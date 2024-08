Zelenskyy esprime preoccupazioni per le interazioni dell'India con la Russia.

18:00 Zelensky si lamenta per i legami commerciali di New Delhi con la Russia

Durante un colloquio con i giornalisti indiani, il Presidente ucraino Zelensky ha espresso il suo disappunto per i legami commerciali di New Delhi con la Russia. Ha argomentato che il Presidente Putin sta sfruttando i guadagni dalle vendite di petrolio e gas per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina, definendolo "furto ai propri cittadini". Ha anche menzionato che il popolo russo rimane all'oscuro della loro povertà a causa del controllo di Putin sui media e sui social network. Inoltre, ha sottolineato che l'economia bellica di Putin è sostenuta da ingenti somme provenienti dall'India, dalla Cina e dai paesi arabi. Tuttavia, Zelenskyy ha riconosciuto l'indipendenza dell'India e ha suggerito di considerare modi per ridurre il supporto finanziario che alimenta le forze russe.

16:33 Söder si dissocia dalla posizione di Kretschmer sulla politica ucraina

Il Ministro-Presidente della Baviera, Markus Söder, si è allontanato dalla posizione del suo omologo sassone Michael Kretschmer sulla politica ucraina. "Abbiamo una posizione chiara. Kretschmer ha la sua, che rispetto. Ma la nostra è fondamentalmente diversa". Söder ha paragonato la situazione al Secondo conflitto mondiale, "Se avessi lasciato fare a Hitler, non sarebbe finita la Seconda guerra mondiale?". La sua fede in una politica di resistenza all'aggressione del Presidente Putin contrasta con la posizione di Kretschmer contro la consegna di armi all'Ucraina, che ha definito "ingenua".

16:09 Trump sostiene l'Ucraina, secondo Selenskyy

Il Presidente ucraino Selenskyy ha rivelato che il candidato presidenziale statunitense Donald Trump ha promesso il suo sostegno all'Ucraina e il desiderio di porre fine al conflitto. Ha espresso le sue opinioni ai giornalisti indiani sulla sua piattaforma social.

15:41 Medvedev afferma di aver avvertito Durov dei problemi

Dopo l'arresto di Pavel Durov a Parigi, l'ex Presidente russo Dmitri Medvedev ha affermato di averlo avvertito tempo fa dei potenziali problemi a causa della sua posizione sulla privacy dei dati degli utenti in diversi paesi. Medvedev ha scritto su Telegram, "Si è sbagliato. Per i nostri nemici comuni, è considerato russo e quindi imprevedibile e pericoloso".

14:36 Zelensky propone all'India di ospitare il prossimo summit per la pace

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suggerito che l'India potrebbe ospitare un'altra conferenza per la pace finalizzata alla risoluzione del conflitto. Ne ha parlato con i giornalisti indiani in una conversazione pubblicata sui social media. Al momento, sono in corso trattative con l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia e la Svizzera per ospitare il secondo incontro. Tuttavia, ospitare la conferenza in un paese che non ha firmato l'accordo finale della precedente summit è difficile. Anche se l'India ha partecipato alla prima summit in Svizzera, si è rifiutata di appoggiare la risoluzione finale.

14:13 Il Papa critica il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina

Il Papa Francesco ha criticato il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina. Nella sua Messa domenicale, ha detto: "Non si dovrebbe mai smantellare una chiesa cristiana, direttamente o indirettamente. Non si dovrebbe trattare le chiese in questo modo!". Il governo ucraino ha giustificato il divieto citando il sostegno alla guerra aggressiva della Russia. Il Papa ha detto alla folla in Piazza San Pietro: "Non si pecca pregando. Se qualcuno fa del male al suo popolo, sono loro i colpevoli. Tuttavia, non sono malvagi perché hanno pregato".

13:43 "Crime di guerra barbarico" - L'Ucraina condanna l'attacco deliberato all'hotel di Kramatorsk

Il Ministero degli Esteri ucraino ha condannato il bombardamento russo di un hotel a Kramatorsk dove alloggiavano giornalisti internazionali. Il portavoce Georgiy Tykhyi ha riferito su Twitter: "Ieri sera ci sono stati altri attacchi aerei brutali e deliberati dei russi contro le aree residenziali di Kramatorsk, ferendo i giornalisti stranieri in un hotel". Ha menzionato che gli attacchi mirati ai giornalisti sono diventati una tattica comune della guerra russa. "Tali crimini barbari devono essere condannati e puniti".

13:14 Attacchi russi a Sumy: la polizia conferma 4 morti e 13 feriti

Il giorno stesso, l'esercito russo ha attaccato la regione di Sumy in Ucraina circa 261 volte, come riferito dalle autorità locali. Di conseguenza, almeno quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in questi attacchi, che si sono verificati nella parte nord del paese. Secondo il giornale ucraino "Ukrainska Pravda", sei edifici residenziali, 26 case, un'istituzione educativa, diverse strutture, automezzi, una tubatura del gas naturale e numerosi negozi sono stati danneggiati durante questi attacchi. Inoltre, un'area di circa due ettari di erba secca è andata a fuoco.

12:42 Zelensky deride Putin: "Vecchio malato di Red Square"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina non solo svelando il nuovo drone ucraino Palianytsia, ma anche prendendo in giro il leader russo Vladimir Putin in un discorso video. Zelensky ha definito Putin "vecchio malato di Red Square" a causa delle sue continue minacce nucleari. Zelensky ha detto: "(Putin) è un vecchio malato di Red Square che continua a minacciare tutti con il pulsante rosso. Non ci dirà le sue linee rosse".

12:14 Ministero dell'Energia: Ancora oltre 500 Insediamenti Senza Energia Dopo gli AttacchiDopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, più di 500 comunità sono ancora senza elettricità, secondo il Ministero dell'Energia ucraino, come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform. Nonostante queste sfide, non sono state imposte restrizioni ai consumatori. Il resoconto afferma che i tecnici hanno già ripristinato l'energia per più di 7.200 persone. Il ministero esorta i cittadini a risparmiare energia, soprattutto durante le serate. Le forze russe hanno gravemente danneggiato il sistema energetico, rendendolo altamente suscettibile a interruzioni.

11:38 L'Ucraina Registra 160 Incontri con le Truppe Russe Lungo la Linea del Fronte in un GiornoCome riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, l'Ucraina ha registrato 160 scontri lungo la linea del fronte il giorno precedente. Intensi combattimenti si sono verificati in dieci diversi settori, con la situazione più tesa nella direzione di Pokrovsk. Le truppe russe hanno condotto cinque assalti con 15 missili e 95 attacchi con 127 bombe guidate aeree su posizioni ucraine, nonché città e villaggi.

10:57 Giornalista di Reuters Dispari Dopo il Bombardamento dell'Hotel a Kramatorsk - Operazioni di Soccorso in CorsoSecondo i resoconti ucraini, le forze russe hanno preso di mira un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk la scorsa notte, causando la scomparsa di un giornalista di Reuters. Due persone sono rimaste ferite. Un team di sei membri di Reuters si trovava nell'Hotel Sapphire quando l'attacco è avvenuto, secondo una dichiarazione dell'agenzia di stampa. La dichiarazione ha aggiunto che l'edificio è stato "ovviamente colpito da un razzo" durante l'incidente. "Uno dei nostri colleghi è ancora disperso e due sono stati portati in ospedale per le cure", ha dichiarato la dichiarazione. Stanno collaborando con le autorità locali per condurre operazioni di soccorso. Il governatore della regione di Donetsk ha scritto su Telegram che "le forze russe hanno attaccato Kramatorsk", ferendo due giornalisti e lasciandone uno disperso.

Aggiornamento alle 13:30: Il numero di dipendenti di Reuters feriti è stato rivisto a quattro, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

10:44 Comandante della Forza Aerea Ucraina: la Maggior Parte dei Droni Shahed Russi Intercettati e Distrutti la Scorsa NotteLe forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato e distrutto con successo otto dei nove droni Shahed russi durante le operazioni notturne, come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando il comandante della forza aerea, Mykola Oleschtschuk. Le forze non solo hanno intercettato con successo la maggior parte dei droni kamikaze, ma hanno anche abbattuto la maggior parte dei missili che hanno lanciato.

10:20 Multiple Feriti tra i Giornalisti Occidentali nel Bombardamento Russo dell'Hotel di KramatorskSono state segnalate ferite tra diversi giornalisti occidentali, secondo fonti ufficiali, nel bombardamento russo della città ucraina orientale di Kramatorsk durante la notte. Un hotel è stato colpito e due persone sono state recuperate ferite, mentre una persona rimane intrappolata sotto le macerie, ha condiviso il governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, su Telegram. "Tutti e tre i vittime sono giornalisti, provenienti dall'Ucraina, dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna." L'attacco è stato confermato dai blog pro-russi, che hanno affermato che Kramatorsk è stata colpita da pesanti bombe a caduta libera del tipo FAB-1500. Tuttavia, è stato segnalato che una fabbrica di macchinari e vari obiettivi militari sono stati presi di mira.

09:54 Esportazioni USA verso la Russia: Critiche dalla Cina per le Nuove RestrizioniLa Cina ha espresso il suo disappunto nei confronti delle regolamentazioni più severe imposte dagli Stati Uniti su diversi esportatori cinesi. La mossa disturba i normali standard commerciali e ha un effetto negativo sugli scambi commerciali regolari, secondo il Ministero del Commercio cinese. La Cina implementerà le misure necessarie per proteggere gli interessi delle sue aziende. La decisione del governo degli Stati Uniti lo scorso venerdì ha portato all'aggiunta di 105 aziende a una lista di restrizioni commerciali, tra cui 42 dalla Cina, 63 dalla Russia e 18 da altri paesi. Queste aziende sono state penalizzate per motivi diversi, come la fornitura di elettronica USA all'esercito russo e la produzione di droni utilizzati dalla Russia nel suo conflitto con l'Ucraina. Le aziende ora richiedono licenze speciali.

09:29 ISW Promuove l'Utilizzo Illimitato di Missili a Lungo Raggio da Parte dell'UcrainaIl think tank statunitense, Institute for the Study of War (ISW), promuove l'utilizzo illimitato di armi a lungo raggio sul territorio russo da parte dell'Ucraina. Nonostante il ridispiegamento delle forze aeree verso il retro, molti obiettivi in Russia sono ancora alla portata dei missili ATACMS USA, che l'Ucraina attualmente utilizza ma non per attaccare il territorio russo a causa delle restrizioni USA. "L'ISW stima che almeno 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia sono alla portata dei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina", afferma nella sua recente analisi. Tuttavia, solo gli attacchi che utilizzano lanciatori multipli HIMARS e razzi GLMRS sono attualmente consentiti. "Con questo, l'Ucraina può potenzialmente colpire un massimo di 20 dei 250 obiettivi", afferma l'ISW.

09:06 Alte Perdite per la Russia: 1.190 Soldati "Eliminati" in un GiornoLe perdite sul fronte russo rimangono elevate, secondo i dati ufficiali di Kyiv: in un giorno, 1.190 soldati russi sono stati uccisi o non sono più in grado di combattere nella guerra. Dal'inizio del conflitto a febbraio 2022, un totale di 607.680 soldati russi sono stati "eliminati", secondo il Ministero della Difesa ucraino. Il ministero ha riferito nel suo comunicato quotidiano sulle perdite russe che il nemico ha perso altri cinque carri armati (8.547) oltre ad altre perdite. Dal inizio della invasione russa, l'Ucraina ha contato oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni che non sono più in possesso della Russia o sono stati distrutti. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Mosca mantiene il silenzio sulle sue perdite in Ucraina.

08:39 Aeronautica Ucraina: Maggioranza dei Missili Russi e Droni Intercettati la Scorsa Notte La Russia ha lanciato diversi missili e droni verso il nord e l'est dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. "La maggior parte dei missili non ha raggiunto il bersaglio", ha dichiarato l'aeronautica. La Russia ha utilizzato un missile balistico del tipo Iskander-M, un missile cruise del tipo Iskander-K e sei missili guidati. Non è stato rivelato il numero di missili e droni distrutti. Nel frattempo, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati abbattuti.

08:08 Sei Feriti nell'Attacco con Missile notturno a Kharkiv Il numero di feriti in un attacco notturno con missili russi nel distretto di Slobidsky dell'Oblast di Kharkiv è aumentato a sei, secondo un messaggio Telegram del sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform.

07:32 Zelensky Loda i Nuovi Razzi Ucraini Palianytsia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i nuovi razzi Palyanytsia prodotti in Ucraina. Zelensky ha dichiarato che questi droni razzo e altre innovazioni militari in Ucraina sono essenziali per il paese data la lentezza delle decisioni di alcuni partner internazionali. "Oggi ha avuto luogo il primo e riuscito dispiegamento operativo delle nostre nuove armi", ha detto, secondo "Kyiv Independent". "Una nuova classe completamente ucraina di droni razzo, Palianytsia".

06:55 Comandante della Brigata Azov Critica lo Scambio di Prigionieri: Nessun Soldato Azov Liberato Nessun soldato Azov è stato incluso nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina ieri, secondo i resoconti ucraini che citano il comandante della Brigata Denys Prokopenko. Il comandante del Reggimento Azov ha criticato lo scambio e ha espresso la sua delusione per l'esclusione dei combattenti Azov che sono stati in captivity russa per oltre due anni.

06:14 Governatore: Cinque Morti in un Attacco Ucraino alla Regione di Frontiera Russa di Belgorod Cinque civili sono stati uccisi e 12 feriti, quattro gravemente, in un attacco aereo ucraino alla regione di frontiera russa di Belgorod durante la notte, secondo le autorità locali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha detto che tre minori sono stati feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale. L'Ucraina ha intensificato gli attacchi sul territorio russo e ha avanzato nella regione di Kursk confinante con Belgorod all'inizio di agosto. Belgorod viene spesso presa di mira dagli attacchi aerei e con droni ucraini in risposta agli attacchi russi.

05:47 Russia: Civili Uccisi negli Scontri con l'Ucraina Cinque civili sono stati uccisi e 12 feriti in un bombardamento d'artiglieria nella città di Rakitnoye nel sud-ovest della Russia, secondo un messaggio Telegram del governatore regionale Vyacheslav Gladkov. I resoconti non possono essere verificati in modo indipendente e non c'è stata risposta dall'Ucraina.

04:26 La Città di Sumy Sottoposta ad Attacchi con Razzi e Feriti La città di Sumy è stata colpita da razzi, secondo il resoconto dell'amministrazione militare regionale. Sono stati segnalati due attacchi con razzi, con sette feriti, due in condizioni critiche, secondo le autorità. La Russia ha attaccato l'infrastruttura civile di Sumy sabato sera.

03:35 Kharkiv e Chuhuiv: Esplosioni Impreviste a causa degli Attacchi dei Miliziani Il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synyehubov, esprime la sua preoccupazione: l'esercito russo ha condotto attacchi con razzi sulle aree urbane di Kharkiv e Chuhuiv. Al momento, si segnala un ferito. Un'esplosione più grande è stata segnalata a Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terechow, avvisa la popolazione via Telegram, rivelando una massiccia detonazione. Invita alla cautela data l'incertezza sulla causa dell'esplosione.

03:06 L'Ucraina Avvisa i Cittadini sui Droni del Nemico Un'allerta per la difesa aerea è in vigore nei settori orientali e meridionali dell'Ucraina, nelle prime ore del mattino. L'aeronautica ucraina avvisa la popolazione della trasmissione di droni da combattimento Shahed. Questi droni stanno attraversando il Mar Nero, con destinazione la regione meridionale ucraina di Mykolaiv. Con il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina in arrivo sabato, si prevede un'ondata intensificata di attacchi russi. Tuttavia, tali attacchi non si sono ancora materializzati.

01:32 L'Ungheria Accusa l'UE di Ostacolare gli Approvvigionamenti di Olio L'Ungheria sospetta che la Commissione UE sia dietro l'interruzione degli approvvigionamenti di olio russo. Il ministro degli Esteri Peter Szijjarto sostiene che "sembra che la Commissione UE sia dietro l'interruzione degli approvvigionamenti di olio russo, poiché afferma pubblicamente la sua unwillingness to assist Hungary and Slovakia in strengthening their energy supply. This implies an order sent from Brussels to Kyiv to create complications in the energy supply of Hungary and Slovakia." La Commissione UE non offre una risposta immediata. Nel giugno scorso, l'amministrazione ucraina ha inserito la società russa Lukoil nella lista nera e ha ostacolato il pipeline Druzhba, portando a una significativa riduzione delle forniture ai paesi come l'Ungheria e la Slovacchia.

22:12 Donne Ferite nell'Attacco al Villaggio di Kupiansk I soldati russi hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nella regione di Kupiansk dell'Oblast di Kharkiv, causando ferite a quattro donne, secondo il resoconto di Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. Intorno alle 12:00, gli invasori russi hanno lanciato un attacco contro Novoosynove. Successivamente, un edificio privato ha preso fuoco a seguito dell'attacco. I feriti sono stati portati in un ospedale. L'inchiesta sulle conseguenze dell'attacco è ancora in corso.

21:03 Ministro della Difesa Britannico Onora il Coraggio dell'Ucraina in GuerraJohn Healey, Ministro della Difesa del Regno Unito, omaggia lo spirito dell'Ucraina nel suo Giorno dell'Indipendenza in un articolo per "Pravda Europea". "Trentatré anni fa, l'Ucraina ha dichiarato la sua indipendenza, immaginando una democrazia più prospera e sovrana, liberata dall'influenza sovietica", scrive Healey. Quest'anno, gli ucraini celebrano il Giorno dell'Indipendenza in mezzo alla guerra. La loro lotta coraggiosa come nazione libera e sovrana si oppone all'invasione illecita di Putin. "Di fronte alle forze militari russe notevolmente più numerose e alle risorse, l'Ucraina è sempre stata l'underdog. Oggi, rendiamo omaggio al popolo ucraino". Il loro coraggio, sia militare che civile, continua ad ispirarci. Per esprimere il nostro sostegno ai nostri amici ucraini, il Regno Unito lancia oggi una campagna di pubblicità, incoraggiando i britannici a mostrare la loro solidarietà sui social media, con l'hashtag "#FaiRumorePerL'Ucraina".

20:05 Zelensky Promuove il Comandante al Grado di GeneraleIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito il grado di Generale ad Oleksandr Syrsky, Comandante in Capo delle Forze Armate Ucraine. Lo ha reso noto un decreto di Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di Colonnello Generale. La promozione è stata decisa in seguito ai notevoli progressi dei soldati ucraini nella regione russa di Kursk.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'impatto delle vendite di petrolio e gas russo sull'Ucraina, sottolineando che questi guadagni vengono utilizzati per finanziare la guerra di Putin contro l'Ucraina.

In risposta alla proposta di Zelensky di ridurre l'appoggio finanziario alle forze russe, la Commissione sta valutando potenziali misure per sostenere l'Ucraina mentre si minimizzano le interferenze sui mercati energetici globali.

Leggi anche: