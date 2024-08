Zelenskyy etichetta l'offensiva di Kursk come un obiettivo primario.

L'attacco ucraino a Kursk prosegue. Il presidente Zelensky ha dichiarato pubblicamente per la prima volta ciò che il suo paese spera di ottenere attraverso la sua avanzata nella regione russa: una zona difensiva sul territorio del nemico. Tuttavia, le forze armate probabilmente subiranno pesanti perdite.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato per la prima volta un obiettivo distintivo per l'avanzata delle sue truppe nella regione russa occidentale di Kursk. Nel suo discorso video serale, Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina mira "a stabilire una zona difensiva sul territorio dell'aggressore". Data l'intensa battaglia a Kursk e nell'Ucraina orientale, ha fatto appello ai alleati occidentali per la consegna rapida di armi e munizioni, dicendo, "Il conflitto non si ferma", rivolgendosi specificamente agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Francia.

Mentre le truppe ucraine stanno "funzionando in modo eccezionale", ha detto Zelensky, "Dobbiamo accelerare le consegne dei nostri alleati, lo chiediamo". L'Ucraina ha bisogno di aiuto e dipende particolarmente dall'arrivo tempestivo dei pacchetti di aiuti attesi.

Secondo la rivista di affari "Forbes", l'esercito ucraino sta subendo perdite insolite di attrezzature costose durante la sua avanzata a Kursk. Le perdite di carri armati, veicoli corazzati e armi pesanti sono eccezionalmente alte e non corrispondono alle perdite contemporanee del lato russo.

Avanzando attraverso il terreno aperto, i veicoli sono spesso esposti ad attacchi aerei e d'artiglieria, il che comporta perdite "due volte più alte del solito", ha riferito la rivista, citando analisti. Tuttavia, se l'Ucraina può mantenere il controllo sul territorio captured, ciò giustificherebbe le perdite.

La tensione rimane alta nel Donbass

Mentre l'Ucraina continua ad attaccare a Kursk, rimane sulla difensiva altrove. In particolare, nelle regioni intorno al Donbass, le unità ucraine sembrano essere sotto una forte pressione, con alcune che hanno dovuto abbandonare determinati luoghi. Zelensky ha sottolineato che i dintorni di Torezk sono "più che una difesa per l'Ucraina, è ora l'obiettivo principale dei nostri sforzi difensivi nel loro insieme, per ridurre quanto più possibile la capacità di guerra della Russia e svolgere il più possibile lavoro di controffensiva".

Il comando militare ucraino ha riconosciuto le sfide intorno a Pokrovsk. "Possiamo ritirarci, cedere un insediamento minore o perdere un impegno minore", ha detto Serhiy Zehorovsky, un ufficiale del brigata stationed lì, in televisione. "Ma l'obiettivo principale è vincere la guerra".

Attualmente, i soldati russi stanno avanzando vicino a Mykolaivka per disturbare la linea di rifornimento tra Pokrovsk e Karlivka. "Stanno cercando di ottenere qualcosa qui", ha detto Zehorovsky. Tuttavia, in questo punto esatto, l'esercito russo può aspettarsi "qualcosa di inaspettato". L'ufficiale ha rifiutato di fornire dettagli.

Nonostante le pesanti perdite di altri veicoli, compresi carri armati e veicoli corazzati, nell'attacco in corso a Kursk, l'Ucraina continua ad avanzare per stabilire una zona difensiva sul territorio del nemico. Riconoscendo la pressione sulle unità ucraine, soprattutto nelle regioni intorno al Donbass, il presidente Zelensky ha identificato Torezk come un'area critica di difesa, con l'obiettivo di ridurre la capacità di guerra della Russia e svolgere il più possibile lavoro di controffensiva.

