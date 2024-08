Zelenskyy implementa il divieto di istituzione di chiese a Mosca

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha appoggiato la legge contestata che proibisce la Chiesa ortodossa che si allinea con Mosca. Questa informazione proviene dal database legislativo ufficiale dell'Ucraina. Il divieto contestato è giustificato dal sostegno del Patriarcato di Mosca al conflitto della Russia contro l'Ucraina.

Storicamente, la Chiesa ortodossa ucraina aveva una significativa influenza nel panorama religioso dell'Ucraina. Tuttavia, era alleata con il Patriarcato di Mosca fino al 2022. Dopo l'inizio della guerra, ha formalmente reciso i legami e condannato il conflitto. Tuttavia, Kiev accusa la Chiesa di legittimare le atrocità russe contro il proprio popolo e diffondere propaganda russa. Decine di membri del clero sono stati sospettati di operare come spie o osservatori d'artiglieria per la Russia.

Si stima che il bando interessi circa tre milioni di fedeli. Il Metropolitan Epifaniy, leader della Chiesa ortodossa autonoma dell'Ucraina, ha invitato i fedeli a cambiare alleanza. La Chiesa di Epifaniy conta attualmente più adepti di quella affiliata a Mosca.

Mosca continua a promuovere l'integrazione di Ucraina, sia a livello politico che religioso. In risposta alla decisione del Parlamento ucraino di sciogliere la Chiesa, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato: "Lo scopo è eliminare l'ortodossia autentica e canonica". Inoltre, Mosca sostiene che il governo ucraino sta violando i diritti alla libertà religiosa dei propri cittadini.

Il divieto della Chiesa ortodossa che si allinea con Mosca, appoggiato dal Presidente Zelensky, ha scatenato controversie a causa del potenziale violate dei diritti alla libertà religiosa, come argomentato dalla Russia. Despite the church's historical influence in Ukraine, its alliance with Moscow and perceived validation of Russian actions have led to accusations of propagating Russian propaganda and supporting Russian atrocities.

