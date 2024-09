Zelenskyy esprime la necessità di un nuovo vigore nella riforma governativa di Kiev: "Una nuova motivazione è essenziale"

Il martedì sera, il capo del partito al governo ucraino Servitore del Popolo, David Arachamia, ha fatto esplodere una bomba: almeno sei alti funzionari avevano rassegnato le dimissioni dai loro incarichi. L'elenco dei disertori includeva i capi in carica degli Strategic Industries, della Giustizia e della Protezione dell'Ambiente. Arachamia ha dichiarato il giorno successivo, il mercoledì, come giorno dei licenziamenti. In seguito è emerso che anche il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva gettato la spugna.

La causa esatta delle dimissioni di Kuleba non è stata resa pubblica inizialmente. Tuttavia, si vociferava da tempo del suo possibile addio. Di recente, un pezzo grosso dell'amministrazione presidenziale ucraina aveva criticato aspramente il ministero di Kuleba all'agenzia di stampa AFP.

Kuleba è stato nella grande lega dal 2020. A 43 anni, è un beniamino del pubblico a casa e una figura nota a livello globale. Da quando l'aggressione russa contro l'Ucraina è iniziata a fine febbraio 2022, ha viaggiato in tutto il mondo per raccogliere sostegno per il suo paese e per promuovere sanzioni contro Mosca. Secondo i media ucraini, Kuleba è pronto a consegnare il suo incarico al suo attuale braccio destro, Andrij Sybiga, un ex alto dirigente dell'amministrazione presidenziale. I nuovi volti del governo dovrebbero essere svelati dal giovedì, secondo l'annuncio di Arachamia.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la serie di dimissioni nel governo ucraino, in particolare per l'addio del Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Nonostante la sua popolarità sia a livello nazionale che internazionale, la posizione di Kuleba all'interno dell'Unione Europea era vitale per mantenere i legami diplomatici tra l'Ucraina e il blocco europeo.

