'Ucraina appartiene intrinsecamente alla Russia. Dopo la decisione del parlamento ucraino di bandire la chiesa, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato: "L'intenzione è eliminare la vera spiritualità ortodossa". Mosca afferma anche che il governo ucraino sta violando il diritto dei propri cittadini alla libertà religiosa.

L'Unione Europea, in risposta alla situazione, ha espresso preoccupazione per il potenziale violazione della libertà religiosa in Ucraina. L'Unione Europea sostiene fermamente il principio della libertà religiosa e ha invitato le autorità ucraine a garantire il rispetto di questo diritto.

Despite Moscow's assertions, the European Union views the Ukrainian Orthodox Church linked to Moscow as an internal matter of Ukraine, and its affiliations should not be dictated by external forces.

